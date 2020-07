Blu Express July/August 2020 operations as of 03JUL20

Blu Express this month is resuming scheduled service, initially on short-haul routes with Boeing 737 aircraft. As of 03JUL20, the airline’s operation calls for 87 weekly departure from Italy on 38 routes, instead of 150 weekly departure on 46 routes (Excluding domestic). Planned operation for July and August 2020 as follows, and is likely to be impacted by various travel restrictions.



Ancona – Tirana eff 04JUL20 2 weekly (4 weekly from 19JUL20)

Bologna – Corfu eff 19JUL20 1 weekly

Bologna – Irakleion eff 23JUL20 1 weekly

Bologna – Karpathos eff 19JUL20 2 weekly

Bologna – Kefallinia eff 17JUL20 1 weekly

Bologna – Kos eff 17JUL20 1 weekly

Bologna – Mykonos eff 18JUL20 2 weekly

Bologna – Rhodes eff 01AUG20 1 weekly

Bologna – Skiathos eff 20JUL20 1 weekly

Bologna – Thira eff 17JUL20 1 weekly

Bologna – Tirana eff 02JUL20 4 weekly (6 weekly from 20JUL20)

Bologna – Zakynthos eff 23JUL20 1 weekly

Genoa – Tirana eff 03JUL20 2 weekly (4 weekly from 19JUL20)

Milan Bergamo – Irakleion eff 01AUG20 1 weekly

Milan Bergamo – Kefallinia eff 31JUL20 1 weekly

Milan Bergamo – Karpathos eff 19JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Kos eff 31JUL20 1 weekly

Milan Bergamo – Mykonos eff 17JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Rhodes eff 01AUG20 1 weekly

Milan Bergamo – Skiathos eff 20JUL20 1 weekly

Milan Bergamo – Thira eff 19JUL20 2 weekly

Milan Bergamo – Tirana eff 02JUL20 3 weekly (6 weekly from 19JUL20)

Milan Malpensa – Irakleion eff 01AUG20 1 weekly

Milan Malpensa – Kos eff 31JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Rhodes eff 01AUG20 1 weekly

Milan Malpensa – Skiathos eff 31JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Tirana eff 03JUL20 3 weekly (6 weekly from 22JUL20)

Rome Fiumcino – Corfu eff 18JUL20 1 weekly

Rome Fiumcino – Irakleion eff 17JUL20 2 weekly

Rome Fiumcino – Kos eff 17JUL20 1 weekly

Rome Fiumcino – Mykonos eff 17JUL20 5 weekly

Rome Fiumcino – Rhodes eff 18JUL20 2 weekly

Rome Fiumcino – Skiathos eff 18JUL20 2 weekly

Rome Fiumcino – Thira eff 17JUL20 5 weekly

Rome Fiumcino – Tirana eff 03JUL20 3 weekly (6 weekly from 18JUL20)

Rome Fiumcino – Zakynthos eff 20JUL20 1 weekly

Turin – Tirana eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly form 23JUL20)

Verona – Tirana eff 03JUL20 3 weekly (6 weekly from 18JUL20)



Domestic service includes the following:

Bologna – Lampedusa eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 16JUL20)

Milan Bergamo – Lampedusa eff 05JUL20 2 weekly (3 weekly from 16JUL20)

Milan Malpensa – Lampedusa eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 12JUL20)

Milan Malpensa – Olbia eff 19JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Pantelleria eff 12JUL20 1 weekly

Rome – Lampedusa eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 12JUL20)

Verona – Lampedusa eff 05JUL20 1 weekly