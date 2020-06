Alitalia July 2020 Operations as of 12JUN20

Alitalia has outlined planned operation for the month of July 2020, where the airline restores various European service from Milan Malpensa. Additional routes from Rome is also restored, including service to North Africa. Planned operation as of 12JUN20 as follows.



Additional changes remain likely in the next few days.



Milan Malpensa – Alghero 14 weekly

Milan Malpensa – Amsterdam 7 weekly

Milan Malpensa – Bari 7 weekly

Milan Malpensa – Brindisi 7 weekly

Milan Malpensa – Brussels 6 weekly

Milan Malpensa – Cagliari 22 weekly

Milan Malpensa – Catania 14 weekly

Milan Malpensa – Lamezia Terme 7 weekly

Milan Malpensa – Lampedusa 1 weekly

Milan Malpensa – London Heathrow 7 weekly

Milan Malpensa – Naples 7 weekly

Milan Malpensa – Olbia 14 weekly

Milan Malpensa – Palermo 14 weekly

Milan Malpensa – Pantelleria 1 weekly

Milan Malpensa – Paris CDG 7 weekly

Milan Malpensa – Reggio di Calabria 7 weekly

Rome – Alghero 14 weekly

Rome – Amsterdam 5 weekly

Rome – Athens 7 weekly

Rome – Barcelona 7 weekly

Rome – Bari 7 weekly

Rome – Bologna 14 weekly

Rome – Brindisi 7 weekly

Rome – Brussels 7 weekly

Rome – Cagliari 28 weekly

Rome – Catania 35 weekly

Rome – Florence 7 weekly

Rome – Frankfurt 5 weekly

Rome – Geneva 5 weekly

Rome – Genoa 7 weekly

Rome – Lamezia Terme 14 weekly

Rome – Lampedusa 2 weekly

Rome – London Heathrow 21 weekly

Rome – Madrid 7 weekly

Rome – Malta 3 weekly

Rome – Marseille 7 weekly

Rome – Milan Malpensa 35 weekly

Rome – Munich 5 weekly

Rome – Naples 7 weekly

Rome – New York JFK 4 weekly

Rome – Nice 3 weekly

Rome – Olbia 14 weekly

Rome – Palermo 35 weekly

Rome – Pantelleria 2 weekly

Rome – Paris CDG 14 weekly

Rome – Reggio di Calabria 7 weekly

Rome – Tel Aviv 5 weekly

Rome – Tirana 3 weekly

Rome – Tunis 5 weekly

Rome – Venice 14 weekly

Rome – Zurich 5 weekly