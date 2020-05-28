Malaysia Airlines July – October 2020 International operations as of 28MAY20

Malaysia Airlines this week filed additional changes to its planned International service between July and October 2020, when the carrier expects to resume International flights as early as July 2020. Latest changes as of 28MAY20 sees the airline further reduces service on various routes.
Further changes remain likely.
Kuala Lumpur – Adelaide eff 03JUL20 1 weekly A330-300
Kuala Lumpur – Auckland eff 03JUL20 1 weekly A330-200 (2 weekly from 03AUG20)
Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan eff 04SEP20 1 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Bangalore eff 03JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 05AUG20, 3 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Bangkok eff 03JUL20 4 weekly 737-800 (1 daily from 28AUG20)
Kuala Lumpur – Brisbane eff 04JUL20 1 weekly A330-300
Kuala Lumpur – Chennai eff 03JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 02AUG20, 3 weekly from 04SEP20)
Kuala Lumpur – Colombo eff 04JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 05AUG20, 3 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Delhi eff 03JUL20 1 weekly A330-300 (2 weekly from 01AUG20, 4 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Denpasar eff 03JUL20 2 weekly 737-800 (5 weekly from 03SEP20, 4 weekly from 03OCT20)
Kuala Lumpur – Dhaka eff 03JUL20 2 weekly 737-800 (4 weekly A330-200 from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Guangzhou eff 06JUL20 1 weekly A330-200
Kuala Lumpur – Hong Kong eff 03JUL20 5 weekly 737-800 (1 daily from 01OCT20)
Kuala Lumpur – Hyderabad eff 03JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 02AUG20, 3 weekly from 02OCT20)
Kuala Lumpur – Jakarta eff 02JUL20 4 weekly 737-800 (1 daily from 01SEP20)
Kuala Lumpur – Kathmandu eff 01JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 03AUG20, 5 weekly from 29AUG20)
Kuala Lumpur – Kochi eff 01JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 05AUG20, 3 weekly from 04OCT20)
Kuala Lumpur – London Heathrow eff 04JUL20 2 weekly A350-900XWB (3 weekly from 03SEP20, 4 weekly from 01OCT20)
Kuala Lumpur – Manila eff 02JUL20 3 weekly 737-800 (1 daily from 28AUG20)
Kuala Lumpur – Medan Kualanamu eff 02AUG20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 06SEP20)
Kuala Lumpur – Melbourne eff 03JUL20 2 weekly A330-300 (3 weekly from 31AUG20)
Kuala Lumpur – Mumbai eff 04JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 07AUG20, 4 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Osaka Kansai eff 01JUL20 2 weekly A350-900XWB (3 weekly from 05SEP20; selected dates in July 2020 operated by A330)
Kuala Lumpur – Perth eff 03JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 02AUG20)
Kuala Lumpur – Phnom Penh eff 03JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 04SEP20)
Kuala Lumpur – Phuket eff 04JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 04SEP20)
Kuala Lumpur – Seoul Incheon eff 02JUL20 2 weekly A330-300 (3 weekly from 01SEP20)
Kuala Lumpur – Singapore eff 01JUL20 5 weekly 737-800 (1 daily from 01AUG20, 2 daily from 01SEP20, 3 daily from 01OCT20)
Kuala Lumpur – Surabaya eff 05JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 02AUG20, 3 weekly from 04SEP20)
Kuala Lumpur – Sydney eff 01JUL20 1 weekly A330-300 (2 weekly from 03SEP20)
Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan eff 11JUL20 1 weekly A330-200 (2 weekly from 29AUG20)
Kuala Lumpur – Tokyo Narita eff 01JUL20 3 weekly A350-900XWB (2 weekly 12JUL20 – 26AUG20)
Kuala Lumpur – Yangon eff 04SEP20 3 weekly 737-800
Malaysia Airlines July – October 2020 International operations as of 28MAY20
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Malaysia Airlines this week filed additional changes to its planned International service between July and October 2020, when the carrier expects to resume International flights as early as July 2020. Latest changes as of 28MAY20 sees the airline further reduces service on various routes.