Air Tanzania next week schedules one-time charter to Mainland China, with Boeing 787-8 Dreamliner operating Dar es Salaam – Guangzhou route. Service departs Dar es Salaam on 26JUL20, Guangzhou on 27JUL20.
TC2402 DAR2000 – 1300+1CAN 787 26JUL20
TC2403 CAN1600 – 2300DAR 787 27JUL20
Air Tanzania schedules one-time Guangzhou charter
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Air Tanzania next week schedules one-time charter to Mainland China, with Boeing 787-8 Dreamliner operating Dar es Salaam – Guangzhou route. Service departs Dar es Salaam on 26JUL20, Guangzhou on 27JUL20.