Ukraine International suspends scheduled service 17MAR20 – 03APR20

Ukraine International Airlines last week cancelled scheduled operation, scheduled for 2 weeks. The cancellation period is in effect from 17MAR20 to 03APR20, impacting following routes. Selected routes has been cancelled prior to 17MAR20.



Corresponding frequency is based on the week of 19APR20, as of 22MAR20 OAG.



Dniepropetrovsk – Tel Aviv 2 weekly

Ivano-Frankivsk – Alicante 2 weekly

Kharkiv – Tel Aviv 3 weekly

Kyiv Borispil – Amsterdam 7 weekly

Kyiv Borispil – Ankara 6 weekly

Kyiv Borispil – Athens 7 weekly

Kyiv Borispil – Baku 6 weekly

Kyiv Borispil – Barcelona 7 weekly

Kyiv Borispil – Berlin Tegel 6 weekly

Kyiv Borispil – Brussels 7 weekly

Kyiv Borispil – Budapest 5 weekly

Kyiv Borispil – Cairo 5 weekly

Kyiv Borispil – Chisinau 7 weekly

Kyiv Borispil – Copenhagen 5 weekly

Kyiv Borispil – Delhi 6 weekly

Kyiv Borispil – Dubai 7 weekly

Kyiv Borispil – Dusseldorf 7 weekly

Kyiv Borispil – Frankfurt 5 weekly

Kyiv Borispil – Geneva 5 weekly

Kyiv Borispil – Helsinki 7 weekly

Kyiv Borispil – Istanbul 10 weekly

Kyiv Borispil – Larnaca 6 weekly

Kyiv Borispil – London Gatwick 13 weekly

Kyiv Borispil – Madrid 5 weekly

Kyiv Borispil – Milan Malpensa 7 weekly

Kyiv Borispil – Munich 6 weekly

Kyiv Borispil – New York JFK 6 weekly

Kyiv Borispil – Paris CDG 7 weekly

Kyiv Borispil – Prague 6 weekly

Kyiv Borispil – Rome 7 weekly

Kyiv Borispil – Stockholm Arlanda 7 weekly

Kyiv Borispil – Tbilisi 7 weekly

Kyiv Borispil – Tel Aviv 19 weekly

Kyiv Borispil – Toronto 3 weekly

Kyiv Borispil – Venice 4 weekly

Kyiv Borispil – Vienna 6 weekly

Kyiv Borispil – Vilnius 9 weekly

Kyiv Borispil – Warsaw 6 weekly

Kyiv Borispil – Yerevan 7 weekly

Kyiv Borispil – Zurich 6 weekly

Lviv – Madrid 1 weekly

Odessa – Istanbul 7 weekly

Odessa – Tel Aviv 5 weekly