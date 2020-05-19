Avianca in recent inventory update filed changes on various service to/from Lima, including flights in 2021. As of 0715GMT 19MAY20, the Star Alliance carrier closed reservation on following routes.
Additional changes remain highly possible.
Lima – Buenos Aires 1 daily A320 (Avianca Peru)
Lima – Cuzco 3 daily A320 (Avianca Peru)
Lima – Guayaquil 1 daily A319 (Avianca Ecuador)
Lima – Mexico City 1 daily A319 (Avianca Peru)
Lima – Miami 2 daily A319/320 (Avianca Peru)
Lima – Quito 1 daily A320 (Avianca Peru)
Lima – Rio de Janeiro 1 daily A319 (Avianca Peru)
Lima – San Jose (Costa Rica) 1 daily A320 (Avianca Costa Rica)
Lima – San Salvador 2 daily A319/320 (TACA)
Lima – Santiago de Chile 1 daily A319 (Avianca Costa Rica)
Lima – Sao Paulo Guarulhos 1 daily A320 (Avianca Peru)
Separately, Avianca’s International service to/from Colombia is now scheduled to be resumed by 01JUL20.
Avianca Peru inventory changes as of 0715GMT 19MAY20
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Avianca in recent inventory update filed changes on various service to/from Lima, including flights in 2021. As of 0715GMT 19MAY20, the Star Alliance carrier closed reservation on following routes.