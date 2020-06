EGYPTAIR July 2020 International operations as of 23JUN20

EGYPTAIR starting late-June 2020 is resuming scheduled International passenger service. Between 30JUN20 and 14JUL20, the Star Alliance carrier plans to operate 26 routes from Cairo. The following is based on GDS schedule listing as of 23JUN20. Planned operation remains subject to change.



Cairo – Abu Dhabi eff 01JUL20 1 daily 737-800/A320neo

Cairo – Addis Ababa eff 02JUL20 2 weekly 737-800

Cairo – Amsterdam eff 03JUL20 3 weekly 737-800

Cairo – Athens eff 03JUL20 3 weekly 737-800/A320neo

Cairo – Baghdad eff 08JUL20 2 weekly 737-800

Cairo – Beirut eff 07JUL20 3 weekly A320neo

Cairo – Berlin Schoenefeld eff 04JUL20 2 weekly A320

Cairo – Brussels eff 02JUL20 2 weekly A320neo

Cairo – Budapest eff 03JUL20 1 weekly A220-300

Cairo – Copenhagen eff 11JUL20 1 weekly 737-800

Cairo – Dubai eff 01JUL20 3 daily 737-800

Cairo – Erbil eff 03JUL20 1 weekly A220-300

Cairo – Frankfurt eff 03JUL20 3 weekly 737-800

Cairo – Geneva eff 11JUL20 1 weekly A320neo

Cairo – Guangzhou eff 09JUL20 1 weekly 777-300ER

Cairo – Istanbul eff 02JUL20 5 weekly A320neo

Cairo – London Heathrow eff 01JUL20 1 daily 737-800/777-300ER (Selected dates 787-9)

Cairo – Milan Malpensa eff 01JUL20 1 daily 737-800

Cairo – Munich eff 04JUL20 2 weekly 737-800

Cairo – New York JFK eff 01JUL20 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 11JUL20)

Cairo – Paris CDG eff 01JUL20 1 daily A320neo

Cairo – Rome eff 03JUL20 3 weekly 737-800

Cairo – Sharjah eff 01JUL20 4 weekly 737-800

Cairo – Toronto eff 02JUL20 1 weekly 777-300ER (2 weekly from 10JUL20)

Cairo – Vienna eff 03JUL20 3 weekly 737-800

Cairo – Washington Dulles eff 30JUN20 2 weekly 787-9