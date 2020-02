China Eastern Feb/Mar 2020 Long-Haul changes as of 14FEB20

China Eastern last week commenced revised long-haul schedule, for the period of 10FEB20 – 28MAR20. Planned service adjustment as follows.



Beijing Capital – Hangzhou – Sydney eff 04FEB20 3 weekly cancelled

Beijing Capital – Nanjing – Sydney 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Nanjing – Los Angeles 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – Nanjing – Vancouver 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – Paris CDG 11FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Kunming – Qingdao – San Francisco 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – Sydney 06FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Qingdao – Dubai 05FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Qingdao – Paris CDG 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Amsterdam Reduce from 4 weekly to following

13FEB20 – 01MAR20 Service operates on selected dates: 16FEB20 / 21FEB20 / 26FEB20 / 01MAR20

02MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Shanghai Pu Dong – Auckland 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 3 weekly

Shanghai Pu Dong – Brisbane 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Chicago O’Hare 10FEB20 – 28MAR20 5 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Frankfurt Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 4 weekly

17FEB20 – 27FEB20 3 weekly

28FEB20 – 09MAR20 4 weekly

10MAR20 – 16MAR20 5 weekly

17MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Shanghai Pu Dong – Honolulu eff 03FEB20 6 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – London Gatwick 06FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – London Heathrow 17FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly (5 weekly 28FEB20 – 05MAR20)

Shanghai Pu Dong – Los Angeles Reduce from 14 weekly to following

02FEB20 – 09FEB20 7 weekly

10FEB20 – 28MAR20 3 weekly



Shanghai Pu Dong – Madrid 17FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Melbourne 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 10 to 3 weekly

Shanghai Pu Dong – Moscow Sheremetyevo Reduce from 4 weekly to

10FEB20 – 21FEB20 2 weekly

22FEB20 – 14MAR20 Cancelled

15MAR20 – 20MAR20 2 weekly

21MAR20 – 28MAR20 1 weekly



Shanghai Pu Dong – New York JFK Reduce from 14 weekly to

02FEB20 – 09FEB20 7 weekly

12FEB20 – 28MAR20 3 weekly



Shanghai Pu Dong – Paris CDG Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 15FEB20 12 weekly

16FEB20 – 23FEB20 7 weekly

24FEB20 – 28FEB20 10 weekly (MU569/570 3 weekly A330-200 replaces 777-300ER)

01MAR20 – 28MAR20 7 weekly

Shanghai Pu Dong – Prague 12FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Rome 31JAN20 – 28APR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – San Francisco 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Sydney

10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 14 to 3 weekly

01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 10 to 3 weekly



Shanghai Pu Dong – Toronto Reduce from 7 weekly to

24FEB20 – 07MAR20 6 weekly

08MAR20 – 15MAR20 5 weekly



Shanghai Pu Dong – Vancouver Reduce from 11 weekly to

17FEB20 – 22FEB20 10 weekly

26FEB20 – 07MAR20 9 weekly



Shanghai Pu Dong – Xi’An – Madrid 16FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Xi’An – Prague 06FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled