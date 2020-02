Air Macau revises 10FEB20 - 29FEB20 operations

Air Macau in the last few days outlined planned operation between 10FEB and 29FEB20, as the airline reduces overall operation. The airline now schedules 29-30 weekly service to 7 airports, instead of 321 weekly service to 29 airports. Information listed below is based on airline's announcement on 05FEB20.



Macau – Bangkok 10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 14 to 4 weekly

Macau – Beijing Capital 10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 28 to 4 weekly

Macau – Beijing Daxing 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Changzhou 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Chengdu 10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 14 to 2 weekly

Macau – Chongqing 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Da Nang 10FEB20 – 29FEB20 3 daily service cancelled

Macau – Fukuoka 11FEB20 – 29FEB20 4 weekly service cancelled

Macau – Guiyang 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Hangzhou 10FEB20 – 29FEB20 2 daily service cancelled

Macau – Hanoi 10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 7 to 4 weekly

Macau – Hefei 10FEB20 – 27FEB20 5 weekly service cancelled

Macau – Kaohsiung 10FEB20 – 29FEB20 2 daily service cancelled

Macau – Nanjing 10FEB20 – 29FEB20 10 weekly service cancelled

Macau – Nanning 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Ningbo 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Osaka Kansai 10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 14 to 3 weekly

Macau – Qingdao 11FEB20 – 29FEB20 4 weekly service cancelled

Macau – Seoul Incheon 10FEB20 – 29FEB20 2 daily service cancelled

Macau – Shanghai Hongqiao 10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 18 to 3 weekly

Macau – Shanghai Pu Dong 10FEB20 – 29FEB20 2 daily service cancelled

Macau – Shantou 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Singapore One-time service on 24FEB20 cancelled

Macau – Taipei Taoyuan Reduce from 28 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 3 weekly

19FEB20 – 29FEB30 4 weekly



Macau – Taiyuan 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Tianjin 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Tokyo Narita 10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 14 to 4 weekly

Macau – Wenzhou 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled

Macau – Xiamen 11FEB20 – 29FEB20 Reduce from 7 to 2 weekly

Macau – Zhengzhou 10FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled