LOT Polish Airlines Sep 2020 European network as of 10AUG20

LOT Polish Airlines during the month of September 2020 plans to operate following European routes, as of 10AUG20. This includes service resumption on Vilnius – London City from 31AUG20. Various travel restrictions and market condition may impact the airline’s planned operation.

Note the following list excludes domestic operation.



Budapest – Dubrovnik 1 weekly E195 until 27SEP20

Budapest – Wroclaw 1 weekly Dash8-Q400

Krakow – Dubrovnik 1 weekly Dash8-Q400

Rzeszow – Zadar 1 weekly Dash8-Q400 until 19SEP20

Stockholm – Arvidsjaur – Gallivare 4 weekly CRJ900

Vilnius – London City 12 weekly E190

Warsaw – Amsterdam 14 weekly E190

Warsaw – Barcelona 6 weekly 737-800/E195

Warsaw – Belgrade 3 weekly E170/175

Warsaw – Berlin Tegel 12 weekly Dash8/E170

Warsaw – Brussels 20 weekly E175/195

Warsaw – Bucharest 12 weekly E175/190

Warsaw – Budapest 21 weekly Dash8/E170/E175

Warsaw – Chania 1 weekly 737-800 until 26SEP20

Warsaw – Chisinau 4 weekly Dash8-Q400

Warsaw – Copenhagen 12 weekly E195

Warsaw – Corfu 1 weekly 737-800 until 27SEP20

Warsaw – Dublin 4 weekly 737-800

Warsaw – Dubrovnik 4 weekly E195

Warsaw – Dusseldorf 14 weekly E190/195/737-800

Warsaw – Frankfurt 12 weekly E190/195

Warsaw – Geneva 9 weekly E175/195

Warsaw – Hamburg 11 weekly E170

Warsaw – Istanbul 7 weekly E190/195

Warsaw – Kyiv Borispil 14 weekly E195

Warsaw – Kyiv Zhulyany 6 weekly E175

Warsaw – Larnaca 4 weekly E195

Warsaw – Ljubljana 4 weekly Dash8/E175

Warsaw – London Heathrow 14 weekly 737-800

Warsaw – Luxembourg 6 weekly E170/175

Warsaw – Lviv 12 weekly E170/175/195

Warsaw – Madrid 5 weekly 737-800/E195

Warsaw – Milan Malpensa 10 weekly E190/195

Warsaw – Minsk 4 weekly E170/175/195

Warsaw – Moscow Sheremetyevo 7 weekly E195

Warsaw – Munich 10 weekly E170/175/195

Warsaw – Nice 4 weekly E195

Warsaw – Odessa 7 weekly E175

Warsaw – Oslo 10 weekly E190/195

Warsaw – Paris CDG 14 weekly E190/195/737-800

Warsaw – Prague 20 weekly E170/Dash8

Warsaw – Riga 7 weekly E170

Warsaw – Rijeka 1 weekly E175 until 13SEP20

Warsaw – St. Petersburg 7 weekly E715

Warsaw – Skopje 4 weekly E175/195

Warsaw – Sofia 10 weekly E170/175

Warsaw – Split 1 weekly 737-800/E195

Warsaw – Stockholm Arlanda 11 weekly E175 (12 weekly from 01OCT20)

Warsaw – Stuttgart 8 weekly E170/175

Warsaw – Tallinn 12 weekly E170

Warsaw – Tirana 2 weekly 737-800/E195

Warsaw – Varna 1 weekly E170 until 13SEP20

Warsaw – Venice 4 weekly E195

Warsaw – Vienna 14 weekly E190/195

Warsaw – Vilnius 20 weekly E170/175/190

Warsaw – Zadar 1 weekly E195

Warsaw – Zagreb 7 weekly E170/175

Warsaw – Zurich 10 weekly E175/190/195



LOTnaWakacje (Holiday program)

Katowice – Dubrovnik 1 weekly E195

Katowice – Thessaloniki 1 weekly E195 until 30SEP20

Poznan – Dubrovnik 1 weekly E195

Warsaw – Athens 2 weelky 737-800/E195 until 04OCT20

Warsaw – Kalamata 1 weekly E195 until 06OCT20

Warsaw – Malaga 1 weekly 737-800 until 03OCT20

Warsaw – Olbia 1 weekly E195 until 25SEP20

Warsaw – Palma Mallorca 1 weekly E195 until 20SEP20

Warsaw – Thira 2 weekly 737-800 until 03OCT20

Warsaw – Zakynthos 2 weekly 737-800 until 05OCT20