Garuda Indonesia NW20 Jakarta International network as of 23SEP20

Garuda Indonesia in recent schedule update International service changes from Jakarta, for Northern winter 2020/21 season. As of 23SEP20, planned operation for the period of 25OCT20 – 27MAR21 as follows. Additional changes remain likely to change, pending on latest development on travel restrictions.

Jakarta – Amsterdam 2 weekly 777-300ER

Jakarta – Bangkok 2 weekly 737-800 (3 weekly from 01DEC20, 1 daily from 01JAN21)

Jakarta – Guangzhou 4 weekly 737-800 (1 daily from 30NOV20)

Jakarta – Hong Kong 2 weekly 737-800 (4 weekly A330-200 from 01NOV20, 1 daily from 01DEC20)

Jakarta – Jeddah 9 weekly 777-300ER

Jakarta – Kuala Lumpur 3 weekly 737-800 (1 daily from 30DEC20)

Jakarta – Madinah 3 weekly 777-300ER

Jakarta – Melbourne 2 weekly A330-300

Jakarta – Osaka Kansai 2 weekly A330-300

Jakarta – Perth 2 weekly 737-800

Jakarta – Seoul Incheon 3 weekly A330-300 (5 weekly from 01DEC20, 1 daily from 04JAN21)

Jakarta – Shanghai Pu Dong 3 weekly A330-200/-300

Jakarta – Singapore 1 daily 737-800 (2 daily from 01JAN21)

Jakarta – Sydney 1 weekly A330-300 (2 weekly from 02DEC20)

Jakarta – Tokyo Haneda 2 weekly 777-300ER (5 weekly from 01DEC20)



International service to/from Denpasar and Surabaya is tentatively scheduled from 01DEC20.