Ryanair expands Zadar service in S20

Ryanair earlier this month announced service expansion at Zadar, scheduled in summer 2020 season. Based on the airline’s booking system on its website, following Ryanair service will also see Malta Air and Laudarmotion aircraft operating.
Ryanair by Ryanair aircraft
Zadar – Brussels South Charleroi eff 30MAR20 3 weekly
Zadar – Dublin eff 29MAR20 4 weekly (1 of 4 weekly operated by Lauda)
Ryanair by Laudamotion aircraft
Zadar – Aarhus eff 01MAY20 2 weekly
Zadar – Bremen eff 02MAY20 3 weekly
Zadar – Cork eff 03MAY20 2 weekly
Zadar – Hamburg eff 04MAY20 2 weekly
Zadar – Kaunas eff 03MAY20 2 weekly
Zadar – Liverpool eff 03MAY20 2 weekly
Zadar – Maastricht eff 01MAY20 2 weekly
Zadar – Riga eff 03MAY20 2 weekly
Zadar – Toulouse eff 02MAY20 2 weekly
Zadar – Wroclaw eff 01MAY20 2 weekly
Ryanair by Malta Air aircraft
Zadar – Marseille eff 29MAR20 2 weekly