LOT Polish Airlines Sep 2020 European network as of 10AUG20

By Jim Liu

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LOT Polish Airlines during the month of September 2020 plans to operate following European routes, as of 10AUG20. This includes service resumption on Vilnius – London City from 31AUG20. Various travel restrictions and market condition may impact the airline’s planned operation.

Note the following list excludes domestic operation.

Budapest – Dubrovnik 1 weekly E195 until 27SEP20
Budapest – Wroclaw 1 weekly Dash8-Q400
Krakow – Dubrovnik 1 weekly Dash8-Q400
Rzeszow – Zadar 1 weekly Dash8-Q400 until 19SEP20
Stockholm – Arvidsjaur – Gallivare 4 weekly CRJ900
Vilnius – London City 12 weekly E190
Warsaw – Amsterdam 14 weekly E190
Warsaw – Barcelona 6 weekly 737-800/E195
Warsaw – Belgrade 3 weekly E170/175
Warsaw – Berlin Tegel 12 weekly Dash8/E170
Warsaw – Brussels 20 weekly E175/195
Warsaw – Bucharest 12 weekly E175/190
Warsaw – Budapest 21 weekly Dash8/E170/E175
Warsaw – Chania 1 weekly 737-800 until 26SEP20
Warsaw – Chisinau 4 weekly Dash8-Q400
Warsaw – Copenhagen 12 weekly E195
Warsaw – Corfu 1 weekly 737-800 until 27SEP20
Warsaw – Dublin 4 weekly 737-800
Warsaw – Dubrovnik 4 weekly E195
Warsaw – Dusseldorf 14 weekly E190/195/737-800
Warsaw – Frankfurt 12 weekly E190/195
Warsaw – Geneva 9 weekly E175/195
Warsaw – Hamburg 11 weekly E170
Warsaw – Istanbul 7 weekly E190/195
Warsaw – Kyiv Borispil 14 weekly E195
Warsaw – Kyiv Zhulyany 6 weekly E175
Warsaw – Larnaca 4 weekly E195
Warsaw – Ljubljana 4 weekly Dash8/E175
Warsaw – London Heathrow 14 weekly 737-800
Warsaw – Luxembourg 6 weekly E170/175
Warsaw – Lviv 12 weekly E170/175/195
Warsaw – Madrid 5 weekly 737-800/E195
Warsaw – Milan Malpensa 10 weekly E190/195
Warsaw – Minsk 4 weekly E170/175/195
Warsaw – Moscow Sheremetyevo 7 weekly E195
Warsaw – Munich 10 weekly E170/175/195
Warsaw – Nice 4 weekly E195
Warsaw – Odessa 7 weekly E175
Warsaw – Oslo 10 weekly E190/195
Warsaw – Paris CDG 14 weekly E190/195/737-800
Warsaw – Prague 20 weekly E170/Dash8
Warsaw – Riga 7 weekly E170
Warsaw – Rijeka 1 weekly E175 until 13SEP20
Warsaw – St. Petersburg 7 weekly E715
Warsaw – Skopje 4 weekly E175/195
Warsaw – Sofia 10 weekly E170/175
Warsaw – Split 1 weekly 737-800/E195
Warsaw – Stockholm Arlanda 11 weekly E175 (12 weekly from 01OCT20)
Warsaw – Stuttgart 8 weekly E170/175
Warsaw – Tallinn 12 weekly E170
Warsaw – Tirana 2 weekly 737-800/E195
Warsaw – Varna 1 weekly E170 until 13SEP20
Warsaw – Venice 4 weekly E195
Warsaw – Vienna 14 weekly E190/195
Warsaw – Vilnius 20 weekly E170/175/190
Warsaw – Zadar 1 weekly E195
Warsaw – Zagreb 7 weekly E170/175
Warsaw – Zurich 10 weekly E175/190/195

LOTnaWakacje (Holiday program)
Katowice – Dubrovnik 1 weekly E195
Katowice – Thessaloniki 1 weekly E195 until 30SEP20
Poznan – Dubrovnik 1 weekly E195
Warsaw – Athens 2 weelky 737-800/E195 until 04OCT20
Warsaw – Kalamata 1 weekly E195 until 06OCT20
Warsaw – Malaga 1 weekly 737-800 until 03OCT20
Warsaw – Olbia 1 weekly E195 until 25SEP20
Warsaw – Palma Mallorca 1 weekly E195 until 20SEP20
Warsaw – Thira 2 weekly 737-800 until 03OCT20
Warsaw – Zakynthos 2 weekly 737-800 until 05OCT20