LOT Polish Airlines Oct 2020 operations as of 25SEP20

LOT Polish Airlines during the month of October 2020 plans to operate following service, based on schedule listing as of 25SEP20. Due to various travel restrictions, last minute adjustment remains highly possible.
The following operation covers the period of 01OCT20 – 24OCT20, the remainder of summer 2020 season.
Budapest – Seoul Incheon 1 weekly
Budapest – Wroclaw 1 weekly
Krakow – Chicago O’Hare 1 weekly
Krakow – Gdansk 7 weekly (3 weekly from week of 11OCT20)
Krakow – Szczytno 2 weekly
Stockholm Arlanda – Arvidsjaur – Gallivare 4 weekly
Vilnius – London City 5 weekly
Warsaw – Amsterdam 8 weekly
Warsaw – Athens 1 weekly (week of 04OCT20)
Warsaw – Belgrade 4 weekly
Warsaw – Berlin Tegel 6-7 weekly
Warsaw – Brussels 10 weekly
Warsaw – Bucharest 5 weekly
Warsaw – Budapest 11 weekly
Warsaw – Bydgoszcz 6 weekly
Warsaw – Chicago O’Hare 4 weekly
Warsaw – Copenhagen 9 weekly
Warsaw – Dublin 4 weekly
Warsaw – Dubrovnik 2-3 weekly
Warsaw – Dusseldorf 7 weekly
Warsaw – Frankfurt 9 weekly
Warsaw – Gdansk 21 weekly
Warsaw – Geneva 7 weekly
Warsaw – Hamburg 7 weekly
Warsaw – Istanbul 7 weekly
Warsaw – Kalamata 1 weekly (week of 04OCT20)
Warsaw – Katowice 13 weekly
Warsaw – Krakow 21 weekly
Warsaw – Kyiv Borispil 10 weekly
Warsaw – London Heathrow 9-10 weekly
Warsaw – Lublin 6 weekly
Warsaw – Lviv 7 weekly
Warsaw – Madrid 1-2 weekly
Warsaw – Milan Malpensa 7 weekly
Warsaw – Minsk 4 weekly
Warsaw – Munich 9 weekly
Warsaw – New York JFK 5 weekly
Warsaw – Odessa 7 weekly
Warsaw – Oslo 7 weekly
Warsaw – Paris CDG 6-8 weekly
Warsaw – Poznan 13 weekly
Warsaw – Prague 11 weekly
Warsaw – Riga 4 weekly
Warsaw – Rzeszow 20-23 weekly
Warsaw – Seoul Incheon 3 weekly
Warsaw – Sofia 8 weekly
Warsaw – Split 1 weekly
Warsaw – Stockholm Arlanda 7 weekly
Warsaw – Stuttgart 7 weekly
Warsaw – Szczecin 12 weekly
Warsaw – Tallinn 10 weekly
Warsaw – Tianjin 1 flight from WAW on 14OCT20
Warsaw – Tokyo Narita 1 weekly
Warsaw – Toronto 3 weekly
Warsaw – Venice 4 weekly
Warsaw – Vienna 8 weekly
Warsaw – Vilnius 13 weekly
Warsaw – Wroclaw 20 weekly
Warsaw – Zadar 1 weekly
Warsaw – Zagreb 4-5 weekly
Warsaw – Zakynthos 1 weekly (week of 04OCT20)
Warsaw – Zielona Gora 10 weekly
Warsaw – Zurich 10 weekly
LOT Polish Airlines Oct 2020 operations as of 25SEP20
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LOT Polish Airlines during the month of October 2020 plans to operate following service, based on schedule listing as of 25SEP20. Due to various travel restrictions, last minute adjustment remains highly possible.