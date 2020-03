Malindo Air suspends International service 18MAR20 – 31MAR20

Malindo Air on Wednesday (18MAR20) suspended its scheduled operation, until 31MAR20. The following cancelled routes is based on 15MAR20 OAG listing, for the week of 22MAR20. Note certain sectors has been cancelled prior to this international service suspension.



Kuala Lumpur – Amritsar 1 weekly

Kuala Lumpur – Bandung 6 weekly

Kuala Lumpur – Bangkok Don Mueang 7 weekly

Kuala Lumpur – Delhi 2 weekly

Kuala Lumpur – Denpasar – Adelaide 3 weekly

Kuala Lumpur – Denpasar – Brisbane 3 weekly

Kuala Lumpur – Denpasar – Melbourne 5 weekly

Kuala Lumpur – Denpasar – Sydney 3 weekly

Kuala Lumpur – Dhaka 7 weekly

Kuala Lumpur – Guangzhou 4 weekly

Kuala Lumpur – Hanoi 2 weekly

Kuala Lumpur – Ho Chi Minh City 4 weekly

Kuala Lumpur – Hong Kong 3 weekly

Kuala Lumpur – Jakarta 9 weekly

Kuala Lumpur – Kathmandu 9 weekly

Kuala Lumpur – Lahore 7 weekly

Kuala Lumpur – Perth 5 weekly

Kuala Lumpur – Phnom Penh 2 weekly

Kuala Lumpur – Phuket 3 weekly

Kuala Lumpur – Singapore 14 weekly

Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan 4 weekly

Kuala Lumpur – Tiruchirappalli 3 weekly

Kuala Lumpur – Yangon 3 weekly

Kuala Lumpur Subang – Batam 4 weekly