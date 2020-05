Avianca Group May/June 2020 International operations as of 01MAY20

Avianca Group in recent schedule update revised planned International service resumption. As of 01MAY20, Avianca Costa Rica and TACA will first resume operation from 18MAY20, followed by Avianca, Avianca Ecuador and Avianca Peru from 01JUN20.



The following is preliminary operation for May/June 2020, further changes likely.



effective 18MAY20 – 30JUN20

Managua – Miami 2 weekly A320 (TACA; TA-coded flight numbers)

San Salvador – Guatemala City 1 daily A320 (TACA)

San Salvador – Los Angeles 2 daily A320 (TACA)

San Salvador – Managua 6 weekly A320 (TACA; TA-coded flight numbers)

San Salvador – Miami 3 weekly A320 (TACA)

San Salvador – New York JFK 1 daily A320 (TACA)

San Salvador – San Francisco 4 weekly A320 (TACA)

San Salvador – San Jose (Costa Rica) 1 daily A320 (Avianca Costa Rica)

San Salvador – San Pedro Sula 3 weekly A320 (TACA)

San Salvador – Tegucigalpa 1 daily Avianca A319 (TACA)

San Salvador – Washington Dulles 1 daily A320 (TACA)



effective 01JUN20 – 30JUN20

Bogota – Aruba 2 weekly A320

Bogota – Buenos Aires Ezeiza 1 daily 787-8

Bogota – Cancun 1 daily A320

Bogota – Guayaquil 13 weekly A320

Bogota – Lima 1 daily 787-8

Bogota – London Heathrow 3 weekly 787-8

Bogota – Madrid 1 daily 787-8

Bogota – Mexico City 1 daily 787-8

Bogota – Miami 1 daily 787-8

Bogota – New York JFK 1 daily 787-8

Bogota – Panama City 3 weekly A320

Bogota – Punta Cana 4 weekly A320

Bogota – Quito 1 daily A320

Bogota – San Jose (Costa Rica) 1 daily A320

Bogota – San Salvador 1 daily A320 (TACA)

Bogota – Santiago de Chile 1 daily 787-8

Bogota – Sao Paulo Guarulhos 1 daily 787-8

Bogota – Washington Dulles 4 weekly A320

Guayaquil – Lima 1 daily A319 (Avianca Ecuador)

Lima – Buenos Aires 1 daily A320 (Avianca Peru)

Lima – La Paz 1 daily A319 (Avianca Ecuador)

Lima – Mexico City 1 daily A319 (Avianca Peru)

Lima – Miami 2 daily A319/320 (Avianca Peru)

Lima – Quito 1 daily A320 (Avianca Peru)

Lima – Rio de Janeiro 3 weekly A319 (1 daily from 12JUN20; Avianca Peru)

Lima – San Jose (Costa Rica) 1 daily A320 (Avianca Costa Rica)

Lima – Santiago de Chile 1 daily A319 (Avianca Costa Rica)

Lima – Sao Paulo Guarulhos 1 daily A320 (Avianca Peru)