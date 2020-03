Air China 29MAR20 – 30APR20 International operations as of 1455GMT 28MAR20

Air China in the last 24-48 hours once again filed International service adjustment for the period of 29MAR20 – 30APR20. The latest adjustment complies with CAAC’s latest guideline to restrict International operations, to just 1 weekly flight, per route per country.



Latest adjustment as of 1455GMT 28MAR20 as follows.



Beijing Capital – Athens 1 weekly A330-300

CA863 PEK0230 – 0815ATH 333 4

CA864 ATH2215 – 1230+1PEK 333 4



Beijing Capital – Copenhagen 1 weekly A330-300

CA877 PEK0255 – 0645CPH 333 1

CA878 CPH2045 – 1140+1PEK 333 1



Beijing Capital – Delhi 1 weekly A330-300 (Resumes on 20APR20)

CA947 PEK2020 – 0050+1DEL 333 1

CA948 DEL0220 – 1135PEK 333 2



Beijing Capital – Los Angeles 1 weekly 777-300ER (Week of 29MAR20: 2 weekly)

CA987 PEK1830 – 1530LAX 77W 6

CA988 LAX0140 – 0520+1PEK 77W 7



Beijing Capital – Madrid 1 weekly 787-9

CA907 PEK0055 – 0645MAD 789 6

CA908 MAD1200 – 0445+1PEK 789 6



Beijing Capital – Minsk 1 weekly A330-200

CA721 PEK1305 – 1720MSQ 330 5

CA722 MSQ0825 – 2110PEK 330 6



Beijing Capital – Montreal – Havana 1 weekly 777-300ER (Havana service restored, previously scheduled to cancel in April)

CA879 PEK1240 – 1320YUL1520 – 1935HAV 773 5

CA880 HAV0950 – 1320YUL1520 – 1700+1PEK 773 6



Beijing Capital – Moscow Sheremetyevo 1 weekly A330-200

CA909 PEK1345 – 1655SVO 330 6

CA910 SVO1845 – 0715+1PEK 330 6



Beijing Capital – Paris CDG 1 weekly A350-900XWB

CA933 PEK1335 – 1840CDG 359 3

CA934 CDG2020 – 1225+1PEK 359 3



Beijing Capital – Seoul Incheon 1 weekly 737-800

CA123 PEK0830 – 1135ICN 738 3

CA124 ICN1305 – 1420PEK 738 3



Beijing Capital – Stockholm Arlanda 1 weekly A330-300

CA911 PEK1350 – 1720ARN 333 5

CA912 ARN1910 – 0945+1PEK 333 6



Beijing Capital – Vancouver 1 weekly 777-300ER

CA991 PEK1525 – 1050YVR 77W 7

CA992 YVR1350 – 1540+1PEK 77W 7



Beijing Capital – Vienna 1 weekly A330-300 (resumes on 14APR20)

CA841 PEK0250 – 0650VIE 333 2

CA842 VIE2050 – 1210+1PEK 333 2



Beijing Capital – Yangon 1 weekly 737-800

CA905 PEK1930 – 2250RGN 738 2

CA906 RGN2350 – 1140+1PEK 738 2



Chengdu – Kathmandu 1 weekly A319

CA437 CTU0845 – 0940KTM 319 3

CA438 KTM1040 – 1545CTU 319 3



Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly A330-200

CA805 PVG2125 – 0025+1BKK 332 2

CA806 BKK0140 – 0710PVG 332 3



Shanghai Pu Dong – Frankfurt 1 weekly A350-900XWB

CA935 PVG1135 – 1720FRA 359 6

CA936 FRA2000 – 1310+1PVG 359 6



Shanghai Pu Dong – London Heathrow 1 weekly A350-900XWB

CA847 PVG0150 – 0655LHR 359 5

CA848 LHR1230 – 0640+1PVG 359 5



Shanghai Pu Dong – Singapore 1 weekly A350-900XWB

CA807 PVG0955 – 1440SIN 359 1

CA808 SIN1615 – 2200PVG 359 1



Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 1 weekly A330-200

CA929 PVG1015 – 1350NRT 332 4

CA930 NRT1505 – 1720PVG 332 4