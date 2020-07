KLM July 2020 European operations as of 03JUL20

KLM Royal Dutch Airlines in July 2020 continues to restore various European service, which sees the airline operates 70 routes. Based on weekly frequency listing for the week of 19JUL20, KLM as of 03JUL20 schedules 591 weekly departure flights from Amsterdam, compared to 2117 weekly as of 03APR20 (on 90 routes).



Various travel restrictions continue to impact the airline’s operation.



Amsterdam – Aalborg 7 weekly

Amsterdam – Aberdeen 7 weekly

Amsterdam – Alicante 8 weekly

Amsterdam – Athens 10 weekly

Amsterdam – Barcelona 15 weekly

Amsterdam – Basel/Mulhouse 7 weekly

Amsterdam – Bergen 14 weekly

Amsterdam – Berlin Tegel 14 weekly

Amsterdam – Bilbao 7 weekly

Amsterdam – Billund 7 weekly

Amsterdam – Birmingham 7 weekly

Amsterdam – Bologna 7 weekly

Amsterdam – Bordeaux 7 weekly

Amsterdam – Bristol 7 weekly

Amsterdam – Brussels 7 weekly

Amsterdam – Bucharest 4 weekly (7 weekly from 15JUL20)

Amsterdam – Budapest 7 weekly

Amsterdam – Cagliari 4 weekly

Amsterdam – Catania 4 weekly

Amsterdam – Copenhagen 14 weekly

Amsterdam – Dublin 7 weekly

Amsterdam – Dusseldorf 7 weekly

Amsterdam – Edinburgh 7 weekly

Amsterdam – Florence 11 weekly (14 weekly from 15JUL20)

Amsterdam – Frankfurt 7 weekly

Amsterdam – Gdansk 7 weekly

Amsterdam – Geneva 7 weekly

Amsterdam – Genoa 3 weekly

Amsterdam – Glasgow 7 weekly

Amsterdam – Gothenburg 7 weekly

Amsterdam – Hamburg 7 weekly

Amsterdam – Hannover 6 weekly (7 weekly from 14JUL20)

Amsterdam – Helsinki 13 weekly (14 weekly from 12JUL20)

Amsterdam – Ibiza 9 weekly

Amsterdam – Inverness 6 weekly (7 weekly from 12JUL20)

Amsterdam – Istanbul 7 weekly

Amsterdam – Kyiv Borispil 9 weekly (7 weekly from 18JUL20)

Amsterdam – Krakow 7 weekly

Amsterdam – Leeds/Bradford 7 weekly

Amsterdam – Lisbon 17 weekly

Amsterdam – London City eff 13JUL20 7 weekly

Amsterdam – London Heathrow 21 weekly

Amsterdam – Luxembourg 7 weekly

Amsterdam – Lyon 7 weekly

Amsterdam – Madrid 14 weekly

Amsterdam – Malaga 8 weekly

Amsterdam – Manchester 14 weekly

Amsterdam – Milan Malpensa 7 weekly (11 weekly from 15JUL20)

Amsterdam – Montpellier 3 weekly

Amsterdam – Munich 7 weekly

Amsterdam – Newcastle 7 weekly

Amsterdam – Nice 9 weekly

Amsterdam – Nuremberg 6 weekly (7 weekly from 19JUL20)

Amsterdam – Oslo 14 weekly

Amsterdam – Paris CDG 21 weekly

Amsterdam – Porto 5 weekly

Amsterdam – Prague 7 weekly

Amsterdam – Rome 14 weekly

Amsterdam – Split 8 weekly

Amsterdam – Stavanger 7 weekly

Amsterdam – Stockholm Arlanda 14 weekly

Amsterdam – Stuttgart 7 weekly

Amsterdam – Toulouse 7 weekly

Amsterdam – Trondheim 7 weekly

Amsterdam – Valencia 4 weekly

Amsterdam – Venice 7 weekly

Amsterdam – Vienna 7 weekly

Amsterdam – Warsaw 7 weekly

Amsterdam – Zagreb 3 weekly

Amsterdam – Zurich 7 weekly