China Eastern Nov/Dec 2020 International operations as of 19OCT20

China Eastern and Shanghai Airlines in the last few weeks gradually filed planned International operation, scheduled from 25OCT20 to 31DEC20. Planned operation as of 19OCT20 as follows. Various travel restrictions and CAAC’s latest policies continue to impact the airline’s operation, which may lead to additional last minute changes, including additional routes/frequencies restoration.



China Eastern

Hangzhou – Sydney 1 weekly A350-900XWB

Kunming – Dhaka 2 weekly 737

Kunming – Phnom Penh 1 weekly 737

Kunming – Vientiane 2 weekly 737

Nanjing – Vancouver 1 weekly A350-900XWB (A330-200 from 17NOV20)

Shanghai Pu Dong – Amsterdam 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Auckland 2 weekly 787-9

Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly A320

Shanghai Pu Dong – Colombo 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – Frankfurt 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – London Heathrow 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Manila 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – New York JFK 2 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Paris CDG 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Phnom Penh 1 weekly A321

Shanghai Pu Dong – Seoul Incheon 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – Singapore 1 weekly 787-9

Shanghai Pu Dong – Sydney 1 weekly 777-300ER (2 weekly form 12NOV20)

Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Toronto 1 weekly 777-300ER

Xi’An – Tokyo Narita 1 weekly A330-300



Shanghai Airlines

Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly 737-800

Shanghai Pu Dong – Kuala Lumpur 1 weekly 787-9