TAP Air Portugal Aug/Sep 2020 European network as of 30JUL20

TAP Air Portugal earlier this week updated interim schedule until 30SEP20 inclusive, including European service. Planned operation for August/September 2020 as of 30JUL20 as follows.



Various travel restrictions continue to impact the carrier’s planned operations.



Lisbon – Amsterdam 10 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Barcelona 18 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Berlin Tegel 7 weekly (14 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Brussels 14 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Copenhagen 2 weekly (5 weekly from 15AUG20, 7 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Dublin 7 weekly (14 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Faro 21 weekly

Lisbon – Florence eff 03SEP20 4 weekly

Lisbon – Frankfurt 14 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Funchal 35 weekly (42 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Geneva 14 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Gran Canaria/Las Palmas eff 02SEP20 3 weekly

Lisbon – Hamburg 7 weekly (14 weekly from 01SEP20)

Lisbon – London Heathrow 18 weekly (28 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Luxembourg 5 weekly

Lisbon – Lyon 7 weekly (10 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Madrid 21 weekly

Lisbon – Malaga 10 weekly (11 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Manchester 5 weekly (7 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Marseille 7 weekly (10 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Milan Malpensa 14 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Munich 14 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Nice 7 weekly (10 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Oslo eff 02SEP20 3 weekly

Lisbon – Paris Orly 28 weekly (35 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Prague 2 weekly (7 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Ponta Delgada 17 weekly (26 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Porto 28 weekly (42 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Porto Santo 4 weekly

Lisbon – Rome 14 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Seville 10 weekly (11 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Stockholm Arlanda 3 weekly (4 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Tenerife South eff 02SEP20 4 weekly

Lisbon – Terceira 7 weekly (10 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Toulouse 7 weekly (10 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Valencia 10 weekly (7 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Venice 3 weekly (7 weekly from 01SEP20)

Lisbon – Vienna 7 weekly

Lisbon – Warsaw eff 01SEP20 7 weekly

Lisbon – Zurich 10 weekly (21 weekly from 01SEP20)

Porto – Amsterdam eff 03SEP20 4 weekly

Porto – Funchal 7 weekly

Porto – London Heathrow 7 weekly

Porto – Luxembourg 5 weekly

Porto – Milan Malpensa 3 weekly

Porto – Paris Orly 7 weekly (14 weekly from 01SEP20)

Porto – Ponta Delgada 7 weekly

Porto – Zurich 4 weekly