Emirates August/September 2020 operations as of 2330GMT 23JUL20

Emirates on Thursday (23JUL20) filed additional changes to its planned operation on September 2020. Reported on Airlineroute earlier this week, the airline filed preliminary changes for September schedule, with various A380 flights. Latest update sees majority of A380 flights being replaced by 777-300ER.



As of 2330GMT 23JUL20, latest adjustment for August and September 2020 as follows. Various travel restrictions continue to impact the airline’s passenger traffic rights. Additional modification for September is still anticipated.



Dubai – Abuja eff 02SEP20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Accra eff 09AUG20 4 weekly 777-300ER (1 daily from 01SEP20)

Dubai – Addis Ababa 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 03SEP20)

Dubai – Ahmedabad eff 01AUG20 1 daily 777-200LR (9 weekly 777-200LR/-300ER from 01SEP20)

Dubai – Algiers eff 16AUG20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Amman eff 06AUG20 2 daily 777-300ER (2 dailyA380/777-300ER from 01SEP20)

Dubai – Amsterdam 1 daily A380

Dubai – Athens – Newark 1 daily 777-300ER

Dubai – Auckland eff 01SEP20 3 weekly 777-200LR

Dubai – Baghdad 4 weekly 777-300ER (1 daily from 01SEP20)

Dubai – Bahrain 1 daily 777-200LR/-300ER (4 daily from 01SEP20)

Dubai – Bangalore 2 daily 777-300ER (24 weekly 777-200LR/-300ER from 01SEP20)

Dubai – Bangkok eff 01SEP20 1 daily A380

Dubai – Bangkok – Auckland – Brisbane – Dubai 3 weekly 777-300ER (until 31AUG20)

Dubai – Bangkok – Phnom Penh eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Barcelona 3 weekly 777-300ER (A380 from 02SEP20)

Dubai – Basra 5 weekly 777-300ER

Dubai – Beirut 2 daily 777-300ER

Dubai – Birmingham eff 02SEP20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Boston eff 15AUG20 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01SEP20)

Dubai – Brisbane 2 weekly 777-300ER (1 daily from 01SEP20)

Dubai – Brussels 5 weekly 777-300ER

Dubai – Cairo 2 daily 777-300ER/A380 (3 daily from 01SEP20)

Dubai – Casablanca eff 12AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Cebu – Clark – Dubai 1 daily 777-300ER

Dubai – Chennai eff 01AUG20 2 daily 777-300ER (3 daily from 01SEP20)

Dubai – Chicago O’Hare 5 weekly 777-300ER (1 daily from 28AUG20)

Dubai – Colombo eff 21AUG20 2 weekly 777-300ER (8 weekly from 01SEP20)

Dubai – Conakry – Dakar – Dubai eff 01SEP20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Copenhagen 5 weekly 777-300ER

Dubai – Dallas/Ft. Worth eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Dammam eff 08AUG20 1 daily 777-200LR/-300ER (4 daily from 01SEP20)

Dubai – Dar es Salaam 4 weekly 777-300ER

Dubai – Delhi 2 daily 777-300ER (4 daily from 01SEP20)

Dubai – Denpasar eff 12SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Dhaka 1 daily 777-300ER (2 daily from 01SSEP20)

Dubai – Dublin 4 weekly 777-300ER

Dubai – Edinburgh eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Entebbe eff 16AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Fort Lauderdale eff 01SEP20 4 weekly 777-200LR

Dubai – Frankfurt 12 weekly 777-300ER

Dubai – Geneva 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 02SEP20)

Dubai – Glasgow 4 weekly 777-300ER

Dubai – Guangzhou 1 weekly 777-300ER

Dubai – Hanoi 3 weekly 777-300ER

Dubai – Ho Chi Minh City 4 weekly 777-300ER

Dubai – Hong Kong 8 weekly 777-300ER

Dubai – Houston eff 01SEP20 1 daily A380

Dubai – Hyderabad 2 daily 777-300ER (3 daily from 01SEP20)

Dubai – Islamabad 4 weekly 777-300ER (10 weekly from 01SEP20)

Dubai – Istanbul eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Jakarta 6 weekly 777-300ER (8 weekly from 01SEP20)

Dubai – Jeddah eff 08AUG20 2 daily 777-300ER (3 daily A380 from 01SEP20)

Dubai – Johannesburg eff 16AUG20 1 daily 777-300ER (2 daily A380/777-300ER from 01SEP20)

Dubai – Kabul 5 weekly 777-300ER

Dubai – Karachi 4 weekly 777-300ER (3 daily from 01SEP20)

Dubai – Khartoum 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 02SEP20)

Dubai – Kochi 2 daily 777-200LR/-300ER

Dubai – Kolkata 1 daily 777-300ER (11 weekly from 02SEP20)

Dubai – Kuala Lumpur 4 weekly 777-300ER (8 weekly from 01SEP20)

Dubai – Kuwait City 3 daily 777-300ER (5 daily from 01SEP20)

Dubai – Lagos eff 16AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Lahore 4 weekly 777-300ER (10 weekly from 01SEP20)

Dubai – Larnaca 3 weekly 777-200LR

Dubai – Lisbon eff 16AUG20 3 weekly 777-300ER

Dubai – London Heathrow 2 daily A380 and 1 daily 777-300ER

Dubai – Los Angeles 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01SEP20)

Dubai – Madinah eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Madrid 4 weekly 777-300ER

Dubai – Mahe Island 5 weekly 777-300ER (1 daily from 01SEP20)

Dubai – Male 1 daily 777-300ER

Dubai – Manchester 1 daily 777-300ER

Dubai – Manila 1 daily 777-300ER (2 daily from 01SEP20)

Dubai – Mauritius eff 16AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Melbourne 3 weekly 777-300ER (12 weekly A380/777-300ER from 01SEP20)

Dubai – Milan Malpensa 1 daily 777-300ER (until 31AUG20)

Dubai – Milan Malpensa – New York JFK eff 01SEP20 1 daily A380

Dubai – Moscow Domodedovo eff 04SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Mumbai 2 daily 777-200LR/-300ER (5 daily A380/777 from 01SEP20)

Dubai – Munich 4 weekly 777-300ER

Dubai – Muscat eff 01SEP20 3 daily 777-300ER

Dubai – Nairobi 3 weekly 777-300ER (6 weekly from 01SEP20)

Dubai – New York JFK 1 daily 777-300ER (A380 from 01SEP20)

Dubai – Orlando eff 02SEP20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Osaka Kansai 4 weekly 777-300ER

Dubai – Oslo 2 weekly 777-300ER

Dubai – Paris CDG 2 daily A380/777-300ER

Dubai – Perth 2 weekly 777-300ER

Dubai – Peshawar eff 02SEP20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Phuket eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Porto eff 01SEP20 4 weekly 777-200LR

Dubai – Prague 3 weekly 777-300ER

Dubai – Rio de Janeiro Galeao – Buenos Aires Ezeiza eff 02SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Rio de Janeiro Galeao – Santiago de Chile eff 01SEP20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Riyadh eff 08AUG20 2 daily 777-300ER (3 daily from 01SEP20)

Dubai – Rome 3 weekly 777-300ER

Dubai – St. Petersburg eff 02SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – San Francisco eff 01SEP20 1 daily A380

Dubai – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly 777-300ER

Dubai – Seattle eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Seoul Incheon 5 weekly 777-300ER

Dubai – Sialkot eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Singapore 3 weekly 777-300ER (8 weekly from 01SEP20)

Dubai – Stockholm Arlanda 1 weekly 777-300ER

Dubai – Sydney 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 01SEP20)

Dubai – Sydney – Christchurch 1 daily A380

Dubai – Taipei Taoyuan 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 01SEP20)

Dubai – Tehran Imam Khomeini 4 weekly 777-300ER (2 daily from 01SEP20)

Dubai – Thiruvananthapuram 1 daily 777-300ER

Dubai – Tokyo Narita 5 weekly 777-300ER (1 daily from 01SEP20)

Dubai – Toronto 5 weekly 777-300ER (A380 from 02SEP20)

Dubai – Tunis 4 weekly 777-300ER

Dubai – Venice eff 02SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Vienna 4 weekly 777-300ER

Dubai – Washington Dulles 4 weekly 777-300ER (1 daily A380 from 01SEP20

Dubai – Zagreb 4 weekly 777-300ER (Reservation for this route is no longer available in Sep/Oct. Zagreb is a summer seasonal destination)

Dubai – Zurich 1 daily 777-300ER



Planned service reductions/cancellations for the period of 01OCT20 – 27MAR21 remains unchanged (cancellations remain in effect immediately):



Dubai – Adelaide 1 daily service cancelled (this route will not be resumed from 28MAR21)

Dubai – Bangkok Nonstop sector reduces from 5 to 4 daily (EK374/375 A380 cancelled)

Dubai – Barcelona Nonstop sector reduces from 16 to 14 weekly (Barcelona – Mexico City sector unchanged)

Dubai – Brisbane Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating (EK434/435 A380 cancelled)

Dubai – Brussels Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating

Dubai – Dhaka Reduce from 4 to 3 daily, 777-300ER operating

Dubai – Dublin Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating

Dubai – Dusseldorf Reduce from 2 to 1 daily, A380 operating

Dubai – Frankfurt Reduce from 3 to 2 daily, A380 operating (EK043/044 777-300ER cancelled)

Dubai – Glasgow Reduce from 2 to 1 daily, A380 operating

Dubai – Hamburg Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating (EK061/062 A380 cancelled)

Dubai – Ho Chi Minh City Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating

Dubai – Hong Kong Nonstop sector reduces from 3 to 2 daily, A380 operating (EK386/387 777-300ER cancelled)

Dubai – Johannesburg Reduce from 4 to 3 daily (2 daily A380 and 1 daily 777-300ER)

Dubai – Kuala Lumpur Reduce from 3 to 2 daily, A380 operating

Dubai – Lisbon Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER

Dubai – London Gatwick Reduce from 3 to 1 daily upon service resumption, A380 operating

Dubai – London Stansted Reduce from 2 to 1 daily upon service resumption, 777-300ER operating (Overall service for London reduces from 11 to 8 daily)

Dubai – Madrid Reduce from 2 to 1 daily, A380 operating

Dubai – Manchester Reduce from 3 to 2 daily, A380 operating

Dubai – Milan Malpensa Nonstop sector reduces from 3 to 2 daily, A380 operating (Milan Malpensa – New York JFK sector unchanged)

Dubai – Munich Reduce from 3 to 1 daily, A380 operating

Dubai – Newark 1 daily nonstop service cancelled (1-stop via Athens maintained with 777-300ER)

Dubai – Stockholm Arlanda eff 02DEC20 Reduce from 11 to 7 weekly, 777-300ER operating

Dubai – Sydney Nonstop sector reduces from 3 to 2 daily (EK416/417 777-300ER/A380 cancelled. Sydney – Christchurch sector unchanged)

Dubai – Vienna Reduce from 2 to 1 daily, A380 operating (EK125/126 777-300ER cancelled)