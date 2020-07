Air France July - October 2020 Intercontinetnal network as of 12JUL20

Air France last week updated its planned operation for the remainder of Northern summer 2020 season. From 15JUL20 to 24OCT20, AF’s planned Inter-continental service includes the following. Travel restrictions continue to impact the airline’s passenger operation, affecting traffic rights. Further changes remain highly possible.



Paris CDG – Abidjan 4 weekly 777-300ER (1 daily from 03AUG20)

Paris CDG – Abuja – Lome 26JUL20 – 30AUG20 1 weekly A330-200

Paris CDG – Abuja – N’Djamena – Paris CDG eff 03SEP20 2 weekly A330-200

Paris CDG – Accra – Ouagadougou – Paris CDG eff 02SEP20 2 weekly A330-200

Paris CDG – Antananarivo eff 01AUG20 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Atlanta 1 daily A350-900XWB (10 weekly A350-900XWB/777-200ER from 02SEP20)

Paris CDG – Bamako – Abidjan eff 01SEP20 1 daily A350-900XWB

Paris CDG – Bangalore 3 weekly A350-900XWB (5 weekly 777-200ER from 04SEP20)

Paris CDG – Bangkok 3 weekly A350-900XWB (777-300ER from 02SEP20)

Paris CDG – Bangui – Yaounde 1 weekly 777-200ER (A330-200 from 04AUG20. Operating until 25AUG20)

Paris CDG – Bangui – Yaounde – Paris CDG eff 01SEP20 2 weekly A330-200

Paris CDG – Beirut 3 weekly 777-200ER/787-9

Paris CDG – Bogota eff 02SEP20 3 weekly 787-9

Paris CDG – Boston 3 weekly 777-300ER/787-9 (787-0 from 30JUL20, 6 weekly from 02SEP20, 1 daily from 06OCT20)

Paris CDG – Brazzaville – Kinshasa – Paris CDG eff 02AUG20 4 weekly A330-200 (3 weekly 777-200ER from 02SEP20)

Paris CDG – Buenos Aires Ezeiza 1 weekly 787-9 (3 weekly from 02SEP20)

Paris CDG – Cairo 2 weekly A350-900XWB (3 weekly 787-9 from 31AUG20, A350 from 06OCT20)

Paris CDG – Cancun eff 03OCT20 3 weekly 777-200ER

Paris CDG – Cayenne 3 weekly 777-300ER (1 daily 777-200ER from 10AUG20, operating until 30AUG20)

Paris CDG – Chicago O’Hare 4 weekly A330-200

Paris CDG – Conakry 3 weekly A330-200 (until 31JUL20)

Paris CDG – Conakry – Nouakchott – Paris CDG eff 02AUG20 4 weekly A330-200

Paris CDG – Cotonou 2 weekly A330-200 (4 weekly from 02SEP20)

Paris CDG – Dakar 4 weekly 777-200ER/-300ER (1 daily from 01AUG20)

Paris CDG – Delhi 5 weekly A330-200/777-200ER (3 weekly A330-200 06AUG20 – 31AUG20, 1 daily A330-200 from 01SEP20)

Paris CDG – Detroit eff 03SEP20 3 weekly 787-9

Paris CDG – Djibouti 1 weekly 777-300ER (777-200ER from 04SEP20)

Paris CDG – Douala – Malabo eff 02SEP20 4 weekly A330-200

Paris CDG – Douala – Yaounde – Paris CDG 07AUG20 – 28AUG20 1 weekly A330-200

Paris CDG – Dubai 3 weekly A350-900XWB (4 weekly from 05AUG20, 5 weekly from 02SEP20)

Paris CDG – Fort-de-France 1 daily 777-30ER (until 31AUG20)

Paris CDG – Fortaleza eff 10OCT20 3 weekly 787-9

Paris CDG – Freetown – Conakry – Paris CDG eff 01SEP20 2 weekly A330-200

Paris CDG – Havana 1 weekly 777-300ER (3 weekly from 04SEP20)

Paris CDG – Ho Chi Minh City eff 22SEP20 3 weekly 787-9

Paris CDG – Hong Kong 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 03AUG20, 6 weekly from 03SEP20, 1 daily from 06OCT20)

Paris CDG – Houston eff 01SEP20 3 weekly A330-200

Paris CDG – Johannesburg eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Kinshasa – Brazzaville – Paris CDG eff 01SEP20 3 weekly 777-200ER

Paris CDG – Lagos eff 01SEP20 4 weekly A330-200

Paris CDG – Lagos – Cotonou – Paris CDG 1 weekly A330-200 (until 27AUG20)

Paris CDG – Libreville 2 weekly 777-200ER (3 weekly from 31JUL20, 5 weekly from 09AUG20, 6 weekly A330-200 from 01SEP20)

Paris CDG – Lima eff 01SEP20 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Lome eff 01SEP20 2 weekly A330-200

Paris CDG – Los Angeles 1 daily 777-300ER (10 weekly 777-200ER/-300ER from 02SEP20)

Paris CDG – Los Angeles – Papeete eff 03SEP20 3 weekly 777-200ER

Paris CDG – Luanda 1 weekly 777-200ER (3 weekly from 02SEP20)

Paris CDG – Malabo 1 weekly A330-200 (Operating until 27AUG20)

Paris CDG – Mauritius eff 01SEP20 3 weekly 777-300ER (5 weekly 777-200ER/-300ER from 05OCT20)

Paris CDG – Mexico City 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Miami eff 05OCT20 4 weekly 777-300ER

Paris CDG – Montreal 10 weekly 787-9 (12 weekly 777-200ER/787-9 from 01SEP20)

Paris CDG – Mumbai 3 weekly A330-200 (4 weekly from 31AUG20)

Paris CDG – Nairobi eff 06AUG20 1 weekly 787-9 (4 weekly from 01SEP20)

Paris CDG – N’Djamena 1 weekly A330-200 (until 26AUG20)

Paris CDG – N’Djamena – Abuja – Paris CDG eff 02SEP20 2 weekly A330-200

Paris CDG – New York JFK 10 weekly 777-300ER (14 weekly from 03AUG20, 21 weekly from 01SEP20, 28 weekly from 05OCT20)

Paris CDG – Niamey – Lome eff 02SEP20 3 weekly A330-200

Paris CDG – Osaka Kansai 2 weekly 787-9 (3 weekly from 03AUG20)

Paris CDG – Ouagadougou – Accra – Paris CDG eff 05SEP20 2 weekly A330-200

Paris CDG – Ouagadougou – Cotonou – Paris CDG 1 weekly A330-200 (2 weekly from 01AUG20. Operating until 29AUG20)

Paris CDG – Panama City eff 05AUG20 3 weekly 787-9 (5 weekly from 13OCT20)

Paris CDG – Pointe-a-Pitre 11 weekly 777-300ER (Operating until 30AUG20)

Paris CDG – Pointe Noire 1 weekly A330-200 (4 weekly from 01SEP20)

Paris CDG – Punta Cana eff 02SEP20 1 weekly 777-300ER

Paris CDG – Punta Cana – Santo Domingo – Paris CDG eff 05SEP20 2 weekly 777-300ER

Paris CDG – Rio de Janeiro Galeao 3 weekly 787-9 (4 weekly from 07SEP20, 5 weekly from 07OCT20)

Paris CDG – St. Denis de la Reunion 1 daily 777-200ER/-300ER (11 weekly from 05AUG20. Operating until 31AUG20)

Paris CDG – St. Maarten 3 weekly A330-200 (5 weekly from 13OCT20)

Paris CDG – San Francisco 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 02SEP20, 1 daily from 06OCT20)

Paris CDG – San Jose (Costa Rica) eff 14OCT20 2 weekly 777-200ER

Paris CDG – Santiago de Chile 1 weekly 777-300ER (3 weekly from 04SEP20)

Paris CDG – Santo Domingo 1 weekly 787-9 (Operating until 25AUG20)

Paris CDG – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly A350-900XWB (1 daily from 05OCT20)

Paris CDG – Seoul Incheon 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 03AUG20, A350-900XWB operating 03SEP20 – 03OCT20)

Paris CDG – Seoul Incheon – Shanghai Pu Dong 2 weekly 777-300ER (until 31AUG20)

Paris CDG – Singapore 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 04AUG20, 787-9 replaces 777 from 01SEP20, 5 weekly from 09OCT20)

Paris CDG – Tokyo Haneda eff 03SEP20 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 07OCT20)

Paris CDG – Tokyo Narita 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 03SEP20)

Paris CDG – Toronto 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 02SEP20)

Paris CDG – Vancouver – Papeete 2 weekly 777-200ER (3 weekly from 04AUG20. Operating until 01SEP20)

Paris CDG – Washington Dulles eff 01SEP20 5 weekly 777-300ER

Paris CDG – Yaounde eff 05SEP20 2 weekly A330-200

Paris CDG – Yaounde – Douala – Paris CDG 3 weekly 777-200ER (A330-200 from 03AUG20, 2 weekly from 03SEP20)

Paris Orly – Cayenne eff 31AUG20 1 daily 777-200ER

Paris Orly – Fort-de-France eff 31AUG20 1 daily 777-300ER

Paris Orly – New York JFK eff 05OCT20 5 weekly 777-200ER

Paris Orly – Pointe-a-Pitre eff 31AUG20 1 daily 777-300ER

Paris Orly – St. Denis de la Reunion eff 31AUG20 12 weekly 777-300ER