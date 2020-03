General Reference: US – Europe flights for week of 15MAR20

EDIT: Additional clarification added as of 0330GMT.

The US Administration as of 0100GMT 12MAR20 announced the suspension of all travel from Europe to the US, except The UK, from 13MAR20 for 30 days. According to the statement issued from The US Departement of Homeland Security, the ban of all travel from Europe only covers The Schengen Area.



For general reference, the following is the summary of Trans-Atlantic routes between US and Europe (excludes UK, but include flights to non-Schengen Area) scheduled for the week of 15MAR20. Information of operational frequency is based on week OAG schedules listed on 08MAR20.



Individual carriers are likely to make service changes in the next few days, pending on further development.

AerLingus

Dublin – Boston 14 weekly

Dublin – Chicago O’Hare 14 weekly

Dublin – Hartford 4 weekly

Dublin – Los Angeles 6 weekly

Dublin – Miami 3 weekly

Dublin – Minneapolis/St. Paul 5 weekly

Dublin – New York JFK 14 weekly

Dublin – Newark 7 weekly

Dublin – Orlando 4 weekly

Dublin – Philadelphia 7 weekly

Dublin – San Francisco 7 weekly

Dublin – Seattle 3 weekly

Dublin – Washington Dulles 7 weekly

Shannon – Boston 7 weekly

Shannon – New York JFK 7 weekly

AEROFLOT

Moscow Sheremetyevo – Los Angeles 7 weekly

Moscow Sheremetyevo – Miami 5 weekly

Moscow Sheremetyevo – New York JFK 14 weekly

Moscow Sheremetyevo – Washington Dulles 1 weekly

Air Europa

Madrid – Miami 7 weekly

Madrid – New York JFK 2 weekly

AIRFRANCE

Paris CDG – Atlanta 14 weekly

Paris CDG – Boston 7 weekly

Paris CDG – Chicago O’Hare 5 weekly

Paris CDG – Detroit 7 weekly

Paris CDG – Houston 7 weekly

Paris CDG – Los Angeles 13 weekly

Paris CDG – Miami 7 weekly

Paris CDG – New York JFK 28 weekly

Paris CDG – San Francisco 7 weekly

Paris CDG – Seattle 3 weekly

Paris CDG – Washington Dulles 11 weekly

Paris Orly – New York JFK 7 weekly

Air Serbia

Belgrade – New York JFK 2 weekly

Air Tahiti Nui

Paris CDG – Los Angeles 4 weekly

Alitalia

Rome – Boston 3 weekly

Rome – Los Angeles 2 weekly

Rome – Miami 7 weekly

Rome – New York JFK 14 weekly

Rome – Washington Dulles 2 weekly

American Airlines

Charlotte – Frankfurt 6 weekly

Charlotte – Munich 7 weekly

Dallas/Ft. Worth – Frankfurt 7 weekly

Dallas/Ft. Worth – Madrid 7 weekly

Dallas/Ft. Worth – Paris CDG 7 weekly

Miami – Barcelona 7 weekly

Miami – Madrid 7 weekly

Miami – Paris CDG 7 weekly

New York JFK – Barcelona 7 weekly

New York JFK – Madrid 7 weekly

New York JFK – Paris CDG 7 weekly

Philadelphia – Amsterdam 7 weekly

Philadelphia – Dublin 7 weekly

Philadelphia – Madrid 7 weekly

Philadelphia – Paris CDG 7 weekly

Philadelphia – Rome 7 weekly

Philadelphia – Zurich 5 weekly

Austrian

Vienna – Chicago O’Hare 7 weekly

Vienna – New York JFK 5 weekly

Vienna – Newark 7 weekly

Vienna – Washington Dulles 5 weekly

Azores Airlines

Ponta Delgada – Boston 5 weekly

Terceira – Boston 1 weekly

brussels airlines

Brussels – New York JFK 7 weekly

Brussels – Washington Dulles 4 weekly

Condor

Frankfurt – Las Vegas 3 weekly

Frankfurt – Seattle 3 weekly

Corsair

Paris Orly – Miami 4 weekly

DELTA

Atlanta – Amsterdam 14 weekly

Atlanta – Brussels 4 weekly

Atlanta – Dusseldorf 5 weekly

Atlanta – Frankfurt 7 weekly

Atlanta – Madrid 5 weekly

Atlanta – Munich 7 weekly

Atlanta – Paris CDG 14 weekly

Atlanta – Stuttgart 5 weekly

Boston – Amsterdam 7 weekly

Boston – Dublin 7 weekly

Boston – Paris CDG 5 weekly

Cincinnati – Paris CDG 5 weekly

Detroit – Amsterdam 21 weekly

Detroit – Frankfurt 7 weekly

Detroit – Paris CDG 7 weekly

Indianapolis – Paris CDG 3 weekly

Los Angeles – Paris CDG 5 weekly

Minneapolis/St. Paul – Amsterdam 14 weekly

Minneapolis/St. Paul – Paris CDG 7 weekly

New York JFK – Amsterdam 18 weekly

New York JFK – Barcelona 6 weekly

New York JFK – Brussels 7 weekly

New York JFK – Dublin 7 weekly

New York JFK – Frankfurt 7 weekly

New York JFK – Lisbon 5 weekly

New York JFK – Madrid 5 weekly

New York JFK – Paris CDG 7 weekly

New York JFK – Rome 6 weekly

New York JFK – Zurich 7 weekly

Orlando – Amsterdam 5 weekly

Portland OR – Amsterdam 7 weekly

Raleigh/Durham – Paris CDG 5 weekly

Salt Lake City – Amsterdam 7 weekly

Salt Lake City – Paris CDG 6 weekly

Seattle – Amsterdam 7 weekly

Seattle – Paris CDG 7 weekly

Edelweiss Air

Zurich – Tampa 1 weekly

Emirates

Athens – Newark 7 weekly

Milan Malpensa – New York JFK 7 weekly

Eurowings

Dusseldorf – Fort Myers 3 weekly

Dusseldorf – Miami 4 weekly

Dusseldorf – Nrwark 6 weekly

Frankfurt – Las Vegas 3 weekly

Finnair

Helsinki – Los Angeles 3 weekly

Helsinki – Miami 3 weekly

Helsinki – New York JFK 7 weekly

French Bee

Paris ORly – San Francisco 2 weekly

IBERIA

Madrid – Boston 3 weekly

Madrid – Chicago O’Hare 7 weekly

Madrid –Los Angeles 1 weekly

Madrid – Miami 13 weekly

Madrid – New York JFK 14 weekly

Icelandair

Reykjavik Keflavik – Boston 7 weekly

Reykjavik Keflavik – Chicago O’Hare 7 weekly

Reykjavik Keflavik – Denver 4 weekly

Reykjavik Keflavik – Minneapolis/St. Paul 4 weekly

Reykjavik Keflavik – New York JFK 7 weekly

Reykjavik Keflavik – Newark 7 weekly

Reykjavik Keflavik – Orlando 6 weekly

Reykjavik Keflavik – Seattle 7 weekly

Reykjavik Keflavik – Washington Dulles 7 weekly

KLM

Amsterdam – Atlanta 14 weekly

Amsterdam – Boston 3 weekly

Amsterdam – Chicago O’Hare 5 weekly

Amsterdam – Houston 7 weekly

Amsterdam – Las Vegas 3 weekly

Amsterdam – Los Angeles 7 weekly

Amsterdam – Miami 3 weekly

Amsterdam – Minneapolis/St. Paul 4 weekly

Amsterdam – New York JFK 15 weekly

Amsterdam – San Francisco 7 weekly

Amsterdam – Washington Dulles 7 weekly

La Compagnie

Paris Orly – Newark 11 weekly

LEVEL

Barcelona – Boston 3 weekly

Barcelona – New York JFK 3 weekly

Barcelona – San Francisco 2 weekly

Paris Orly – Newark 5 weekly

LOT Polish Airlines

Budapest – New York JFK 3 weekly

Krakow – Chicago O’Hare 1 weekly

Warsaw – Chicago O’Hare 6 weekly

Warsaw – Los Angeles 4 weekly

Warsaw – Miami 3 weekly

Warsaw – New York JFK 7 weekly

Warsaw – Newark 4 weekly

Lufthansa

Frankfurt – Atlanta 7 weekly

Frankfurt – Austin 5 weekly

Frankfurt – Boston 7 weekly

Frankfurt – Chicago O’Hare 14 weekly

Frankfurt – Dallas/Ft. Worth 7 weekly

Frankfurt – Denver 7 weekly

Frankfurt – Detroit 7 weekly

Frankfurt – Houston 7 weekly

Frankfurt – Los Angeles 7 weekly

Frankfurt – Miami 7 weekly

Frankfurt – New York JFK 14 weekly

Frankfurt – Newark 7 weekly

Frankfurt – Orlando 7 weekly

Frankfurt – Philadelphia 7 weekly

Frankfurt – San Diego 5 weekly

Frankfurt – San Francisco 7 weekly

Frankfurt – Seattle 7 weekly

Frankfurt – Tampa 6 weekly

Frankfurt – Washington Dulles 7 weekly

Munich – Boston 7 weekly

Munich – Charlotte 7 weekly

Munich – Chicago O’Hare 7 weekly

Munich – Denver 7 weekly

Munich – Los Angeles 7 weekly

Munich – Miami 7 weekly

Munich – New York JFK 7 weekly

Munich – Newark 7 weekly

Munich –San Francisco 7 weekly

Munich – Washington Dulles 5 weekly

Norwegian Air Shuttle

Amsterdam – New York JFK 7 weekly

Barcelona – Los Angeles 4 weekly

Barcelona – New York JFK 7 weekly

Barcelona – San Francisco 2 weekly

Madrid – Los Angeles 2 weekly

Madrid – New York JFK 4 weekly

Oslo – Fort Lauderdale 2 weekly

Oslo – New York JFK 4 weekly

Paris CDG – Fort Lauderdale 3 weekly

Paris CDG – Los Angeles 7 weekly

Paris CDG – New York JFK 7 weekly

Paris CDG – Orlando 1 weekly

Paris CDG – San Francisco 2 weekly

Rome – New York JFK 5 weekly

Stockholm Arlanda – Fort Lauderdale 2 weekly

SAS

Copenhagen – Chicago O’Hare 6 weekly

Copenhagen – Los Angeles 6 weekly

Copenhagen – Miami 3 weekly

Copenhagen – Newark 7 weekly

Copenhagen – San Francisco 7 weekly

Copenhagen – Washington Dulles 7 weekly

Oslo – Miami 2 weekly

Oslo – Newark 7 weekly

Stockholm Arlanda – Chicago O’Hare 7 weekly

Stockholm Arlanda – Miami 2 weekly

Stockholm Arlanda – Newark 7 weekly

Singapore Airlines

Frankfurt – New York JFK 7 weekly

SWISS

Geneva – New York JFK 7 weekly

Zurich – Boston 7 weekly

Zurich – Chicago O’Hare 7 weekly

Zurich – Los Angeles 7 weekly

Zurich – Miami 14 weekly

Zurich – New York JFK 14 weekly

Zurich – Newark 7 weekly

Zurich – San Francisco 7 weekly

TAP Air Portugal

Lisbon – Boston 7 weekly

Lisbon – Chicago O’Hare 5 weekly

Lisbon – Miami 9 weekly

Lisbon – New York JFK 7 weekly

Lisbon – Newark 7 weekly

Lisbon – San Francisco 4 weekly

Lisbon – Washington Dulles 5 weekly

Porto – Newark 5 weekly

TUIfly Netherlands

Amsterdam – Miami 2 weekly

Turkish Airlines

Istanbul – Atlanta 5 weekly

Istanbul – Boston 7 weekly

Istanbul – Chicago O’Hare 7 weekly

Istanbul – Houston 6 weekly

Istanbul – Los Angeles 7 weekly

Istanbul – Miami 7 weekly

Istanbul – New York JFK 14 weekly

Istanbul – San Francisco 7 weekly

Istanbul – Washington Dulles 7 weekly

Ukraine International Airlines

Kyiv Borispil – New York JFK 5 weekly

UNITED

Chicago O’Hare – Amsterdam 7 weekly

Chicago O’Hare – Brussels 7 weekly

Chicago O’Hare – Frankfurt 14 weekly

Chicago O’Hare – Munich 7 weekly

Chicago O’Hare – Paris CDG 7 weekly

Denver – Frankfurt 6 weekly

Houston – Amsterdam 7 weekly

Houston – Frankfurt 7 weekly

Houston – Munich 5 weekly

Newark – Amsterdam 7 weekly

Newark – Barcelona 7 weekly

Newark – Berlin Tegel 7 weekly

Newark – Brussels 7 weekly

Newark – Dublin 7 weekly

Newark – Frankfurt 7 weekly

Newark – Geneva 7 weekly

Newark – Lisbon 7 weekly

Newark – Madrid 7 weekly

Newark – Milan Malpensa 3 weekly

Newark – Munich 7 weekly

Newark – Paris CDG 7 weekly

Newark – Rome 5 weekly

Newark – Zurich 7 weekly

San Francisco – Frankfurt 14 weekly

San Francisco – Munich 6 weekly

San Francisco – Paris CDG 7 weekly

Washington Dulles – Amsterdam 6 weekly

Washington Dulles – Brussels 7 weekly

Washington Dulles – Dublin 4 weekly

Washington Dulles – Frankfurt 14 weekly

Washington Dulles – Geneva 4 weekly

Washington Dulles – Munich 7 weekly

Washington Dulles – Paris CDG 7 weekly

Washington Dulles – Zurich 7 weekly