Air Austral July/August 2020 operations as of 13JUL20

Air Austral in August 2020 plans gradual service resumption on various routes, based on recent schedule update. As of 13JUL20, the airline’s planned operation between 15JUL20 and 31AUG20 as follows. Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation and traffic rights.



Dzaoudzi – Paris CDG 3 weekly 787-8 (4 weekly from 25JUL20, 5 weekly from 04AUG20)

St. Denis de la Reunion – Antananarivo eff 01AUG20 6 weekly 737-800

St. Denis de la Reunion – Dzaoudzi 4 weekly 787-8 (1 daily 737-800/787-8 from 01AUG20)

St. Denis de la Reunion – Johannesburg eff 02AUG20 2 weekly 737-800

St. Denis de la Reunion – Mahe Island eff 01AUG20 1 weekly 737-800

St. Denis de la Reunion – Mauritius eff 01AUG20 2 daily ATR72/737-800

St. Denis de la Reunion – Moroni eff 05AUG20 1 weekly 737-800

St. Denis de la Reunion – Nosy-Be eff 03AUG20 2 weekly 737-800

St. Denis de la Reunion – Paris CDG 1 daily 777-300ER

St. Denis de la Reunion – Rodrigues eff 01AUG20 1 weekly ATR7

St. Denis de la Reunion – Toamasina eff 05AUG20 2 weekly ATR72

St. Denis de la Reunion – Tolanaro – Toliara – St. Denis de la Reunion eff 03AUG20 1 weekly 737-800