SAS Oct 2020 operations as of 27SEP20

SAS during the month of October 2020 plans to operate following routes, based on schedule listing as of 27SEP20. Last minute changes remain likely, due to ongoing development of travel restrictions. Following operation covers the period of 01OCT20 – 24OCT20.



Europe

Bergen – Alesund 11 weekly

Bergen – Stavanger 27-29 weekly

Bergen – Trondheim 28 weekly

Copenhagen – Aalborg 31-38 weekly

Copenhagen – Aarhus 14-20 weekly

Copenhagen – Amsterdam 6-7 weekly

Copenhagen – Athens 5 weekly

Copenhagen – Bergen 8-10 weekly

Copenhagen – Berlin Tegel 7 weekly

Copenhagen – Birmingham 2 weekly

Copenhagen – Bologna 3-4 weekly

Copenhagen – Brussels 7 weekly

Copenhagen – Chania 1 weekly

Copenhagen – Dusseldorf 8 weekly

Copenhagen – Faro 1 weekly

Copenhagen – Frankfurt 6 weekly

Copenhagen – Gdansk 11 weekly

Copenhagen – Geneva 4 weekly

Copenhagen – Gothenburg 7 weekly

Copenhagen – Gran Canaria/Las Palmas 1 weekly (week of 18OCT20)

Copenhagen – Hamburg 13-14 weekly

Copenhagen – Krakow 3-4 weekly

Copenhagen – London Heathrow 8 weekly

Copenhagen – Malaga 3-4 weekly

Copenhagen – Manchester 4 weekly

Copenhagen – Milan Malpensa 5-6 weekly

Copenhagen – Munich 6 weekly

Copenhagen – Nice 4-5 weekly

Copenhagen – Oslo 30 weekly

Copenhagen – Palanga 6 weekly

Copenhagen – Palma Mallorca 4-5 weekly

Copenhagen – Paris CDG 2 weekly

Copenhagen – Poznan 1 weekly (week of 04OCT20)

Copenhagen – Rome 4 weekly

Copenhagen – Stavanger 8-10 weekly

Copenhagen – Stockholm Arlanda 40 weekly

Copenhagen – Stuttgart 4-5 weekly

Copenhagen – Tenerife South 1 weekly (week of 18OCT20)

Copenhagen – Trondheim 7 weekly

Copenhagen – Vilnius 6-7 weekly

Copenhagen – Warsaw 4 weekly

Copenhagen – Zurich 5 weekly

Oslo – Aalborg 5 weekly

Oslo – Alesund 21-22 weekly

Oslo – Alicante 3 weekly

Oslo – Alta 6 weekly

Oslo – Bardufoss 14 weekly

Oslo – Bergen 55 weekly

Oslo – Billund 10-12 weekly

Oslo – Bodo 32 weekly

Oslo – Copenhagen 30 weekly

Oslo – Gazipasa 1 weekly

Oslo – Gran Canaria/Las Palmas 1 weekly

Oslo – Harstad-Narvik 13 weekly

Oslo – Haugesund 17 weekly

Oslo – Kirkenes 5 weekly

Oslo – Kristiansand 21 weekly

Oslo – Kristiansund 12 weekly

Oslo – Kyiv Borispil 1 weekly

Oslo – Lakselv 2 weekly

Oslo – London Heathrow 4-7 weekly

Oslo – Longyearbyen 2 weekly

Oslo – Molde 12 weekly

Oslo – Stavanger 55-56 weekly

Oslo – Stockholm Arlanda 22 weekly

Oslo – Tromso 38-39 weekly

Oslo – Trondheim 56 weekly

Stavanger – Aberdeen 11 weekly

Stavanger – Trondheim 4 weekly (16 weekly from 11OCT20)

Stockholm Arlanda – Alicante 4-5 weekly

Stockholm Arlanda – Amsterdam 1 weekly (Week of 04OCT20)

Stockholm Arlanda – Angelholm 14 weekly

Stockholm Arlanda – Are/ostersund 13 weekly

Stockholm Arlanda – Berlin Tegel 6 weekly

Stockholm Arlanda – Brussels 2-3 weekly

Stockholm Arlanda – Copenhagen 40 weekly

Stockholm Arlanda – Dublin 3 weekly

Stockholm Arlanda – Faro 1-2 weekly

Stockholm Arlanda – Frankfurt 6 weekly

Stockholm Arlanda – Gothenburg 25-26 weekly

Stockholm Arlanda – Gran Canaria/Las Palmas 1 weekly

Stockholm Arlanda – Hamburg 6 weekly

Stockholm Arlanda – Helsinki 9 weekly

Stockholm Arlanda – Kalmar 8 weekly

Stockholm Arlanda – Kiruna 7 weekly

Stockholm Arlanda – London Heathrow 8-9 weekly

Stockholm Arlanda – Lulea 36 weekly

Stockholm Arlanda – Malaga 7-8 weekly

Stockholm Arlanda – Malmo 23 weekly

Stockholm Arlanda – Manchester 3 weekly

Stockholm Arlanda – Milan Linate 3 weekly

Stockholm Arlanda – Munich 3 weekly

Stockholm Arlanda – Nice 1 weekly (Except week of 11OCT20)

Stockholm Arlanda – Palma Mallorca 4-6 weekly

Stockholm Arlanda – Ronneby 9 weekly

Stockholm Arlanda – Skelleftea 14 weekly

Stockholm Arlanda – Split 1 weekly (week of 04OCT20)

Stockholm Arlanda – Sundsvall 8 weekly

Stockholm Arlanda – Tallinn 5 weekly

Stockholm Arlanda – Umea 22-23 weekly

Stockholm Arlanda – Visby 3-4 weekly

Stockholm Arlanda – Zurich 3 weekly

Tromso – Bodo 17 weekly

Tromso – Longyearbyen 4 weekly

Trondheim – Alesund 6 weekly

Trondheim – Bodo 17 weekly



Long-Haul

Copenhagen – Chicago O’Hare 5 weekly

Copenhagen – Newark 7 weekly

Copenhagen – San Francisco 2 weekly

Copenhagen – Shanghai Pu Dong 1 weekly

Copenhagen – Washington Dulles 2 weekly