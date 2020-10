Lufthansa Nov 2020 Intercontinental network as of 13OCT20

Lufthansa earlier this month adjusted planned Intercontinental network for November 2020. As of 13OCT20, planned operation as follows. Travel restrictions may continue to impact the airline’s passenger traffic rights on selected routes, in certain direction.



Additional changes remain possible.



Frankfurt – Abuja – Port Harcourt 3 weekly A330-300

Frankfurt – Bangkok 3 weekly 747-8I

Frankfurt – Beijing Capital 2 weekly A340-300

Frankfurt – Beirut 3 weekly A321neo

Frankfurt – Boston 5 weekly A330-300

Frankfurt – Buenos Aires Ezeiza 3 weekly 747-8I

Frankfurt – Cairo 1 daily A321neo

Frankfurt – Cancun 2 weekly A340-300

Frankfurt – Cape Town 3 weekly A340-300

Frankfurt – Chennai 3 weekly A340-300

Frankfurt – Chicago O’Hare 1 daily A350-900XWB

Frankfurt – Dammam – Bahrain 2 weekly A330-300

Frankfurt – Delhi 5 weekly A340-300

Frankfurt – Dubai 5 weekly A330-300

Frankfurt – Hong Kong 3 weekly A340-300

Frankfurt – Houston 5 weekly A330-300

Frankfurt – Johannesburg 3 weekly 747-8I (5 weekly from 18NOV20)

Frankfurt – Kuwait City – Bahrain 2 weekly A330-300

Frankfurt – Lagos – Malabo 3 weekly A330-300

Frankfurt – Los Angeles 5 weekly A350-900XWB

Frankfurt – Luanda 2 weekly A330-300

Frankfurt – Male 2 weekly A330-300

Frankfurt – Mexico City 5 weekly 747-8I

Frankfurt – Miami 5 weekly A340-300

Frankfurt – Mumbai 5 weekly A330-300

Frankfurt – Nairobi 5 weekly A330-300

Frankfurt – Nanjing 1 weekly A340-300

Frankfurt – Newark 1 daily A330-300

Frankfurt – New York JFK 5 weekly A330-300

Frankfurt – Riyadh 3 weekly A330-300

Frankfurt – San Francisco 3 weekly A340-300

Frankfurt – San Jose (Costa Rica) 2 weekly A340-300

Frankfurt – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly 747-8I

Frankfurt – Seattle 3 weekly A330-300

Frankfurt – Shanghai Pu Dong 2 weekly 747-8I

Frankfurt – Singapore 1 weekly A340-300

Frankfurt – Tel Aviv 1 daily A321neo

Frankfurt – Tokyo Haneda 3 weekly A340-300

Frankfurt – Toronto 1 daily A330-300/340-300

Frankfurt – Tunis 3 weekly A320neo

Frankfurt – Vancouver 5 weekly A330-300

Frankfurt – Washington Dulles 5 weekly A330-300

Munich – Chicago O’Hare 5 weekly A350-900XWB (3 weekly from 18NOV20)

Munich – Delhi 5 weekly A350-900XWB

Munich – Denver 3 weekly A350-900XWB

Munich – Los Angeles 3 weekly A350-900XWB

Munich – Newark 3 weekly A350-900XWB

Munich – Seoul Incheon 3 weekly A350-900XWB

Munich – Shanghai Pu Dong 1 weekly A350-900XWB