Copa Airlines suspends scheduled operation 23MAR20 – 21APR20

Copa Airlines earlier this week suspended scheduled operation for one month, affecting following routes. The suspension period is scheduled from 23MAR20 (2359LT 22MAR20) to 21APR20.



Frequency listed below is for the week of 05APR20 (total 2293 weekly flights systemwide), based on 22MAR20 OAG schedules.



Managua – Guatemala City 5 weekly

Panama City – Aruba 7 weekly

Panama City – Asuncion 13 weekly

Panama City – Barranquilla 12 weekly

Panama City – Belize City 2 weekly

Panama City – Belo Horizonte 6 weekly

Panama City – Bogota 47 weekly

Panama City – Boston 6 weekly

Panama City – Brasilia 6 weekly

Panama City – Bridgetown 2 weekly

Panama City – Bucaramanga 4 weekly

Panama City – Buenos Aires Ezeiza 21 weekly

Panama City – Cali 26 weekly

Panama City – Cancun 48 weekly

Panama City – Caracas 21 weekly

Panama City – Cartagena 19 weekly

Panama City – Chicago O’Hare 12 weekly

Panama City – Chiclayo 2 weekly

Panama City – Cordoba 7 weekly

Panama City – Curacao 5 weekly

Panama City – David 14 weekly

Panama City – Denver 4 weekly

Panama City – Fort Lauderdale 5 weekly

Panama City – Georgetown 7 weekly

Panama City – Guadalajara 5 weekly

Panama City – Guatemala City 28 weekly

Panama City – Guayaquil 32 weekly

Panama City – Havana 45 weekly

Panama City – Holguin 3 weekly

Panama City – Kingston 4 weekly

Panama City – Las Vegas 5 weekly

Panama City – Liberia 2 weekly

Panama City – Lima 39 weekly

Panama City – Los Angeles 19 weekly

Panama City – Managua 17 weekly

Panama City – Manaus 4 weekly

Panama City – Maracaibo 7 weekly

Panama City – Medellin 38 weekly

Panama City – Mendoza 4 weekly

Panama City – Mexico City 35 weekly

Panama City – Miami 42 weekly

Panama City – Montego Bay 5 weekly

Panama City – Monterrey 4 weekly

Panama City – Montevideo 13 weekly

Panama City – Montreal 4 weekly

Panama City – Nassau 3 weekly

Panama City – New Orleans 3 weekly

Panama City – New York JFK 21 weekly

Panama City – Orlando 35 weekly

Panama City – Paramaribo 2 weekly

Panama City – Pereira 10 weekly

Panama City – Port au Prince 4 weekly

Panama City – Port of Spain 11 weekly

Panama City – Porto Alegre 7 weekly

Panama City – Puerto Vallarta 2 weekly

Panama City – Punta Cana 33 weekly

Panama City – Quito 30 weekly

Panama City – Recife 2 weekly

Panama City – Rio de Janeiro Galeao 13 weekly

Panama City – Rosario 7 weekly

Panama City – Salta 2 weekly

Panama City – Salvador da Bahia 2 weekly

Panama City – San Andres Island 7 weekly

Panama City – San Francisco 13 weekly

Panama City – San Jose (Costa Rica) 62 weekly

Panama City – San Juan 13 weekly

Panama City – San Pedro Sula 6 weekly

Panama City – San Salvador 12 weekly

Panama City – Santa Cruz 10 weekly

Panama City – Santiago (Dominican Republic) 4 weekly

Panama City – Santiago de Chile 33 weekly

Panama City – Santo Domingo 32 weekly

Panama City – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly

Panama City – St. Maarten 2 weekly

Panama City – Tampa 5 weekly

Panama City – Tegucigalpa 7 weekly

Panama City – Toronto 5 weekly

Panama City – Valencia 7 weekly

Panama City – Washington Dulles 18 weekly

San Jose (Costa Rica) – Guatemala City 14 weekly

San Jose (Costa Rica) – Managua 7 weekly

San Jose (Costa Rica) – Tegucigalpa 7 weekly