AnadoluJet August 2020 International operation as of 0500GMT 30JUL20

AnadoluJet during the month of August 2020 plans to operate following International service, subject to various travel restrictions. Planned operation listed below is as of 0500GMT 30JUL20, however last-minute changes remain possible.



Ankara – Basel/Mulhouse 1 weekly

Ankara – Berlin Tegel 3 weekly

Ankara – Cologne 3 weekly

Ankara – Dusseldorf 3 weekly

Ankara – Ercan 2 weekly

Ankara – Frankfurt 3 weekly

Ankara – Hamburg 1 weekly

Ankara – Munich 1 weekly

Ankara – Paris CDG 2 weekly (3 weekly from 23AUG20)

Ankara – Stuttgart 2 weekly

Ankara – Vienna 3 weekly

Antalya – London Stansted 2 weekly

Dalaman – London Stansted 2 weekly

Istanbul Sabiha Gokcen – Amsterdam 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Baku 737-800 operates 2 weekly until 04AUG20

Istanbul Sabiha Gokcen – Berlin Tegel 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Brussels 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Cologne 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Dusseldorf 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Ercan 11 weekly

Istanbul Sabiha Gokcen – Frankfurt 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – London Stansted 2 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Munich 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Paris CDG 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Stuttgart 1 daily

Istanbul Sabiha Gokcen – Vienna 1 daily

Konya – Copenhagen 1 weekly