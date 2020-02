American Airlines / GOL Begins codeshare service from mid-Feb 2020

American Airlines from mid-February 2020 is launching codeshare partnership with Brazilian carrier GOL, covering various routes within and beyond Brazil. Planned codeshare routes to commence on 13FEB20. The oneWorld carrier since 01FEB20 discontinued codeshare partnership with LATAM Airlines Group, including LATAM Airlines Brasil.



American Airlines operated by GOL

Brasilia – Belo Horizonte

Brasilia – Curitiba

Brasilia – Fortaleza

Brasilia – Porto Alegre

Brasilia – Recife

Brasilia – Salvador da Bahia

Fortaleza – Manaus

Fortaleza – Orlando

Fortaleza – Recife

Fortaleza – Salvador da Bahia

Rio de Janeiro Galeao – Belo Horizonte

Rio de Janeiro Galeao – Brasilia

Rio de Janeiro Galeao – Cordoba

Rio de Janeiro Galeao – Curitiba

Rio de Janeiro Galeao – Florianopolis

Rio de Janeiro Galeao – Fortaleza

Rio de Janeiro Galeao – Foz do Iguacu

Rio de Janeiro Galeao – Maceio

Rio de Janeiro Galeao – Montevideo

Rio de Janeiro Galeao – Natal

Rio de Janeiro Galeao – Navegantes

Rio de Janeiro Galeao – Orlando

Rio de Janeiro Galeao – Recife

Rio de Janeiro Galeao – Salvador da Bahia

Rio de Janeiro Galeao – Sao Luiz

Rio de Janeiro Galeao – Sao Paulo Guarulhos

Rio de Janeiro Galeao – Sao Paulo Viracopos/Campinas

Rio de Janeiro Galeao – Vitoria

Sao Paulo Guarulhos – Asuncion

Sao Paulo Guarulhos – Belem

Sao Paulo Guarulhos – Belo Horizonte

Sao Paulo Guarulhos – Brasilia

Sao Paulo Guarulhos – Campo Grande

Sao Paulo Guarulhos – Cuiaba

Sao Paulo Guarulhos – Curitiba

Sao Paulo Guarulhos – Florianopolis

Sao Paulo Guarulhos – Foraleza

Sao Paulo Guarulhos – Foz do Iguacu

Sao Paulo Guarulhos – Goiania

Sao Paulo Guarulhos – Joao Pessoa

Sao Paulo Guarulhos – Maceio

Sao Paulo Guarulhos – Maringa

Sao Paulo Guarulhos – Mendoza

Sao Paulo Guarulhos – Montevideo

Sao Paulo Guarulhos – Natal

Sao Paulo Guarulhos – Navegantes

Sao Paulo Guarulhos – Porto Alegre

Sao Paulo Guarulhos – Recife

Sao Paulo Guarulhos – Rio de Janeiro Santos Dumont

Sao Paulo Guarulhos – Salvador da Bahia

Sao Paulo Guarulhos – Sao Luiz

Sao Paulo Guarulhos – Vitoria