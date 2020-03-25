Copa Airlines suspends scheduled operation 23MAR20 – 21APR20

Copa Airlines earlier this week suspended scheduled operation for one month, affecting following routes. The suspension period is scheduled from 23MAR20 (2359LT 22MAR20) to 21APR20.
Frequency listed below is for the week of 05APR20 (total 2293 weekly flights systemwide), based on 22MAR20 OAG schedules.
Managua – Guatemala City 5 weekly
Panama City – Aruba 7 weekly
Panama City – Asuncion 13 weekly
Panama City – Barranquilla 12 weekly
Panama City – Belize City 2 weekly
Panama City – Belo Horizonte 6 weekly
Panama City – Bogota 47 weekly
Panama City – Boston 6 weekly
Panama City – Brasilia 6 weekly
Panama City – Bridgetown 2 weekly
Panama City – Bucaramanga 4 weekly
Panama City – Buenos Aires Ezeiza 21 weekly
Panama City – Cali 26 weekly
Panama City – Cancun 48 weekly
Panama City – Caracas 21 weekly
Panama City – Cartagena 19 weekly
Panama City – Chicago O’Hare 12 weekly
Panama City – Chiclayo 2 weekly
Panama City – Cordoba 7 weekly
Panama City – Curacao 5 weekly
Panama City – David 14 weekly
Panama City – Denver 4 weekly
Panama City – Fort Lauderdale 5 weekly
Panama City – Georgetown 7 weekly
Panama City – Guadalajara 5 weekly
Panama City – Guatemala City 28 weekly
Panama City – Guayaquil 32 weekly
Panama City – Havana 45 weekly
Panama City – Holguin 3 weekly
Panama City – Kingston 4 weekly
Panama City – Las Vegas 5 weekly
Panama City – Liberia 2 weekly
Panama City – Lima 39 weekly
Panama City – Los Angeles 19 weekly
Panama City – Managua 17 weekly
Panama City – Manaus 4 weekly
Panama City – Maracaibo 7 weekly
Panama City – Manaus 4 weekly
Panama City – Maracaibo 7 weekly
Panama City – Medellin 38 weekly
Panama City – Mendoza 4 weekly
Panama City – Mexico City 35 weekly
Panama City – Miami 42 weekly
Panama City – Montego Bay 5 weekly
Panama City – Monterrey 4 weekly
Panama City – Montevideo 13 weekly
Panama City – Montreal 4 weekly
Panama City – Nassau 3 weekly
Panama City – New Orleans 3 weekly
Panama City – New York JFK 21 weekly
Panama City – Orlando 35 weekly
Panama City – Paramaribo 2 weekly
Panama City – Pereira 10 weekly
Panama City – Port au Prince 4 weekly
Panama City – Port of Spain 11 weekly
Panama City – Porto Alegre 7 weekly
Panama City – Puerto Vallarta 2 weekly
Panama City – Punta Cana 33 weekly
Panama City – Quito 30 weekly
Panama City – Recife 2 weekly
Panama City – Rio de Janeiro Galeao 13 weekly
Panama City – Rosario 7 weekly
Panama City – Salta 2 weekly
Panama City – Salvador da Bahia 2 weekly
Panama City – San Andres Island 7 weekly
Panama City – San Francisco 13 weekly
Panama City – San Jose (Costa Rica) 62 weekly
Panama City – San Juan 13 weekly
Panama City – San Pedro Sula 6 weekly
Panama City – San Salvador 12 weekly
Panama City – Santa Cruz 10 weekly
Panama City – Santiago (Dominican Republic) 4 weekly
Panama City – Santiago de Chile 33 weekly
Panama City – Santo Domingo 32 weekly
Panama City – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly
Panama City – St. Maarten 2 weekly
Panama City – Tampa 5 weekly
Panama City – Tegucigalpa 7 weekly
Panama City – Toronto 5 weekly
Panama City – Valencia 7 weekly
Panama City – Washington Dulles 18 weekly
San Jose (Costa Rica) – Guatemala City 14 weekly
San Jose (Costa Rica) – Managua 7 weekly
San Jose (Costa Rica) – Tegucigalpa 7 weekly
Copa Airlines suspends scheduled operation 23MAR20 – 21APR20
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Copa Airlines earlier this week suspended scheduled operation for one month, affecting following routes. The suspension period is scheduled from 23MAR20 (2359LT 22MAR20) to 21APR20.