Saudia NS20 International inventory update as of 23MAY20

Saudia in the last few weeks gradually adjusted ticket sales for International routes. As of 0700GMT 23MAY20, the Skyteam member continues to accept reservations for travel on/after 01SEP20, although certain flights may see limited inventory/fare classes available for sale. Additional changes expected in the next few weeks.



Effective from the week of 01SEP20

Abha – Cairo

Dammam – Cairo

Dammam – Dubai

Jeddah – Abu Dhabi

Jeddah – Addis Ababa

Jeddah – Amman

Jeddah – Amsterdam

Jeddah – Ankara

Jeddah – Athens

Jeddah – Bahrain

Jeddah – Bangalore

Jeddah – Beirut

Jeddah – Borg el Arab

Jeddah – Cairo

Jeddah – Casablanca

Jeddah – Chennai

Jeddah – Colombo

Jeddah – Colombo – Male – Riyadh

Jeddah – Delhi

Jeddah – Dhaka

Jeddah – Dubai

Jeddah – Frankfurt

Jeddah – Geneva1

Jeddah – Hyderabad

Jeddah – Islamabad

Jeddah – Istanbul

Jeddah – Jakarta

Jeddah – Johannesburg

Jeddah – Karachi

Jeddah – Khartoum

Jeddah – Kochi

Jeddah – Kozhikode

Jeddah – Kuala Lumpur

Jeddah – Kuwait City

Jeddah – Lahore

Jeddah – Los Angeles

Jeddah – Lucknow

Jeddah – Madrid

Jeddah – Mauritius

Jeddah – Milan Malpensa

Jeddah – Multan

Jeddah – Mumbai

Jeddah – Munich

Jeddah – Muscat

Jeddah – Nairobi

Jeddah – New York JFK

Jeddah – Paris CDG

Jeddah – Peshawar

Jeddah – Rome

Jeddah – Sharm el Sheikh

Jeddah – Tunis

Jeddah – Washington Dulles

Riyadh – Abu Dhabi

Riyadh – Addis Ababa

Riyadh – Amman

Riyadh – Bahrain

Riyadh – Bangalore

Riyadh – Beirut

Riyadh – Borg el Arab

Riyadh – Cairo

Riyadh – Casablanca

Riyadh – Chennai

Riyadh – Delhi

Riyadh – Dhaka

Riyadh – Dubai

Riyadh – Geneva

Riyadh – Hyderabad

Riyadh – Istanbul

Riyadh – Jakarta

Riyadh – Khartoum

Riyadh – Kochi

Riyadh – Kozhikode

Riyadh – Kuala Lumpur

Riyadh – Lahore

Riyadh – London Heathrow

Riyadh – Male – Colombo – Jeddah

Riyadh – Manila

Riyadh – Milan Malpensa

Riyadh – Mumbai

Riyadh – Munich

Riyadh – New York JFK

Riyadh – Paris CDG

Riyadh – Rome

Riyadh – Sharm el Sheikh

Riyadh – Washington Dulles



Effective from 01OCT20

Jeddah – London Heathrow

Jeddah – Manchester



Effective 25OCT20

Dammam – Dhaka

Riyadh – Lucknow

Following routes are not available for reservation on all dates, at time this post goes to press:

Jeddah – Erbil

Jeddah – Guangzhou

Riyadh – Guangzhou