LOT Polish Airlines Sep 2020 European network as of 10AUG20

LOT Polish Airlines during the month of September 2020 plans to operate following European routes, as of 10AUG20. This includes service resumption on Vilnius – London City from 31AUG20. Various travel restrictions and market condition may impact the airline’s planned operation.
Note the following list excludes domestic operation.
Budapest – Dubrovnik 1 weekly E195 until 27SEP20
Budapest – Wroclaw 1 weekly Dash8-Q400
Krakow – Dubrovnik 1 weekly Dash8-Q400
Rzeszow – Zadar 1 weekly Dash8-Q400 until 19SEP20
Stockholm – Arvidsjaur – Gallivare 4 weekly CRJ900
Vilnius – London City 12 weekly E190
Warsaw – Amsterdam 14 weekly E190
Warsaw – Barcelona 6 weekly 737-800/E195
Warsaw – Belgrade 3 weekly E170/175
Warsaw – Berlin Tegel 12 weekly Dash8/E170
Warsaw – Brussels 20 weekly E175/195
Warsaw – Bucharest 12 weekly E175/190
Warsaw – Budapest 21 weekly Dash8/E170/E175
Warsaw – Chania 1 weekly 737-800 until 26SEP20
Warsaw – Chisinau 4 weekly Dash8-Q400
Warsaw – Copenhagen 12 weekly E195
Warsaw – Corfu 1 weekly 737-800 until 27SEP20
Warsaw – Dublin 4 weekly 737-800
Warsaw – Dubrovnik 4 weekly E195
Warsaw – Dusseldorf 14 weekly E190/195/737-800
Warsaw – Frankfurt 12 weekly E190/195
Warsaw – Geneva 9 weekly E175/195
Warsaw – Hamburg 11 weekly E170
Warsaw – Istanbul 7 weekly E190/195
Warsaw – Kyiv Borispil 14 weekly E195
Warsaw – Kyiv Zhulyany 6 weekly E175
Warsaw – Larnaca 4 weekly E195
Warsaw – Ljubljana 4 weekly Dash8/E175
Warsaw – London Heathrow 14 weekly 737-800
Warsaw – Luxembourg 6 weekly E170/175
Warsaw – Lviv 12 weekly E170/175/195
Warsaw – Madrid 5 weekly 737-800/E195
Warsaw – Milan Malpensa 10 weekly E190/195
Warsaw – Minsk 4 weekly E170/175/195
Warsaw – Moscow Sheremetyevo 7 weekly E195
Warsaw – Munich 10 weekly E170/175/195
Warsaw – Nice 4 weekly E195
Warsaw – Odessa 7 weekly E175
Warsaw – Oslo 10 weekly E190/195
Warsaw – Paris CDG 14 weekly E190/195/737-800
Warsaw – Prague 20 weekly E170/Dash8
Warsaw – Riga 7 weekly E170
Warsaw – Rijeka 1 weekly E175 until 13SEP20
Warsaw – St. Petersburg 7 weekly E715
Warsaw – Skopje 4 weekly E175/195
Warsaw – Sofia 10 weekly E170/175
Warsaw – Split 1 weekly 737-800/E195
Warsaw – Stockholm Arlanda 11 weekly E175 (12 weekly from 01OCT20)
Warsaw – Stuttgart 8 weekly E170/175
Warsaw – Tallinn 12 weekly E170
Warsaw – Tirana 2 weekly 737-800/E195
Warsaw – Varna 1 weekly E170 until 13SEP20
Warsaw – Venice 4 weekly E195
Warsaw – Vienna 14 weekly E190/195
Warsaw – Vilnius 20 weekly E170/175/190
Warsaw – Zadar 1 weekly E195
Warsaw – Zagreb 7 weekly E170/175
Warsaw – Zurich 10 weekly E175/190/195
LOTnaWakacje (Holiday program)
Katowice – Dubrovnik 1 weekly E195
Katowice – Thessaloniki 1 weekly E195 until 30SEP20
Poznan – Dubrovnik 1 weekly E195
Warsaw – Athens 2 weelky 737-800/E195 until 04OCT20
Warsaw – Kalamata 1 weekly E195 until 06OCT20
Warsaw – Malaga 1 weekly 737-800 until 03OCT20
Warsaw – Olbia 1 weekly E195 until 25SEP20
Warsaw – Palma Mallorca 1 weekly E195 until 20SEP20
Warsaw – Thira 2 weekly 737-800 until 03OCT20
Warsaw – Zakynthos 2 weekly 737-800 until 05OCT20