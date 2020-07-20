Air Tanzania schedules one-time Guangzhou charter

By Jim Liu

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Air Tanzania next week schedules one-time charter to Mainland China, with Boeing 787-8 Dreamliner operating Dar es Salaam – Guangzhou route. Service departs Dar es Salaam on 26JUL20, Guangzhou on 27JUL20.

TC2402 DAR2000 – 1300+1CAN 787 26JUL20
TC2403 CAN1600 – 2300DAR 787 27JUL20

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Data & Analysis Manager - Airlineroute, Routesonline

Jim is responsible for the content on our sister blog, Airlineroute, which offers an indispensable guide to flight schedule updates. Launched in 2007, the site became part of the Routesonline content offering in 2010 and continues to provide breaking news on new routes and schedule changes to the network development community.