Air France Oct 2020 Intercontinental network as of 25SEP20

Air France during the month of October 2020 plans to operate following Intercontinental service, from 01OCT20 to 24OCT20. Planned operation as of 25SEP20 as follows. Last minute changes remain highly possible, due to various travel restrictions.



Paris CDG – Abidjan 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Abuja – N’Djamena – Paris CDG 2 weekly A330-200

Paris CDG – Accra – Ouagadougou – Paris CDG 2 weekly A330-200

Paris CDG – Antananarivo eff 13OCT20 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Atlanta 1 daily A350-900XWB (A330-200 on 01OCT20)

Paris CDG – Bamako – Abidjan 6 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Bamako – Lagos – Paris CDG eff 07OCT20 1 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Bangalore 4 weekly A330-200

Paris CDG – Bangui – Yaounde 1 weekly 777-200ER

Paris CDG – Beirut 3 weekly 777-200ER/787-9

Paris CDG – Bogota 2 weekly 787-9

Paris CDG – Boston 5 weekly 787-9 (777-300ER on 17OCT20)

Paris CDG – Brazzaville – Kinshasa – Paris CDG 2 weekly 777-200ER

Paris CDG – Buenos Aires Ezeiza 2 weekly 787-9

Paris CDG – Cairo 4 weekly 787-9 (A350 from 06OCT20)

Paris CDG – Cancun 3 weekly 777-200ER (A330-200 from 19OCT20)

Paris CDG – Chicago O’Hare 3 weekly 777-300ER (-200ER on 15OCT20)

Paris CDG – Conakry – Nouakchott – Paris CDG 3 weekly A330-200

Paris CDG – Cotonou 4 weekly A330-200

Paris CDG – Dakar 1 daily 777-200ER/-300ER

Paris CDG – Delhi 1 daily A350-900XWB (A330-200 from 05OCT20)

Paris CDG – Detroit 3 weekly 787-9

Paris CDG – Djibouti 1 weekly 777-300ER

Paris CDG – Douala – Yaounde – Paris CDG 1 weekly 777-200ER

Paris CDG – Dubai 6 weekly A330-200

Paris CDG – Freetown – Conakry – Paris CDG 2 weekly A330-200

Paris CDG – Houston 3 weekly A330-200

Paris CDG – Johannesburg eff 12OCT20 5 weekly 777-300ER

Paris CDG – Kinshasa – Brazzaville – Paris CDG 3 weekly 777-200ER

Paris CDG – Libreville 3 weekly A330-200 (5 weekly from 13OCT20)

Paris CDG – Lima 1 weekly 777-300ER

Paris CDG – Lome 2 weekly A330-200

Paris CDG – Los Angeles 10 weekly 777-300ER

Paris CDG – Luanda 1 weekly 777-200ER

Paris CDG – Malabo 1 weekly A330-200 (A350 on 01OCT20)

Paris CDG – Mexico City 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Miami 3 weekly 777-300ER (-200ER on 15OCT20)

Paris CDG – Montreal 11 weekly 777-200ER/-300ER/787-9 (12 weekly from 16OCT20)

Paris CDG – Mumbai 4 weekly A350-900XWB

Paris CDG – N’Djamena eff 10OCT20 1 weekly A330-200

Paris CDG – N’Djamena – Abuja – Paris CDG 2 weekly A330-200 (1 weekly from 14OCT20)

Paris CDG – Nairobi 3 weekly 787-9

Paris CDG – New York JFK 2 daily 777-300ER (3 daily from 12OCT20)

Paris CDG – Niamey – Lome 3 weekly A330-200

Paris CDG – Nouakchott – Conakry – Paris CDG 1 weekly A330-200

Paris CDG – Osaka Kansai 2 weekly 787-9

Paris CDG – Ouagadougou – Accra – Paris CDG 2 weekly A330-200

Paris CDG – Panama City 1 weekly 787-9

Paris CDG – Pointe Noire 2 weekly A330-200

Paris CDG – Punta Cana 1 weekly 777-300ER

Paris CDG – Punta Cana – Santo Domingo – Paris CDG 2 weekly 777-300ER

Paris CDG – St. Maarten 3 weekly A330-200 (5 weekly from 13OCT20)

Paris CDG – San Francisco 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Santiago de Chile 2 weekly 777-300ER (1 weekly from 14OCT20)

Paris CDG – Sao Paulo Guarulhos 6 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Seoul Incheon 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Seoul Incheon – Shanghai Pu Dong 2 weekly 777-300ER

Paris CDG – Singapore 3 weekly 787-9 (2 weekly from 08OCT20)

Paris CDG – Tianjin – Seoul Incheon – Beijing Capital – Paris CDG 1 weekly 777-300ER

Paris CDG – Tokyo Narita 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Toronto 5 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Vancouver – Papeete 3 weekly 777-200ER

Paris CDG – Washington Dulles 4 weekly 777-300ER

Paris CDG – Yaounde – Douala – Paris CDG 3 weekly 777-200ER

Paris CDG – Yerevan 3 weekly A320

Paris Orly – Cayenne 5 weekly 777-200ER

Paris Orly – Fort de France 6 weekly 777-300ER (10 weekly from 06OCT20)

Paris Orly – Pointe-a-Pitre 6 weekly 777-300ER (7 weekly from 11OCT20)

Paris Orly – St. Denis de la Reunion 12 weekly 777-300ER (14 weekly from 07OCT20)