Frontier Airlines 2Q20 Domestic network additions

Frontier Airlines in the second quarter of 2020 plans to expand domestic and Puerto Rico network, including service launch from Miami, Newark and Ontario. Planned new routes as follows. Note service to/from San Juan is Subject to Government Approval.



Baltimore/Washington – San Juan eff 23APR20 1 daily A321 (Schedule below effective 10MAY20 – 09JUL20)

F9126 BWI2040 – 0059+1SJU 321 D

F9127 SJU0600 – 1025BWI 321 D



Boston – San Juan eff 23APR20 1 daily A321

F9117 BOS1223 – 1625SJU 321 D

F9116 SJU0154 – 0606BOS 321 D



Chicago O’Hare – San Juan eff 15MAY20 1 daily A321

F9128 ORD0707 – 1304SJU 321 247

F9128 ORD0730 – 1327SJU 321 x247



F9129 SJU1404 – 1833ORD 321 247

F9129 SJU1427 – 1856ORD 321 x247



Miami – Austin eff 23APR20 3 weekly A320

F91919 MIA1209 – 1419AUS 320 247

F91918 AUS1628 – 2022MIA 320 247



Miami – Baltimore/Washington eff 23APR20 3 weekly A320 (1 daily from 11MAY20)

F92984 MIA2300 – 0139+1BWI 320 D



F92983 BWI0819 – 1106MIA 320 247

F92983 BWI0919 – 1206MIA 320 x247



Miami – Islip eff 10MAY20 1 daily A320

F92970 MIA1511 – 1813ISP 320 D

F92971 ISP1858 – 2210MIA 320 D



Miami – Ontario eff 23APR20 1 daily A320

F92799 MIA1027 – 1309ONT 320 D

F92798 ONT2250 – 0656+1MIA 320 D



Miami – Trenton eff 23APR20 3 weekly A320

F9834 MIA1529 – 1829TTN 320 247

F9835 TTN1135 – 1439MIA 320 247



Newark – Chicago O’Hare eff 23APR20 1 daily A320

F91483 EWR2201 – 2348ORD 320 D

F91482 ORD1913 – 2229EWR 320 D



Newark – Dallas/Ft. Worth eff 23APR20 1 daily A320

F92979 EWR0600 – 0856DFW 320 D

F92978 DFW0600 – 1039EWR 320 D



Newark – Denver eff 23APR20 1 daily A320

F9259 EWR0530 – 0802DEN 320 D

F9258 DEN0647 – 1234EWR 320 D



Newark – Ontario eff 23APR20 1 daily A320

F92186 EWR0729 – 1032ONT 320 D

F92187 ONT2137 – 0549+1EWR 320 D



Newark – Raleigh/Durham eff 23APR20 1 daily A320

F91587 EWR0729 – 0911RDU 320 D

F91586 RDU1009 – 1150EWR 320 D



Newark – Tampa eff 10MAR20 1 daily A320 (A321 from 23APR20)

F92555 EWR1144 – 1439TPA 321 D

F92554 TPA0650 – 0945EWR 321 D



Ontario – Las Vegas eff 23APR20 1 daily A320

F92186 ONT1122 – 1225LAS 320 D

F92187 LAS1919 – 2026ONT 320 D