Malaysia Airlines July – October 2020 International operations as of 01MAY20

Malaysia Airlines in the last few weeks further revised planned International operation between July and October 2020, when the airline gradually resumes regular operation. As of 01MAY20, planned operation from 01JUL20 to 24OCT20 as follows. Further changes remain possible.



Kuala Lumpur – Adelaide eff 03JUL20 2 weekly A330-300 (3 weekly from 05SEP20)

Kuala Lumpur – Auckland eff 01JUL20 4 weekly A330-200

Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan eff 04SEP20 2 weekly 737-800

Kuala Lumpur – Bangalore eff 01JUL20 3 weekly 737-800 (5 weekly from 03SEP20)

Kuala Lumpur – Bangkok eff 01JUL20 1 daily 737-800 (2 daily from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Beijing Daxing eff 02JUN20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Brisbane eff 01JUL20 2 weekly A330-300

Kuala Lumpur – Chennai eff 03JUL20 3 weekly 737-800 (1 daily from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Colombo eff 01JUL20 3 weekly 737-800

Kuala Lumpur – Delhi eff 01JUL20 4 weekly A330-300 (1 daily A330-300/737-800 from 31AUG20)

Kuala Lumpur – Denpasar eff 03JUL20 3 weekly A330-200 (5 weekly 737-800 from 03SEP20)

Kuala Lumpur – Dhaka eff 01JUL20 5 weekly 737-800 (1 daily A330-200 from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Guangzhou eff 01JUN20 3 weekly A330-200 (5 weekly from 29AUG20, 7 weekly from 01OCT20)

Kuala Lumpur – Hong Kong eff 03JUL20 5 weekly A330-300 (1 daily from 01OCT20)

Kuala Lumpur – Hyderabad eff 03JUL20 3 weekly 737-800 (4 weekly from 02SEP20)

Kuala Lumpur – Jakarta eff 01JUL20 1 daily A330-200/-300 (2 daily from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Jeddah eff 02AUG20 2 weekly A330-200 (until 16AUG20)

Kuala Lumpur – Kathmandu eff 01JUL20 3 weekly 737-800 (5 weekly from 29AUG20)

Kuala Lumpur – Kochi eff 01JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 02AUG20, 5 weekly from 30SEP20)

Kuala Lumpur – London Heathrow eff 04JUL20 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Madinah 17AUG20 – 22AUG20 5 weekly A330-300

Kuala Lumpur – Manila eff 01JUL20 1 daily 737-800 (10 weekly from 04SEP20)

Kuala Lumpur – Medan Kualanamu eff 02AUG20 2 weekly 737-800 (4 weekly from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Melbourne eff 03JUL20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 02SEP20)

Kuala Lumpur – Mumbai eff 01JUL20 5 weekly A330-300 (1 daily from 28AUG20)

Kuala Lumpur – Osaka Kansai eff 01JUL20 4 weekly A350-900XWB (A330-300 06JUL20 – 23JUL20, 5 weekly from 06SEP20)

Kuala Lumpur – Pekanbaru eff 24JUN20 2 weekly 737-800 (Reservation available in late-June, further changes likely)

Kuala Lumpur – Perth eff 03JUL20 4 weekly 737-800 (5 weekly from 28AUG20)

Kuala Lumpur – Phnom Penh eff 03JUL20 3 weekly 737-800 (1 daily from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Phuket eff 04JUL20 3 weekly 737-800 (5 weekly from 02SEP20)

Kuala Lumpur – Seoul Incheon eff 02JUL20 4 weekly A330-300 (5 weekly from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Shanghai Pu Dong eff 01JUN20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 04SEP20, 1 daily from 30SEP20)

Kuala Lumpur – Singapore eff 01JUL20 1 daily 737-800 (2nd daily from 01AUG20, 3rd daily from 01SEP20, 4th daily from 01OCT20. All flights operated by 737-800, instead of previously planned 737-800/A330-300)

Kuala Lumpur – Surabaya eff 03JUL20 2 weekly 737-800 (4 weekly from 30AUG20)

Kuala Lumpur – Surakarta (Solo) eff 24JUN20 2 weekly 737-800 (Reservation available in late-June, further change slikely)

Kuala Lumpur – Sydney eff 01JUL20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 01SEP20)

Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan eff 01JUL20 3 weekly A330-200 (5 weekly from 04SEP20)

Kuala Lumpur – Tokyo Narita eff 01JUL20 4 weekly A350-900XWB (5 weekly from 03SEP20)

Kuala Lumpur – Yangon eff 04SEP20 4 weekly 737-800