Saudia August - October 2020 Preliminary International network as of 12JUL20

Saudia last week revised preliminary schedule for International routes, scheduled between 01AUG20 and 24OCT20. As of 12JUL20, reservation for travel in August 2020 remains unavailable, while September and October are available to book through various sales channels.



As border restriction in Saudi Arabia remains in place, there is no confirmed service resumption date for the moment. Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation, including operational frequencies.



Dammam – Cairo 1 daily A320

Dammam – Dubai 2 daily A320

Jeddah – Abu Dhabi 1 daily A320

Jeddah – Addis Ababa 4 weekly A330

Jeddah – Amman 12 weekly A320

Jeddah – Amsterdam 4 weekly 787-9

Jeddah – Bahrain 1 daily A320

Jeddah – Beirut 8 weekly A320/330

Jeddah – Borg el Arab 2 daily A320

Jeddah – Cairo 7 daily A330

Jeddah – Casablanca 3 weekly 787-10

Jeddah – Dhaka 2 weekly 777-300ER

Jeddah – Dubai 6 daily A320/330/777-300ER

Jeddah – Guangzhou 1 weekly 787-9

Jeddah – Islamabad 3 weekly 777-300ER

Jeddah – Istanbul 4 weekly A330

Jeddah – Jakarta 3 weekly 777-300ER

Jeddah – Johannesburg 3 weekly 787-9

Jeddah – Karachi 3 weekly 777-300ER

Jeddah – Khartoum 2 daily A330

Jeddah – Kozhikode 3 weekly A330

Jeddah – Kuala Lumpur 3 weekly 787-10

Jeddah – Kuwait City 9 weekly A320/321/330

Jeddah – London Heathrow 3 weekly 777-300ER

Jeddah – Manila 2 weekly 777-300ER

Jeddah – Mauritius 3 weekly 787-9

Jeddah – Mumbai 1 weekly A330

Jeddah – Muscat 4 weekly A320

Jeddah – Nairobi 4 weekly A320/321

Jeddah – Paris CDG 3 weekly 787-10

Jeddah – Sharm el Sheikh 6 weekly

Jeddah – Tunis 8 weekly A330

Jeddah – Washington Dulles 2 weekly 777-300ER

Madinah – Borg el Arab 5 weekly A320

Madinah – Dubai 1 daily A320

Madinah – Kuwait City 2 weekly A320

Riyadh – Abu Dhabi 1 daily A320

Riyadh – Addis Ababa 3 weekly A330

Riyadh – Amman 10 weekly A320/321

Riyadh – Bahrain 1 daily A320/321

Riyadh – Beirut 8 weekly A320/321

Riyadh – Borg el Arab 1 daily A320/321

Riyadh – Cairo 23-30 weekly A330

Riyadh – Casablanca 4 weekly 787-9

Riyadh – Dhaka 2 weekly 777-300ER

Riyadh – Dubai 6 daily various aircraft

Riyadh – Istanbul 4 weekly A320

Riyadh – Khartoum 1 daily A330

Riyadh – Kuwait City 14 weekly A320/321

Riyadh – Manila 2 weekly 777-300ER

Riyadh – Sharm el Sheikh 6 weekly

Riyadh – Washington Dulles 2 weekly 777-300ER