Etihad 01-15JUL20 operations as of 11JUN20

Etihad in the last few days extended interim schedule into mid-July 2020. Based on latest schedule listing, the airline plans to operate 42 routes between 01JUL20 and 15JUL20. Planned operation as of 11JUN20 as follows.



Planned operation remains subject to change, pending on various travel restrictions and traffic rights.



Abu Dhabi – Amman 2 daily A320

Abu Dhabi – Amsterdam 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Bahrain 3 daily A320

Abu Dhabi – Bangalore 2 daily A321

Abu Dhabi – Bangkok 6 weekly 787-9

Abu Dhabi – Barcelona 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Beijing Capital 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Brussels 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Cairo 2 daily 787-9

Abu Dhabi – Chennai 2 daily A321

Abu Dhabi – Chicago O’Hare 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Delhi 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Dublin 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Frankfurt 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Geneva 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Islamabad 2 daily A321

Abu Dhabi – Istanbul 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Jakarta 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Karachi 2 daily A320

Abu Dhabi – Kochi 2 daily A321

Abu Dhabi – Kuala Lumpur 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Kuwait City 3 weekly A320

Abu Dhabi – Lahore 2 daily A320/321

Abu Dhabi – London Heathrow 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Madrid 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Manchester 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Manila 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Melbourne 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Milan Malpensa 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Moscow Domodedovo 1 daily A321

Abu Dhabi – Mumbai 2 daily 787-9/-10

Abu Dhabi – Munich 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Muscat 3 daily A320

Abu Dhabi – New York JFK 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Paris CDG 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Riyadh 3 daily A320

Abu Dhabi – Seoul Incheon 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Singapore 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Sydney 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Tokyo Narita 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Toronto 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Zurich 1 daily 787-9