Wizz Air further expands new routes launch in S20

Wizz Air in the last few weeks announced additional routes launch for summer 2020 season, as total number of new routes to be launched between June and October 2020 stands at over 190. Additional 57 new routes announced by the airline in the last 4 weeks as follows.



Ongoing travel restrictions in certain countries is impacting the airline’s planned launch date on selected new routes.

Belgrade – Barcelona eff 18AUG20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 18JUL20)

Belgrade – Brussels South Charleroi eff 19AUG20 2 weekly A321 (Previous plan: 16JUL20)

Belgrade – Cologne eff 17AUG20 3 weekly (Previous plan: eff 17JUL20)

Belgrade – Friedrichshafen eff 16AUG20 3 weekly A321 (Previous plan: eff 16JUL20)

Belgrade – Hamburg eff 17AUG20 3 weekly A321 (Previous plan: eff 17JUL20)

Belgrade – Lisbon eff 18AUG20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 18JUL20)

Belgrade – Milan Malpensa eff 20AUG20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 18JUL20)

Belgrade – Sandefjord eff 20AUG20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 18JUL20)

Belgrade – Turku eff 17AUG20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 17JUL20)

Bucharest – Bergen eff 08AUG20 2 weekly A320

Bucharest – Cagliari eff 13AUG20 2 weekly A320

Bucharest – Copenhagen eff 10AUG20 3 weekly A320

Bucharest – Hamburg eff 09AUG20 4 weekly A320

Bucharest – Karlsruhe/Baden-Baden eff 10AUG20 3 weekly A320

Bucharest – Memmingen eff 08AUG20 3 weekly A320

Bucharest – Mykonos eff 11AUG20 2 weekly A320

Bucharest – Palma Mallorca eff 09AUG20 2 weekly A320

Bucharest – Thira eff 09AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Alghero eff 08AUG20 3 weekly A320

Dortmund – Athens eff 01AUG20 3 weekly A320

Dortmund – Bari eff 08AUG20 3 weekly A320

Dortmund – Catania eff 03AUG20 3 weekly A320

Dortmund – Corfu eff 02AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Fuerteventura eff 03AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Irakleion eff 01AUG20 3 weekly A320

Dortmund – Lisbon eff 09AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Marrakech eff 02AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Naples eff 02AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Podgorica eff 08AUG20 3 weekly A320

Dortmund – Reykjavik Keflavik eff 09AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Rhodes eff 01AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Split eff 01AUG20 3 weekly A320

Dortmund – Suceava eff 03AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Thessaloniki eff 03AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Thira eff 07AUG20 2 weekly A320

Dortmund – Zaporizhzhia eff 02AUG20 2 weekly A320

Milan Malpensa – Borg el Arab eff 17SEP20 3 weekly A321

Mykonos – Budapest eff 04AUG20 2 weekly A320

Mykonos – Gdansk eff 04AUG20 2 weekly A320

Mykonos – Katowice eff 04AUG20 2 weekly A320

Mykonos – Sofia eff 04AUG20 2 weekly A320

Mykonos – Vienna eff 11AUG20 2 weekly A320

Pardubice – Kyiv Zhulyany eff 01SEP20 3 weekly A320

Pardubice – Lviv eff 01SEP20 3 weekly A320

St. Petersburg – Copenhagen eff 18SEP20 4 weekly A320

St. Petersburg – Malta eff 19SEP20 3 weekly A320

St. Petersburg – Oslo eff 19SEP20 3 weekly A320

St. Petersburg – Salzburg eff 18SEP20 4 weekly A320

St. Petersburg – Stockholm Skavsta eff 19SEP20 3 weekly A320

Varna – Athens eff 24JUL20 3 weekly A320

Varna – Barcelona eff 25JUL20 2 weekly A320

Varna – Brussels South Charleroi eff 24JUL20 3 weekly A320

Varna – Frankfurt Hahn eff 26JUL20 2 weekly A320

Varna – Hannover eff 26JUL20 2 weekly A320

Varna – Karlsruhe/Baden-Baden eff 25JUL20 2 weekly A320

Varna – Nuremberg eff 26JUL20 2 weekly A320

Varna – Salzburg eff 25JUL20 2 weekly A320



Previously reported new routes in S20 (operational aircraft is now included, as well as revised launch date on selected rotues):

Bucharest – Abu Dhabi eff 01JUL20 2 weekly A320 (Replacing Dubai al Maktoum)

Bucharest – Irakleion eff 16JUL20 2 weekly A320

Bucharest – Lyon eff 20JUN20 2 weekly A321 (A320 from 20JUL20; Previous plan: eff 02JUN20)

Bucharest – Prague eff 20JUL20 3 weekly A320 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bucharest – Seville eff 21JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 04JUL20)

Budapest – Brussels eff 10JUN20 5 weekly A321neo (7 weekly from 02AUG20; Previous plan: 6 weekly from 01JUN20)

Budapest – Kharkiv eff 19JUN20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 01JUN20)

Budapest – Lviv eff 17JUN20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 03JUN20)

Budapest – Mahon eff 18JUL20 2 weekly A320

Budapest – Paris Orly eff 02AUG20 5 weekly A321neo (Previously scheduled as 1 daily. Currently operating to/from Paris CDG, instead of Orly; Previous plan: eff 29MAR20)

Budapest – Santander 04JUL20 – 15SEP20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 02JUN20)

Budapest – Thira eff 15JUL20 2 weekly A320

Chisinau – Hamburg eff 16JUL20 2 weekly A320

Chisinau – Mulhouse eff 15JUL20 2 weekly A320

Chisinau – Nice eff 15JUL20 2 weekly A320

Cluj – Abu Dhabi eff 16SEP20 2 weekly A320 (Replacing Dubai al Maktoum)

Gdansk – Bari eff 03JUL20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 01JUN20)

Iasi – Barcelona eff 01AUG20 2 weekly (No changes)

Iasi – Bari eff 02AUG20 2 weekly (No changes)

Iasi – Rome Fiumcino eff 18JUN20 2 weekly A320 (5 weekly from 02AUG20; Originally scheduled from 02AUG20)

Iasi – Turin eff 03AUG20 3 weekly A320 (Previous plan: eff 01AUG20)

Iasi – Verona eff 03AUG20 2 weekly A320 (No changes)

Katowice – Abu Dhabi eff 15SEP20 2 weekly A320 (Replacing Dubai al Maktoum)

Katowice – Palma Mallorca eff 21JUN20 1 weekly A320 (2 weekly from 01JUL20)

Kharkiv – Berlin Schoenefeld eff 03JUL20 2 weekly A320

Kharkiv – Tallinn eff 18JUL20 3 weekly A320 (Previous plan: eff 02JUL20)

Krakow – Barcelona eff 13JUL20 4 weekly A321 (No changes)

Krakow – Bergen eff 02JUL20 3 weekly A321 (Previous plan: eff 18JUL20)

Krakow – Haugesund eff 01JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 17JUL20)

Krakow – Milan Malpensa eff 01JUL20 3 weekly A321 (5 weekly from 23JUL20 instead of 1 daily; Previous plan: eff 13JUL20)

Krakow – Stavanger eff 04JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: 3 weekly from 18JUL20)

Krakow – Stockholm Skavsta eff 16JUL20 3 weekly A321

Krakow – Tromso eff 03JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 19JUL20)

Krakow – Trondheim eff 04JUL20 1 weekly A321 (2 weekly from 21JUL20; Previous plan: 3 weekly from 14JUL20)

Larnaca – Athens eff 01JUL20 1 daily A320 (9 weekly from 10JUL20)

Larnaca – Billund eff 02JUL20 2 weekly A320

Larnaca – Copenhagen eff 01JUL20 3 weekly A320

Larnaca – Dortmund eff 11JUL20 3 weekly A320

Larnaca – Karlsruhe/Baden-Baden eff 04JUL20 2 weekly A320

Larnaca – Memmingen eff 11JUL20 3 weekly A320

Larnaca – Suceava eff 10JUL20 2 weekly A320

Larnaca – Thessaloniki eff 01JUL20 1 daily A320

Larnaca – Turku eff 12JUL20 2 weekly A320

Larnaca – Wroclaw eff 10JUL20 2 weekly A320

Larnaca – Yerevan eff 17AUG20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 03JUL20)

Lviv – Billund eff 01JUL20 2 weekly A320

Lviv – Hamburg eff 03JUL20 2 weekly A320

Lviv – Lisbon eff 19JUL20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 01JUL20)

Lviv – Szczecin eff 03JUL20 2 weekly A320

Lviv – Tallinn eff 18JUL20 3 weekly A320 (Previous plan: eff 02JUL20)

Milan Malpensa – Athens eff 31JUL20 1 daily A321

Milan Malpensa – Corfu eff 31JUL20 4 weekly A321

Milan Malpensa – Eindhoven eff 02JUL20 1 daily A321

Milan Malpensa – Fuerteventura eff 31JUL20 2 weekly A321

Milan Malpensa – Gran Canaria eff 05JUL20 2 weekly A321

Milan Malpensa – Lisbon eff 03JUL20 1 daily A321

Milan Malpensa – London Luton eff 03JUL20 1 daily A321 (2 daily A321, previously not reported)

Milan Malpensa – Mahon eff 03JUL20 1 daily A321

Milan Malpensa – Marrakech eff 01AUG20 4 weekly A321

Milan Malpensa – Porto eff 17JUL20 5 weekly A321

Milan Malpensa – Prishtina eff 18JUL20 3 weekly A321

Milan Malpensa – Reykjavik Keflavik eff 03JUL20 3 weekly A321

Milan Malpensa – Rhodes eff 01AUG20 3 weekly A321

Milan Malpensa – Tallinn eff 18JUL20 2 weekly A321

Milan Malpensa – Tel Aviv eff 17JUL20 4 weekly A321 (1 daily from 01AUG20; Previous plan: 1 daily from 17JUL20)

Milan Malpensa – Tenerife South eff 04JUL20 2 weekly A321

Milan Malpensa – Thessaloniki eff 31JUL20 4 weekly A321

Milan Malpensa – Thira eff 31JUL20 4 weekly A321

Milan Malpensa – Tirana eff 16JUL20 3 weekly A320 (1 daily from 22JUL20)

Milan Malpensa – Valencia eff 17JUL20 4 weekly A321 (1 daily from 01AUG20)

Milan Malpensa – Zakynthos eff 01AUG20 3 weekly A321

Salzburg – Belgrade eff 02JUL20 2 weekly A320 (A321 from 31JUL20)

Salzburg – Bucharest eff 02JUL20 2 weekly A320 (A321 from 07AUG20)

Salzburg – Kyiv Zhulyany eff 18JUL20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 01JUL20)

Salzburg – Larnaca eff 12JUL20 2 weekly A320

Salzburg – Skopje eff 03JUL20 2 weekly A320

Salzburg – Tuzla eff 02JUL20 2 weekly A320

Sofia – Abu Dhabi eff 15SEP20 2 weekly A320 (Replacing Dubai al Maktoum)

Sofia – Billund eff 03JUN20 2 weekly A320 (A321 from 21JUL20)

Sofia – Frankfurt Hahn eff 17JUL20 2 weekly A320 (Replacing Frankfurt International)

Sofia – London Gatwick eff 01JUN20 1 daily A320/321 (5 weekly from 20JUL20)

St. Petersburg – Bratislava eff 02AUG20 2 weekly A320/321 (4 weekly from 31AUG20, A320-only from 18SEP20; Previous plan: 4 weekly from 01JUL20)

St. Petersburg – Bucharest eff 01AUG20 3 weekly A321 (Previous plan: eff 20JUL20)

St. Petersburg – Sofia eff 01AUG20 3 weekly A321 (Previous plan: eff 02JUL20)

St. Petersburg – Vilnius eff 02AUG20 2 weekly A320 (Pervious plan: eff 01JUL20)

Tirana – Bari eff 15JUL20 4 weekly A320

Tirana – Berlin Schoenefeld eff 15JUL20 3 weekly A320

Tirana – Bologna eff 15JUN20 4 weekly A320 (Previous plan: eff 01MAY20)

Tirana – Brussels South Charleroi eff 01JUL20 2 weekly A320 (4 weekly from 24JUL20)

Tirana – Catania eff 23JUL20 3 weekly A320

Tirana – Eindhoven eff 02JUL20 3 weekly A320

Tirana – Frankfurt Hahn eff 16JUL20 3 weekly A320

Tirana – Hamburg eff 24JUL20 2 weekly A320

Tirana – Irakleion eff 17JUL20 2 weekly A320

Tirana – Karlsruhe/Baden-Baden eff 15JUL20 2 weekly A320

Tirana – Milan Bergamo eff 16JUN20 5 weekly A320/321 (Previous plan: 1 daily from 29MAR20)

Tirana – Mulhouse eff 18JUL20 2 weekly A320

Tirana – Paris Beauvais eff 15JUL20 3 weekly A320

Tirana – Pisa eff 16JUN20 3 weekly A320 (Previous plan: eff 31MAR20)

Tirana – Prague eff 03JUL20 2 weekly A320

Tirana – Rhodes eff 16JUL20 2 weekly A320

Tirana – Turin eff 16JUL20 4 weekly A320

Tirana – Venice eff 15JUL20 3 weekly A320 (Service now scheduled to operate to/from Venice Marco Polo (VCE) until 31AUG20, Venice Treviso (TSF) from 01SEP20; Previous plan: eff 01AUG20)

Tirana – Verona eff 16JUN20 3 weekly A320 (Previous plan: eff 13JUN20)

Varna – Prague eff 17JUL20 2 weekly A320

Vienna – Alghero eff 27JUN20 3 weekly A321 (Previous plan: eff 02JUL20)

Vienna – Barcelona eff 15JUL20 5 weekly A321

Vienna – Bourgas eff 03JUL20 2 weekly A321

Vienna – Brussels South Charleroi eff 01JUL20 5 weekly A321

Vienna – Bucharest eff 15JUL20 5 weekly A320

Vienna – Castellon eff 03JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 01JUL20)

Vienna – Constanta eff 03JUL20 2 weekly A321

Vienna – Corfu eff 01JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 04JUL20)

Vienna – Faro eff 04JUL20 2 weekly A321 (No changes)

Vienna – Irakleion eff 02JUL20 2 weekly A321

Vienna – London Luton eff 20JUL20 7 weekly A321(Previous plan: eff 01JUL20)

Vienna – Mahon eff 17JUL20 2 weekly A321

Vienna – Podgorica eff 20JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 03JUL20)

Vienna – Rhodes eff 02JUL20 2 weekly A321

Vienna – Suceava eff 20JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 03JUL20)

Vienna – Tallinn eff 02JUL20 3 weekly A321

Vienna – Thira eff 18JUL20 2 weekly A321

Vienna – Yerevan eff 16AUG20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 03JUL20)

Vienna – Zakynthos eff 04JUL20 2 weekly A321

Vilnius – Yerevan eff 04SEP20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 03JUL20)

Warsaw – Bologna eff 02JUL20 3 weekly A321 (Previous plan: eff 02JUN20)

Warsaw – Madrid eff 19JUN20 5 weekly A321/321neo (Previous plan: eff 01JUN20)

Warsaw – Paris Orly eff 02JUL20 2 weekly A321 (5 weekly from 20JUL20; Previous plan: 1 daily from 29MAR20)

Warsaw – Tenerife South eff 20JUN20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 02JUN20)

Warsaw – Turku eff 20JUN20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 04JUN20)

Zaporizhzhia – Budapest eff 20JUL20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 23JUN20)

Zaporizhzhia – Gdansk eff 21JUL20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 22JUN20)

Zaporizhzhia – Krakow eff 23JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 01JUL20)

Zaporizhzhia – Vienna eff 23JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 02JUL20)

Zaporizhzhia – Vilnius eff 21JUL20 2 weekly A320 (Previous plan: eff 24JUN20)

Zaporizhzhia – Wroclaw eff 23JUL20 2 weekly A321 (Previous plan: eff 03JUL20)

Previously planned new route cancelled:

Gdansk – Skelleftea eff 02JUL20 2 weekly (Previous plan: eff 04JUN20)