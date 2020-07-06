Kuwait Airways August – October 2020 operations as of 03JUL20

Kuwait Airways has outlined planned summer 2020 operations, when the airline resumes scheduled service on 01AUG20. Reservation for downsized network opened since last week. Various travel restrictions will impact the airline’s planned operation and passenger traffic rights. Certain routes and/or flights, are not available for reservation for the moment.
Planned operation as of 03JUL20 as follows
Kuwait City – Ahmedabad eff 02AUG20 3 weekly A320/320neo
Kuwait City – Amman eff 01AUG20 1 daily A320 (9 weekly from 01OCT20)
Kuwait City – Bahrain eff 01AUG20 4 weekly A320neo (6 weekly from 28SEP20)
Kuwait City – Baku eff 03AUG20 3 weekly A320neo
Kuwait City – Bangalore eff 03AUG20 8 weekly A320
Kuwait City – Bangkok eff 02AUG20 3 weekly A330-200
Kuwait City – Beirut eff 01AUG20 1 daily A320
Kuwait City – Bodrum eff 02AUG20 3 weekly A320neo
Kuwait City – Cairo eff 01AUG20 2 daily A330-200
Kuwait City – Chennai eff 01AUG20 5 weekly A320neo (6 weekly from 28SEP20)
Kuwait City – Dammam eff 01AUG20 13 weekly A320
Kuwait City – Delhi eff 01AUG20 1 daily A320/330 (2 daily from 28SEP20)
Kuwait City – Doha eff 01AUG02 2 daily A320/330
Kuwait City – Dubai eff 01AUG20 2 daily A320 (3 daily from 28SEP20)
Kuwait City – Geneva eff 01AUG20 2 weekly A330-200
Kuwait City – Istanbul eff 01AUG20 1 daily A330-200
Kuwait City – Jeddah eff 01AUG20 13 weekly A320neo
Kuwait City – Kochi eff 02AUG20 6 weekly A330-200
Kuwait City – Lahore eff 01AUG20 4 weekly A320/320neo
Kuwait City – London Heathrow eff 01AUG20 5 weekly A330-200
Kuwait City – Malaga eff 04AUG20 2 weekly A330-200
Kuwait City – Milan Malpensa eff 02AUG20 3 weekly A320
Kuwait City – Mumbai eff 01AUG20 1 daily A320/320neo
Kuwait City – Munich eff 01AUG20 4 weekly A330-200
Kuwait City – Paris CDG eff 01AUG20 4 weekly A330-200
Kuwait City – Riyadh eff 01AUG20 13 weekly A320/320neo
Kuwait City – Sarajevo eff 01AUG20 2 weekly A320neo
Kuwait City – Tbilisi eff 02AUG20 3 weekly A320neo (2 weekly from 30SEP20)
Kuwait City – Thiruvananthapuram eff 02AUG20 4 weekly A320
Kuwait City – Trabzon eff 02AUG20 3 weekly A320
Kuwait City – Vienna eff 02AUG20 2 weekly A320
Kuwait Airways August – October 2020 operations as of 03JUL20
Posted
Kuwait Airways has outlined planned summer 2020 operations, when the airline resumes scheduled service on 01AUG20. Reservation for downsized network opened since last week. Various travel restrictions will impact the airline’s planned operation and passenger traffic rights. Certain routes and/or flights, are not available for reservation for the moment.