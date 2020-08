Emirates 20AUG20 – 24OCT20 operations as of 19AUG20

Emirates in recent schedule update adjusted operational schedule for the remainder of Northern summer 2020 season. As of 19AUG20, planned operation for the period of 20AUG20 – 24OCT20 as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation, as well as passenger traffic rights on certain direction.



Dubai – Abuja eff 02SEP20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Accra 4 weekly 777-300ER

Dubai – Addis Ababa 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 28AUG20)

Dubai – Ahmedabad eff 01SEP20 9 weekly 777-200LR/-300ER

Dubai – Algiers eff 02OCT20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Amman eff 01SEP20 2 daily 777-300ER (3 daily from 01OCT20)

Dubai – Amsterdam 1 daily 777-300ER

Dubai – Athens 1 daily 777-300ER until 31AUG20

Dubai – Athens – Newark eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Baghdad 4 weekly 777-300ER

Dubai – Bahrain 1 daily 777-200LR/-300ER

Dubai – Bangalore 3 weekly 777-300ER (24 weekly 777-200LR/-300ER from 01SEP20)

Dubai – Bangkok – Hong Kong eff 23AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Barcelona 3 weekly 777-300ER

Dubai – Basra 3 weekly 777-300ER

Dubai – Beirut 2 daily 777-300ER (3 daily from 01OCT20)

Dubai – Birmingham eff 01SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Boston 4 weekly 777-300ER

Dubai – Brisbane 2 weekly 777-300ER

Dubai – Brussels 5 weekly 777-300ER

Dubai – Budapest eff 21OCT20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Cairo 2 daily 777-300ER/A380

Dubai – Casablanca eff 02OCT20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Cebu 2 weekly 777-300ER (Cebu service has converted to nonstop terminator service in both direction)

Dubai – Chennai eff 01SEP20 3 daily 777-300ER

Dubai – Chicago O’Hare 5 weekly 777-300ER

Dubai – Clark 6 weekly 777-300ER (Clark service has converted to nonstop terminator service in both direction)

Dubai – Colombo eff 01SEP20 4 weekly 777-300ER (8 weekly from 01OCT20)

Dubai – Conakry – Dakar – Dubai eff 04SEP20 2 weekly 777-300ER

Dubai – Copenhagen 5 weekly 777-300ER

Dubai – Dakar – Conakry – Dubai 1 weekly 777-300ER until 27AUG20

Dubai – Dallas/Ft. Worth eff 01OCT20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Dammam eff 08AUG20 1 daily 777-300ER (4 daily from 01OCT20)

Dubai – Dar es Salaam 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 01SEP20)

Dubai – Delhi 1 daily 777-300ER (4 daily from 01SEP20)

Dubai – Denpasar eff 12SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Dhaka 1 daily 777-300ER (2 daily from 01SEP20)

Dubai – Dublin 4 weekly 777-300ER

Dubai – Edinburgh eff 01OCT20 1 daily 777-300ER

Dubai – Entebbe eff 01OCT20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Frankfurt 12 weekly 777-300ER (14 weekly from 01OCT20)

Dubai – Geneva 3 weekly 777-300ER

Dubai – Glasgow 4 weekly 777-300ER

Dubai – Guangzhou 1 weekly A380

Dubai – Hanoi 3 weekly 777-300ER

Dubai – Ho Chi Minh City 3 weekly 777-300ER

Dubai – Houston eff 23AUG20 3 weekly 777-200LR (-300ER from 02OCT20)

Dubai – Hyderabad eff 01SEP20 3 daily 777-300ER

Dubai – Islamabad 4 weekly 777-300ER (10 weekly from 01SEP20)

Dubai – Jakarta 6 weekly 777-300ER

Dubai – Jeddah eff 01SEP20 1 daily 777-300ER (2 daily from 01OCT20)

Dubai – Johannesburg eff 15SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Kabul 1 daily 777-300ER

Dubai – Karachi 3 daily 777-200ER (5 daily from 01OCT20)

Dubai – Khartoum 5 weekly 777-300ER

Dubai – Kochi 3 weekly 777-300ER (2 daily 777-200LR/-300ER from 01SEP20)

Dubai – Kolkata eff 01SEP20 11 weekly 777-300ER

Dubai – Kuala Lumpur 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 01SEP20)

Dubai – Kuala Lumpur – Auckland 3 weekly 777-300ER

Dubai – Kuwait City 1 daily 777-300ER (2 daily from 01SEP20, 3 daily from 01OCT20)

Dubai – Lagos eff 02SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Lahore 10 weekly 777-300ER

Dubai – Larnaca 2 weekly 777-200LR (3 weekly from 11SEP20)

Dubai – Lisbon eff 16AUG20 3 weekly 777-300ER

Dubai – London Heathrow 2 daily A380 and 1 daily 777-300ER (3 daily A380 and 1 daily 777 from 01OCT20)

Dubai – Los Angeles 4 weekly 777-300ER

Dubai – Luanda eff 01OCT20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Lusaka – Harare eff 01SEP20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Madrid 4 weekly 777-300ER

Dubai – Mahe Island 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 01SEP20)

Dubai – Male 6 weekly 777-300ER

Dubai – Manchester 1 daily 777-300ER (10 weekly from 02OCT20)

Dubai – Manila 5 weekly 777-300ER (2 daily from 01SEP20)

Dubai – Mauritius eff 16SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Melbourne 3 weekly 777-300ER

Dubai – Milan Malpensa 1 daily 777-300ER (until 31AUG20)

Dubai – Milan Malpensa – New York JFK eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Moscow Domodedovo eff 18SEP20 3 weekly 777-300ER (1 daily from 01OCT20)

Dubai – Mumbai 1 daily 777-300ER (5 daily A380/777 from 01SEP20)

Dubai – Munich 4 weekly 777-300ER

Dubai – Muscat eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Nairobi 7 weekly 777-300ER

Dubai – New York JFK 1 daily 777-300ER

Dubai – Orlando eff 02SEP20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Osaka Kansai 4 weekly 777-300ER

Dubai – Oslo 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 01OCT20)

Dubai – Paris CDG 2 daily A380/777-300ER

Dubai – Perth 2 weekly 777-300ER

Dubai – Peshawar 5 weekly 777-300ER

Dubai – Phuket eff 01OCT20 5 weekly 777-300ER

Dubai – Prague 3 weekly 777-300ER

Dubai – Rio de Janeiro Galeao – Buenos Aires Ezeiza eff 02SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Rio de Janeiro Galeao – Santiago de Chile eff 01SEP20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Riyadh eff 01SEP20 1 daily 777-300ER (3 daily from 01OCT20)

Dubai – Rome 3 weekly 777-300ER

Dubai – San Francisco eff 15SEP20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 26AUG20)

Dubai – Seattle eff 15SEP20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Seoul Incheon 5 weekly 777-300ER

Dubai – Sialkot 1 daily 777-300ER

Dubai – Singapore 5 weekly 777-300ER

Dubai – Stockholm Arlanda 1 weekly 777-300ER (2 weekly from 30SEP20)

Dubai – Sydney 4 weekly 777-300ER

Dubai – Taipei Taoyuan 4 weekly 777-300ER

Dubai – Tehran Imam Khomeini 1 daily 777-300ER (2 daily from 01OCT20)

Dubai – Thiruvananthapuram eff 01SEP20 1 daily 777-300ER

Dubai – Tokyo Narita 4 weekly 777-300ER (1 daily from 01SEP20)

Dubai – Toronto 5 weekly A380

Dubai – Tunis 4 weekly 777-300ER

Dubai – Vienna 4 weekly 777-300ER

Dubai – Warsaw eff 04SEP20 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 07OCT20)

Dubai – Washington Dulles 4 weekly 777-300ER

Dubai – Zurich 1 daily 777-300ER (5 weekly from 03SEP20)