KLM July 2020 Inter-continental nework as of 21JUN20

KLM Royal Dutch Airlines earlier this month extended interim operation to 02AUG20, as the airline continues to restore various destinations in July 2020. On Inter-continental routes, planned operation for the month of July 2020 as follows.



Due to various traffic restrictions, certain routes listed below is only operating as cargo service. Flights to Mainland China in the list only represents passenger service.



Amsterdam – Accra 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Aruba – Bonaire – Amsterdam 4 weekly A330-200

Amsterdam – Atlanta 5 weekly 787-9

Amsterdam – Bangkok – Kuala Lumpur 3 weekly 787-9

Amsterdam – Bangkok – Manila 4 weekly 787-9

Amsterdam – Bogota 4 weekly 787-9

Amsterdam – Boston 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Buenos Aires Ezeiza 4 weekly 787-9

Amsterdam – Calgary 2 weekly 777-200ER (from 09JUL20)

Amsterdam – Cape Town 4 weekly 777-200ER (from 21JUL20)

Amsterdam – Chicago O’Hare 1 daily 787-10

Amsterdam – Curacao 5 weekly 787-10

Amsterdam – Dar es Salaam 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Delhi 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Dubai 1 daily 777-200ER

Amsterdam – Hong Kong 1 daily 787-9

Amsterdam – Houston 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Johannesburg 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Kuwait City – Dammam – Amsterdam 2 weekly A330-200

Amsterdam – Lagos 2 weekly 777-200ER

Amsterdam – Lima 4 weekly 777-300ER

Amsterdam – Los Angeles 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Mexico City 5 weekly 787-9

Amsterdam – Montreal 1 daily A330-200 (from 13JUL20)

Amsterdam – Mumbai 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Nairobi 2 weekly 777-200ER

Amsterdam – New York JFK 1 daily 787-10

Amsterdam – Osaka Kansai 5 weekly 787-9

Amsterdam – Panama City 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Paramaribo 1 weekly 777-200ER

Amsterdam – Quito 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Rio de Janeiro Galeao 4 weekly 787-9

Amsterdam – St. Maarten – Curacao – Amsterdam 2 weekly 787-9

Amsterdam – San Francisco 3 weekly 787-10

Amsterdam – Sao Paulo Guarulhos 6 weekly 777-300ER

Amsterdam – Seoul Incheon 5 weekly 777-200ER

Amsterdam – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-200ER/-300ER

Amsterdam – Singapore 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Taipei Taoyuan 6 weekly 777-200ER/-300ER

Amsterdam – Tokyo Narita 6 weekly 777-200ER/-300ER

Amsterdam – Toronto 1 daily 787-10

Amsterdam – Vancouver 3 weekly 787-10 (from 07JUL20)

Amsterdam – Washington Dulles 2 weekly 777-200ER