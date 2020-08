Asiana Airlines Sep 2020 International operations as of 23AUG20

Asiana Airlines during the month of September 2020 plans to operate following International routes, based on schedule listing as of 23AUG20. Last minute changes remain possible, while various travel restrictions continue to impact the airline’s passenger traffic rights on selected direction on certain sectors.



Seoul Incheon – Almaty 1 weekly A321neo

Seoul Incheon – Bangalore One-time charter departs ICN on 09SEP20 with 777-200ER

Seoul Incheon – Bangkok 2 weekly A330-300

Seoul Incheon – Cebu 1 weekly A321

Seoul Incheon – Changchun 1 weekly 747-400

Seoul Incheon – Clark 2 weekly A321

Seoul Incheon – Frankfurt 4 weekly A350-900XWB

Seoul Incheon – Hanoi 3 weekly A330-300

Seoul Incheon – Ho Chi Minh City 3 weekly 777-200ER

Seoul Incheon – Hong Kong 3 weekly 777-200ER

Seoul Incheon – Istanbul A350-900XWB departs ICN on 03SEP20

Seoul Incheon – Jakarta 3 weekly A350-900XWB

Seoul Incheon – London Heathrow 1 weekly A350-900XWB

Seoul Incheon – Los Angeles 9 weekly A350-900XWB

Seoul Incheon – Manila 1 daily 777-200ER

Seoul Incheon – Nanjing 1 weekly 747-400

Seoul Incheon – New York JFK 1 daily A350-900XWB

Seoul Incheon – Osaka Kansai 3 weekly A321

Seoul Incheon – Paris CDG 1 weekly A350-900XWB

Seoul Incheon – Phnom Penh 4 weekly A321neo

Seoul Incheon – San Francisco 4 weekly A350-900XWB

Seoul Incheon – Seattle 3 weekly A350-900XWB

Seoul Incheon – Singapore 3 weekly 777-200ER

Seoul Incheon – Sydney 1 weekly A350-900XWB

Seoul Incheon – Taipei Taoyuan 5 weekly A330-300/777-200ER

Seoul Incheon – Tashkent 1 weekly 777-200ER

Seoul Incheon – Tokyo Narita 1 daily A321