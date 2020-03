SriLankan Airlines 19MAR20 – 25MAR20 operations

SriLankan Airlines this week updated its planned operation for the period of 19MAR20 – 25MAR20, as the airline only scheduled following service: Chennai, Delhi, London Heathrow, Melbourne and Tokyo Narita.



The rest of service will be cancelled in the interim, including:



Colombo – Abu Dhabi 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Bahrain 19MAR20 – 31MAR20

Colombo – Bangalore 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Bangkok 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Beijing Capital 19MAR20 – 28MAR20

Colombo – Coimbatore 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Dammam 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Dhaka 20MAR20 – 25MAR20 (Flight operates on 19MAR20)

Colombo – Doha 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Dubai 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Gan Island 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Guangzhou 19MAR20 – 28MAR20

Colombo – Hyderabad 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Jakarta 19MAR20 – 30MAR20

Colombo – Jeddah 15MAR20 – 30APR20

Colombo – Karachi 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Kochi 20MAR20 – 25MAR20 (Flight operates on 19MAR20)

Colombo – Kolkata 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Kuala Lumpur 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Kuwait City 13MAR20 – 28MAR20

Colombo – Lahore 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Madurai 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Mahe Island 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Male 19MAR20 / 21MAR20 – 25MAR20 (Flight operates on 20MAR20)

Colombo – Mumbai 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Muscat 19MAR20 – 31MAR20

Colombo – Riyadh 15MAR20 – 28MAR20

Colombo – Shanghai Pu Dong 19MAR20 – 28MAR20

Colombo – Singapore 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Thiruvananthapuram 19MAR20 – 25MAR20

Colombo – Tiruchirappalli 19MAR20 – 25MAR20