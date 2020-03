China Airlines / Mandarin Airlines Feb/Mar 2020 Service adjustment as of 05MAR20

China Airlines Group in the last few days gradually filed service changes for the month of March 2020, including China Airlines and Mandarin Airlines. Following is a list of service reductions since February 2020, as of 05MAR20. Routes with no frequency changes is excluded in this list.

China Airlines

Kaohsiung – Bangkok Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 03MAR20 4 weekly

04MAR20 – 31MAR20 Cancelled (Except 29MAR20; Previous plan: 3 weekly)



Kaohsiung – Beijing Capital 10FEB20 – 30APR20 1 weekly cancelled

Kaohsiung – Hong Kong 10FEB20 – 30APR20 14 weekly cancelled

Kaohsiung – Kumamoto Reduce from 3 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 2 weekly

01MAR20 – 21MAR20 Cancelled

22MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Kaohsiung – Okinawa Reduce from 4 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 2 weekly

01MAR20 – 07MAR20 Cancelled

08MAR20 – 14MAR20 2 weekly

15MAR20 – 21MAR20 3 weekly



Kaohsiung – Osaka Kansai Reduce from 11 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 10 weekly

01MAR20 – 07MAR20 1 weekly

08MAR20 – 14MAR20 Cancelled

15MAR20 – 28MAR20 6 weekly



Kaohsiung – Sapporo New Chitose 08MAR20 – 30APR20 5 weekly cancelled

Kaohsiung – Seoul Incheon Reduce from 7 weekly to

16FEB20 – 29FEB20 6 weekly

01MAR20 – 31MAR20 Cancelled



Kaohsiung – Shanghai Pu Dong

10FEB20 – 16FEB20 Reduce from 5 to 2 weekly

17FEB20 – 30APR20 Cancelled



Kaohsiung – Shenzhen 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Kaohsiung – Singapore Reduce from 2 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 1 weekly

01MAR20 – 13MAR20 Cancelled

14MAR20 – 28MAR20 1 weekly

29MAR20 – 01MAY20 Cancelled



Kaohsiung – Tokyo Narita Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 6 weekly

01MAR20 – 07MAR20 1 weekly

08MAR20 – 21MAR20 Cancelled

22MAR20 – 28MAR20 5 weekly

29MAR20 – 04APR20 6 weekly



Singapore – Surabaya

15MAR20 – 20MAR20 Cancelled

eff 23MAR20 Cancelled (5 days earlier than planned)



Tainan – Hong Kong 10FEB20 – 30APR20 5 weekly service cancelled

Tainan – Osaka Kansai 18FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Shanghai Hongqiao Reduce from 6 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 2 weekly

23FEB20 – 07MAR20 Cancelled

08MAR20 – 29APR20 3 weekly



Taipei Song Shan – Seoul Gimpo 27FEB20 – 31MAR20 3 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Tokyo Haneda 29FEB20 – 15MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Taipei Taoyuan – Bangkok Reduce from 28 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 20 weekly

01MAR20 – 07MAR20 15 weekly

08MAR20 – 28MAR20 22 weekly

29MAR20 – 04APR20 25 weekly



Taipei Taoyuan – Beijing Capital Reduce from 7 weekly to

02FEB20 – 15FEB20 4 weekly

16FEB20 – 22FEB20 2 weekly

23FEB20 – 29FEB20 1 weekly

01MAR20 – 30APR20 3 weekly (737-800 replaces 747-400)



Taipei Taoyuan – Brisbane – Auckland Reduce from 7 weekly to

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly

15MAR20 – 21MAR20 4 weekly

22MAR20 – 28MAR20 5 weekly



Taipei Taoyuan – Busan Reduce from 14 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 11 weekly

23FEB20 – 29FEB20 9 weekly

01MAR20 – 31MAR20 Cancelled



Taipei Taoyuan – Cebu Planned service launch on 29MAR20 has been postponed to 12JUN20, 6 weekly

Taipei Taoyuan – Changsha 10FEB20 – 29APR20 1 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Chengdu Reduce from 2 weekly to

02FEB20 – 08FEB20 1 weekly

16FEB20 – 30APR20 1 weekly



Taipei Taoyuan – Chongqing 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Fukuoka Reduce from 16 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 15 weekly

23FEB20 – 21MAR20 14 weekly



Taipei Taoyuan – Guangzhou 10FEB20 – 29APR20 5 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Haikou 10FEB20 – 30APR20 3 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Hanoi Reduce from 14 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 13 weekly

01MAR20 – 07MAR20 10 weekly

08MAR20 – 14MAR20 8 weekly

15MAR20 – 21MAR20 9 weekly

22MAR20 – 28MAR20 8 weekly



Taipei Taoyuan – Hiroshima Reduce from 7 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 6 weekly

23FEB20 – 29FEB20 5 weekly



Taipei Taoyuan – Hong Kong Reduce from 63 weekly (65 weekly week of 02FEB20)

02FEB20 – 09FEB20 60 weekly

10FEB20 – 30APR20 14 weekly



Taipei Taoyuan – Kagoshima Reduce from 5 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 07MAR20 3 weekly

08MAR20 – 14MAR20 Cancelled

15MAR20 – 21MAR20 4 weekly



Taipei Taoyuan – Los Angeles 01MAR20 – 21MAR20 Reduce from 10 to 9 weekly

Taipei Taoyuan – Manila 16FEB20 – 22FEB20 Reduce from 14 weekly to 13 weekly

Taipei Taoyuan – Miyazaki Reduce from 2 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 1 weekly (Cancelled from 25FEB20)

01MAR20 – 24MAR20 Cancelled (Except 18MAR20)



Taipei Taoyuan – Nagoya Reduce from 14 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 12 weekly

01MAR20 – 14MAR20 7 weekly



Taipei Taoyuan – Nanchang 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – New York JFK 01MAR20 – 28MAR20 3 weekly

Taipei Taoyuan – Okinawa Reduce from 14 weekly to

01MAR20 – 07MAR20 9 weekly

08MAR20 – 14MAR20 7 weekly

15MAR20 – 21MAR20 13 weekly



Taipei Taoyuan – Ontario Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 6 weekly

01MAR20 – 21MAR20 5 weekly

22MAR20 – 28MAR20 6 weekly



Taipei Taoyuan – Osaka Kansai Reduce from 28 weekly to

16FEB20 – 29FEB20 23 weekly

01MAR20 – 21MAR20 14 weekly

22MAR20 – 28MAR20 16 weekly



Taipei Taoyuan – Phnom Penh

23FEB20 – 07MAR20 Reduce from 7 to 6 weekly

15MAR20 – 21MAR20 Reduce from 6 to 4 weekly

22MAR20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly



Taipei Taoyuan – Qingdao

02FEB20 – 09FEB20 Reduce from 2 to 1 weekly

10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled



Taipei Taoyuan – Rome 31JAN20 – 27APR20 3 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Sanya

02FEB20 – 09FEB20 Reduce from 2 to 1 weekly

10FEB20 – 29APR20 2 weekly cancelled



Taipei Taoyuan – Sapporo New Chitose Reduce from 11 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 10 weekly

23FEB20 – 29FEB20 9 weekly

01MAR20 – 04APR20 7 weekly



Taipei Taoyuan – Seoul Incheon Reduce from 16 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 14 weekly

01MAR20 – 31MAR20 7 weekly



Taipei Taoyuan – Shanghai Pu Dong Reduce from 15 weekly to

02FEB20 – 15FEB20 13 weekly

16FEB20 – 22FEB20 5 weekly

23FEB20 – 29FEB20 2 weekly

01AMR20 – 28MAR20 7 weekly

29MAR20 – 30APR20 10 weekly



Taipei Taoyuan – Shenzhen Reduce from 5 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 1 weekly

23FEB20 – 29APR20 Cancelled



Taipei Taoyuan – Shizuoka 03MAR20 – 16MAR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Singapore Reduce from 14 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 8 weekly

23FEB20 – 29FEB20 9 weekly

01MAR20 – 14MAR20 7 weekly

15MAR20 – 28MAR20 8 weekly

29MAR20 – 21MAY20 7 weekly



Taipei Taoyuan – Sydney Reduce from 7 weekly to

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly

15MAR20 – 28MAR20 5 weekly



Taipei Taoyuan – Takamatsu Reduce from 6 weekly to

16FEB20 – 25FEB20 4 weekly

26FEB20 – 17MAR20 Cancelled

18MAR20 – 21MAR20 1 weekly

22MAR20 – 28MAR20 5 weekly



Taipei Taoyuan – Tokyo Narita

16FEB20 – 22FEB20 Reduce from 28 to 27 weekly

23FEB20 – 29FEB20 Reduce from 34 to 29 weekly

01MAR20 – 14MAR20 Reduce from 35 to 17 weekly

15MAR20 – 28MAR20 Reduce from 35 to 22 weekly



Taipei Taoyuan – Toyama Reduce from 4 weekly to

01MAR20 – 18MAR20 Cancelled

19MAR20 – 26MAR20 2 weekly



Taipei Taoyuan – Wuhan 24JAN20 – 29APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Wuxi 10FEB20 – 29APR20 4 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Xi’An 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Xuzhou 10FEB20 – 30APR20 3 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Yangon Reduce from 7 weekly to

01MAR20 – 07MAR20 6 weekly

08MAR20 – 28MAR20 5 weekly



Mandarin Airlines

Kaohsiung – Changsha 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Kaohsiung – Hangzhou 10FEB20 – 30APR20 3 weekly cancelled

Kaohsiung – Hong Kong 10FEB20 – 30APR20 7 weekly cancelled

Kaohsiung – Xiamen Reduce from 3 weekly to

16FEB20 – 29FEB20 Cancelled

01MAR20 – 30APR20 1 weekly



Taichung – Hangzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taichung – Hanoi 02MAR20 – 02APR20 3 weekly cancelled

Taichung – Ho Chi Minh City Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 07MAR20 6 weekly

08MAR20 – 14MAR20 5 weekly

15MAR20 – 21MAR20 3 weekly

22MAR20 – 28MAR20 4 weekly



Taichung – Hong Kong 10FEB20 – 30APR20 26 weekly cancelled

Taichung – Meixian eff 10FEB20 2 weekly scheduled charter cancelled (No resumption date filed)

Taichung – Ningbo 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taichung – Okinawa Reduce from 6 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 07MAR20 2 weekly

08MAR20 – 14MAR20 Cancelled

15MAR20 – 28MAR20 6 weekly



Taichung – Tokyo Narita 25FEB20 – 27MAR20 1 daily cancelled

Taichung – Wuxi 10FEB20 – 30APR20 1 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Fuzhou 10FEB20 – 30APR20 3 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Wenzhou 10FEB20 – 29APR20 2 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Wuhan 24JAN20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Changchun eff 10FEB20 2 weekly cancelled (Originally to be cancelled from 27FEB20)

Taipei Taoyuan – Changsha 10FEB20 – 29APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Nanjing 10FEB20 – 29APR20 3 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Ningbo 10FEB20 – 29APR20 3 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Shenyang 10FEB20 – 29APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Xiamen Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 30APR20 2 weekly



Taipei Taoyuan – Yancheng eff 06FEB20 1 weekly cancelled (Previously scheduled to be cancelled from this date)

Taipei Taoyuan – Zhengzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled