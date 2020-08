United Expands Florida Network Nov 2020 - Jan 2021

United Airlines yesterday (12AUG20) announced network expansion for Florida, as the airline gradually introduces 17 routes in November and December 2020. These new routes currently are available for reservation for travel until 10JAN21 inclusive.



Boston – Fort Lauderdale eff 06NOV20 11 weekly 737-800 (14 weekly from 17DEC20)

Boston – Fort Myers eff 06NOV20 5 weekly A320 (2 daily from 17DEC20)

Boston – Orlando eff 06NOV20 11 weekly 737/A320 (14 weekly from 17DEC20)

Boston – Tampa eff 06NOV20 5 weekly 737-800 (2 daily from 17DEC20)

Cleveland – Fort Lauderdale eff 06NOV20 5 weekly 737-800 (2 daily from 17DEC20)

Cleveland – Fort Myers eff 06NOV20 5 weekly 737-800 (2 daily from 17DEC20)

Cleveland – Orlando eff 06NOV20 5 weekly 737-800 (2 daily from 17DEC20)

Cleveland – Tampa eff 06NOV20 5 weekly E175 (Republic Airways; 737-800 from 17DEC20)

Columbus OH – Fort Myers eff 17DEC20 5 weekly E175 (Republic Airways)

Indianapolis – Fort Myers eff 17DEC20 1 daily A320

Milwaukee – Fort Myers eff 17DEC20 5 weekly A319

Milwaukee – Tampa eff 17DEC20 5 weekly A319

New York LaGuardia – Fort Lauderdale eff 06NOV20 11 weekly A320 (14 weekly from 17DEC20)

New York LaGuardia – Fort Myers eff 06NOV20 5 weekly 737-800 (2 daily from 17DEC20)

New York LaGuardia – Orlando eff 06NOV20 11 weekly A320 (14 weekly from 17DEC20)

New York LaGuardia – Tampa eff 06NOV20 5 weekly 737-800 (2 daily from 17DEC20)

Pittsburgh – Fort Myers eff 17DEC20 1 daily E175 (Republic Airways)