Lufthansa Nov 2020 Intercontinental network as of 13OCT20

Lufthansa earlier this month adjusted planned Intercontinental network for November 2020. As of 13OCT20, planned operation as follows. Travel restrictions may continue to impact the airline’s passenger traffic rights on selected routes, in certain direction.
Additional changes remain possible.
Frankfurt – Abuja – Port Harcourt 3 weekly A330-300
Frankfurt – Bangkok 3 weekly 747-8I
Frankfurt – Beijing Capital 2 weekly A340-300
Frankfurt – Beirut 3 weekly A321neo
Frankfurt – Boston 5 weekly A330-300
Frankfurt – Buenos Aires Ezeiza 3 weekly 747-8I
Frankfurt – Cairo 1 daily A321neo
Frankfurt – Cancun 2 weekly A340-300
Frankfurt – Cape Town 3 weekly A340-300
Frankfurt – Chennai 3 weekly A340-300
Frankfurt – Chicago O’Hare 1 daily A350-900XWB
Frankfurt – Dammam – Bahrain 2 weekly A330-300
Frankfurt – Delhi 5 weekly A340-300
Frankfurt – Dubai 5 weekly A330-300
Frankfurt – Hong Kong 3 weekly A340-300
Frankfurt – Houston 5 weekly A330-300
Frankfurt – Johannesburg 3 weekly 747-8I (5 weekly from 18NOV20)
Frankfurt – Kuwait City – Bahrain 2 weekly A330-300
Frankfurt – Lagos – Malabo 3 weekly A330-300
Frankfurt – Los Angeles 5 weekly A350-900XWB
Frankfurt – Luanda 2 weekly A330-300
Frankfurt – Male 2 weekly A330-300
Frankfurt – Mexico City 5 weekly 747-8I
Frankfurt – Miami 5 weekly A340-300
Frankfurt – Mumbai 5 weekly A330-300
Frankfurt – Nairobi 5 weekly A330-300
Frankfurt – Nanjing 1 weekly A340-300
Frankfurt – Newark 1 daily A330-300
Frankfurt – New York JFK 5 weekly A330-300
Frankfurt – Riyadh 3 weekly A330-300
Frankfurt – San Francisco 3 weekly A340-300
Frankfurt – San Jose (Costa Rica) 2 weekly A340-300
Frankfurt – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly 747-8I
Frankfurt – Seattle 3 weekly A330-300
Frankfurt – Shanghai Pu Dong 2 weekly 747-8I
Frankfurt – Singapore 1 weekly A340-300
Frankfurt – Tel Aviv 1 daily A321neo
Frankfurt – Tokyo Haneda 3 weekly A340-300
Frankfurt – Toronto 1 daily A330-300/340-300
Frankfurt – Tunis 3 weekly A320neo
Frankfurt – Vancouver 5 weekly A330-300
Frankfurt – Washington Dulles 5 weekly A330-300
Munich – Chicago O’Hare 5 weekly A350-900XWB (3 weekly from 18NOV20)
Munich – Delhi 5 weekly A350-900XWB
Munich – Denver 3 weekly A350-900XWB
Munich – Los Angeles 3 weekly A350-900XWB
Munich – Newark 3 weekly A350-900XWB
Munich – Seoul Incheon 3 weekly A350-900XWB
Munich – Shanghai Pu Dong 1 weekly A350-900XWB
Lufthansa Nov 2020 Intercontinental network as of 13OCT20
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Lufthansa earlier this month adjusted planned Intercontinental network for November 2020. As of 13OCT20, planned operation as follows. Travel restrictions may continue to impact the airline’s passenger traffic rights on selected routes, in certain direction.