Norwegian August 2020 operations as of 24JUL20

Norwegian Air Shuttle (DY) in the last few days adjusted planned operation for the month of August 2020, reflecting ongoing impact of various travel restrictions. Planned operation as of 24JUL20 as follows.



Additional and last-minute changes remain highly possible. Note following operations listed below does not include scheduled leisure service operating under DY9000-9999 flight number series.



Bergen – Alicante 1 weekly

Bergen – Harstad-Narvik 2 weekly

Copenhagen – Aalborg 19 weekly

Copenhagen – Alicante 3 weekly

Copenhagen – Amsterdam 2 weekly

Copenhagen – Barcelona 2 weekly

Copenhagen – Berlin Schoenefeld 2 weekly

Copenhagen – Budapest 2 weekly

Copenhagen – Chania 1 weekly

Copenhagen – Krakow 2 weekly

Copenhagen – London Gatwick 2 weekly

Copenhagen – Malaga 4 weekly

Copenhagen – Munich 2 weekly

Copenhagen – Nice 3 weekly

Copenhagen – Oslo 7 weekly

Copenhagen – Palma Mallorca 2 weekly

Copenhagen – Split 1 weekly

Copenhagen – Stockholm Arlanda 2 weekly (6 weekly from 17AUG20)

Oslo – Alesund 10 weekly

Oslo – Alicante 7 weekly

Oslo – Alta 6 weekly

Oslo – Amsterdam 2 weekly

Oslo – Andenes 2 weekly (until 16AUG20)

Oslo – Antalya 2 weekly

Oslo – Barcelona 3 weekly

Oslo – Belgrade 1 weekly

Oslo – Bergen 29 weekly

Oslo – Berlin Schoenefeld 4 weekly

Oslo – Billund 4 weekly

Oslo – Bodo 13 weekly

Oslo – Budapest 2 weekly

Oslo – Chania 2 weekly

Oslo – Copenhagen 7 weekly

Oslo – Dubrovnik 1 weekly

Oslo – Faro 1 weekly

Oslo – Gdansk 3 weekly

Oslo – Gran Canaria/Las Palmas 1 weekly

Oslo – Hamburg 2 weekly

Oslo – Harstad-Narvik 19 weekly

Oslo – Haugesund 6 weekly

Oslo – Helsinki 4 weekly

Oslo – Kirkenes 6 weekly

Oslo – Krakow 4 weekly

Oslo – Kristiansand 6 weekly

Oslo – London Gatwick 4 weekly

Oslo – Malaga 7 weekly

Oslo – Molde 6 weekly

Oslo – Munich 2 weekly

Oslo – Nice 2 weekly

Oslo – Palanga 3 weekly

Oslo – Palma Mallorca 2 weekly

Oslo – Paris CDG 3 weekly

Oslo – Prague 2 weekly

Oslo – Prishtina 1 weekly

Oslo – Reykjavik Keflavik 2 weekly

Oslo – Riga 3 weekly

Oslo – Split 2 weekly

Oslo – Stavanger 25 weekly

Oslo – Stockholm Arlanda 4 weekly (7 weekly from 17AUG20)

Oslo – Tallinn 3 weekly

Oslo – Tromso 18 weekly

Oslo – Trondheim 28 weekly

Oslo – Vilnius 3 weekly

Stockholm Arlanda – Alicante 3 weekly

Stockholm Arlanda – Barcelona 2 weekly

Stockholm Arlanda – Chania 1 weekly

Stockholm Arlanda – Helsinki eff 17AUG20 6 weekly

Stockholm Arlanda – Lulea 6 weekly (11 weekly from 18AUG20)

Stockholm Arlanda – Malaga 4 weekly

Stockholm Arlanda – Nice 3 weekly

Stockholm Arlanda – Palma Mallorca 1 weekly

Stockholm Arlanda – Split 1 weekly

Stockholm Arlanda – Umea 6 weekly (11 weekly from 18AUG20)

Stockholm Arlanda – Visby 2 weekly (until 16AUG20)

Tromso – Longyearbyen 3 weekly

Trondheim – Bergen 2 weekly