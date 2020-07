SkyUp Airlines S20 operation as of 09JUL20

Ukrainian carrier SkyUp Airlines in late-June 2020 resumed regular scheduled service, initially operating domestic routes. As of 09JUL20, the airline intends to resume International service from 01AUG20. Planned operation for the remainder of summer 2020 season as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation.



Kharkiv – Batumi eff 04AUG20 2 weekly

Kharkiv – Irakleion eff 01AUG20 2 weekly

Kharkiv – Lamezia Terme eff 03AUG20 1 weekly

Kharkiv – Paris Beauvais eff 04AUG20 2 weekly

Kharkiv – Prague eff 02AUG20 2 weekly

Kharkiv – Rimini eff 03AUG20 1 weekly

Kharkiv – Tbilisi eff 03AUG20 2 weekly

Kyiv Borispil – Alicante eff 02AUG20 4 weekly

Kyiv Borispil – Barcelona eff 01AUG20 5 weekly

Kyiv Borispil – Bari eff 03AUG20 2 weekly

Kyiv Borispil – Batumi eff 04AUG20 1 daily

Kyiv Borispil – Bologna eff 02AUG20 3 weekly

Kyiv Borispil – Bourgas eff 31JUL20 1 weekly

Kyiv Borispil – Catania eff 02AUG20 3 weekly

Kyiv Borispil – Corfu eff 01AUG20 1 weekly

Kyiv Borispil – Irakleion eff 01AUG20 5 weekly

Kyiv Borispil – Lamezia Terme eff 05AUG20 2 weekly

Kyiv Borispil – Larnaca eff 01AUG20 5 weekly

Kyiv Borispil – Lisbon eff 03AUG20 2 weekly

Kyiv Borispil – Milan Bergamo eff 01AUG20 3 weekly

Kyiv Borispil – Naples eff 02AUG20 4 weekly

Kyiv Borispil – Nice eff 02AUG20 3 weekly

Kyiv Borispil – Odessa 8 weekly

Kyiv Borispil – Palma Mallorca eff 01AUG20 3 weekly

Kyiv Borispil – Pardubice eff 02AUG20 5 weekly

Kyiv Borispil – Paris Beauvais eff 01AUG20 5 weekly

Kyiv Borispil – Pisa eff 01AUG20 2 weekly

Kyiv Borispil – Rimini eff 01AUG20 2 weekly

Kyiv Borispil – Rome Fiumcino eff 02AUG20 3 weekly

Kyiv Borispil – Tbilisi eff 01AUG20 1 daily

Kyiv Borispil – Tenerife South eff 04AUG20 2 weekly

Kyiv Borispil – Tirana eff 13JUL20 3 weekly (new route)

Kyiv Borispil – Varna eff 07AUG20 1 weekly

Kyiv Borispil – Yerevan eff 17AUG20 3 weekly (1 flight also scheduled on 16JUL20)

Kyiv Borispil – Zakynthos eff 02AUG20 1 weekly

Kyiv Borispil – Zaporizhzhia 6 weekly

Lviv – Batumi eff 04AUG20 2 weekly

Lviv – Irakleion eff 01AUG20 2 weekly

Lviv – Kherson eff 11JUL20 3 weekly

Lviv – Milan Bergamo eff 03AUG20 2 weekly

Lviv – Naples eff 03AUG20 2 weekly

Lviv – Odessa eff 10JUL20 3 weekly

Lviv – Paris Beauvais eff 01AUG20 2 weekly

Lviv – Prague eff 02AUG20 2 weekly

Lviv – Rome eff 02AUG20 3 weekly

Lviv – Tel Aviv eff 02AUG20 3 weekly

Odessa – Batumi eff 03AUG20 2 weekly

Odessa – Irakleion eff 04AUG20 1 weekly

Odessa – Kharkiv 4 weekly

Odessa – Lamezia Terme eff 05AUG20 1 weekly

Odessa – Rimini eff 03AUG20 1 weekly

Odessa – Tbilisi eff 02AUG20 2 weekly

Odessa – Yerevan eff 17AUG20 2 weekly

Zaporizhzhia – Batumi eff 04AUG20 2 weekly

Zaporizhzhia – Irakleion eff 02AUG20 2 weekly

Zaporizhzhia – Prague eff 02AUG20 2 weekly

Zaporizhzhia – Rimini eff 03AUG20 1 weekly

Zaporizhzhia – Tel Aviv eff 02AUG20 2 weekly