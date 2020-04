Air France June/July 2020 Africa Inventory update as of 0845GMT 24APR20

Air France in the last few days filed inventory changes on its long-haul routes, including Africa. As of 0845GMT 24APR20, the Skyteam member suspended reservations on most service to Africa up to 03JUL20. Selected service is available for reservation on 15JUN20.



Following service are not available for reservation for travel up to 03JUL20, except selected routes up to 14JUN20.



Paris CDG – Abidjan 1 daily A380

Paris CDG – Abuja – N’Djamena – Paris CDG 2 weekly A330-200

Paris CDG – Antananarivo 3 weekly 777-300ER (reservation available on/after 15JUN20)

Paris CDG – Bamako – Abidjan 1 daily A350-900XWB

Paris CDG – Bamako – Monrovia – Paris CDG 3 weekly A330-200

Paris CDG – Bangui – Yaounde – Paris CDG 2 weekly A340-300

Paris CDG – Brazzaville – Kinshasa – Paris CDG 4 weekly A330-200

Paris CDG – Cairo 1 daily 777-300ER (reservation available on/after 15JUN20)

Paris CDG – Cape Town 2 weekly 787-9

Paris CDG – Conakry – Nouakchott – Paris CDG 2 weekly A340-300

Paris CDG – Cotonou 5 weekly A330-200 (reservation available on/after 15JUN20)

Paris CDG – Dakar 1 daily 777-300ER (reservation available on/after 15JUN20 for Paris departure)

Paris CDG – Djibouti 1 weekly A330-200

Paris CDG – Douala – Malabo 5 weekly A330-200

Paris CDG – Freetown – Conakry – Paris CDG 3 weekly A340-300

Paris CDG – Johannesburg 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Kinshasa – Brazzaville – Paris CDG 3 weekly A330-200

Paris CDG – Libreville 1 daily A330-200/777-200ER

Paris CDG – Lome 3 weekly A330-200

Paris CDG – Luanda 3 weekly A330-200/777-200ER

Paris CDG – Mauritius 3 weekly 777-300ER (reservation available on/after 15JUN20)

Paris CDG – Monrovia – Bamako – Paris CDG 2 weekly A330-200

Paris CDG – N’Djamena – Abuja – Paris CDG 3 weekly A330-200

Paris CDG – Nairobi 5 weekly 787-9

Paris CDG – Niamey – Cotonou 1 weekly A330-200

Paris CDG – Niamey – Lome 4 weekly A330-200

Paris CDG – Nouakchott – Conakry – Paris CDG 2 weekly A340-300

Paris CDG – Ouagadougou – Accra – Paris CDG 1 daily A330-200/A340-300

Paris CDG – Pointe Noire 4 weekly A330-200

Paris CDG – Yaounde 2 weekly A340-400

Paris CDG – Yaounde – Douala – Paris CDG 2 weekly A340-300



Service to Morocco, Algeria, Tunisia and Reunion is open for reservation on/after 01JUN20. Additional changes remain highly possible.