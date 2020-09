JAL Sep 2020 International operations as of 31AUG20

JAL during the month of September 2020 plans to operate following International routes, as of 31AUG20. Various travel restrictions is affecting the airline’s passenger traffic rights, especially selected routes, where it may only carries passengers on inbound flights.



Last minute adjustment remains highly possible.



Osaka Kansai – Bangkok 1 weekly 787-8

Osaka Kansai – Honolulu 787-8 departs HNL on 30SEP20

Osaka Kansai – Los Angeles 1 weekly 787-8

Tokyo Haneda – Bangkok 4 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Chicago O’Hare 4 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Dallas/Ft. Worth 4 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Helsinki 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Ho Chi Minh City 3 weekly 787-8

Tokyo Haneda – Honolulu 787-8 operates from HND on 15SEP20 and 29SEP20

Tokyo Haneda – London Heathrow 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Los Angeles 2 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Manila 3 weekly 787-8

Tokyo Haneda – Moscow Sheremetyevo 787-9 operates from HND on 11SEP20 and 25SEP@0

Tokyo Haneda – New York JFK 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Paris CDG 3 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Sydney 1 weekly 787-8

Tokyo Narita – Bangkok 3 weekly 787-8

Tokyo Narita – Boston 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Dalian 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Frankfurt 3 weekly 787-9 (787-8 from 12SEP20)

Tokyo Narita – Hanoi 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Ho Chi Minh City 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Hong Kong 2 weekly 787-9

Tokyo Narita – Jakarta 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Kaohsiung 1 weekly 767

Tokyo Narita – Kuala Lumpur 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Los Angeles 2 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Manila 3 weekly 787-8

Tokyo Narita – San Francisco 4 weekly 787-9

Tokyo Narita – Singapore 3 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Sydney 1 weekly 787-8

Tokyo Narita – Taipei Taoyuan 4 weekly 787-9

Tokyo Narita – Vancouver 2 weekly 787-8