Malaysia Airlines NS20 International operations as of 01JUL20

Malaysia Airlines in the last few weeks filed changes to its planned Northern summer 2020 operations on International routes. The airline will gradually resume regular service as planned this month (July 2020), however it will continue to operate limited schedule, as most service resumption has been delayed to August. Latest adjustment as of 01JUL20 as follows.
Various travel restrictions will continue to impact the airline’s planned operation, and passenger traffic rights.
Kuala Lumpur – Adelaide eff 07AUG20 1 weekly A330-300
Kuala Lumpur – Auckland eff 03JUL20 A330-200 operates every 2 weeks (2 weekly from 03AUG20)
Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan eff 04SEP20 1 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Bangalore eff 17JUL20 737-800 operates every 2 weeks (2 weekly from 05AUG20, 3 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Bangkok eff 04JUL20 2 weekly 737-800 (4 weekly from 01AUG20, 1 daily from 28AUG20)
Kuala Lumpur – Brisbane eff 01AUG20 1 weekly A330-300
Kuala Lumpur – Chennai eff 17JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 02AUG20, 3 weekly from 04SEP20)
Kuala Lumpur – Colombo eff 01AUG20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Delhi eff 17JUL20 1 weekly A330-300 (2 weekly from 01AUG20, 4 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Denpasar eff 10JUL20 2 weekly 737-800 (5 weekly from 03SEP20, 4 weekly from 03OCT20)
Kuala Lumpur – Dhaka eff 02AUG20 2 weekly 737-800 (4 weekly A330-200 from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Guangzhou eff 06JUL20 1 weekly A330-200
Kuala Lumpur – Hong Kong eff 04AUG20 2 weekly A330-200/-300 (3 weekly from 01SEP20)
Kuala Lumpur – Hyderabad eff 24JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 02AUG20, 3 weekly from 02OCT20)
Kuala Lumpur – Jakarta eff 03JUL20 2 weekly 737-800 (4 weekly from 02AUG20, 1 daily from 01SEP20)
Kuala Lumpur – Kathmandu eff 08JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 03AUG20, 5 weekly from 29AUG20)
Kuala Lumpur – Kochi eff 22JUL20 1 weekly 737-800 (EXCEPT 29JUL20, 2 weekly from 02AUG20, 3 weekly from 04OCT20)
Kuala Lumpur – London Heathrow eff 04JUL20 2 weekly A350-900XWB (3 weekly from 03SEP20, 4 weekly from 01OCT20)
Kuala Lumpur – Manila eff 05JUL20 737-800 operates every 12-14 days (3 weekly from 02AUG20, 1 daily from 30AUG20)
Kuala Lumpur – Medan Kualanamu eff 02AUG20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 06SEP20)
Kuala Lumpur – Melbourne eff 03JUL20 1 weekly A330-300 (2 weekly from 03AUG20, 3 weekly from 31AUG20)
Kuala Lumpur – Mumbai eff 01AUG20 2 weekly A330-300 (4 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Osaka Kansai eff 01AUG20 2 weekly A350-900XWB (3 weekly from 05SEP20)
Kuala Lumpur – Perth eff 03JUL20 1 weekly 737-800 (3 weekly from 02AUG20)
Kuala Lumpur – Phnom Penh eff 03JUL20 737-800 operates every 2 weeks (2 weekly from 04AUG20, 3 weekly from 04SEP20)
Kuala Lumpur – Phuket eff 04JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 04SEP20)
Kuala Lumpur – Seoul Incheon eff 09JUL20 1 weekly A330-300 (2 weekly from 02AUG20, 3 weekly from 01SEP20)
Kuala Lumpur – Singapore eff 01JUL20 2 weekly 737-800 (1 daily from 01AUG20, 2 daily from 01SEP20, 3 daily from 01OCT20)
Kuala Lumpur – Surabaya eff 05JUL20 737-800 operates every 2 weeks (2 weekly from 02AUG20, 3 weekly from 04SEP20)
Kuala Lumpur – Sydney eff 01JUL20 1 weekly A330-300 (2 weekly from 03SEP20)
Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan eff 01AUG20 1 weekly A330-200 (3 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Tokyo Narita eff 01JUL20 1 weekly A350-900XWB (2 weekly from 12JUL20, 3 weekly from 02SEP20)
Kuala Lumpur – Yangon eff 04SEP20 3 weekly 737-800
Malaysia Airlines NS20 International operations as of 01JUL20
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Malaysia Airlines in the last few weeks filed changes to its planned Northern summer 2020 operations on International routes. The airline will gradually resume regular service as planned this month (July 2020), however it will continue to operate limited schedule, as most service resumption has been delayed to August. Latest adjustment as of 01JUL20 as follows.