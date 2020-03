Laudamotion suspends scheduled operation 16MAR20 – 30APR20

Laudamotion since last week suspended its scheduled operation, originally scheduled from 16MAR20 to 08APR20. The airline this week announced the suspension has been extended to 30APR20. The following is a list of cancelled routes, with weekly frequency based on week of 26APR20, as per 22MAR20 OAG schedules.



Dusseldorf – Alicante 6 weekly

Dusseldorf – Copenhagen 6 weekly

Dusseldorf – Corfu 2 weekly

Dusseldorf – Faro 4 weekly

Dusseldorf – Fuerteventura 3 weekly

Dusseldorf – Gran Canaria 4 weekly

Dusseldorf – Ibiza 7 weekly

Dusseldorf – Irakleion 2 weekly

Dusseldorf – Kos 4 weekly

Dusseldorf – Lanzarote 1 weekly

Dusseldorf – Malaga 9 weekly

Dusseldorf – Marrakech 1 weekly

Dusseldorf – Milan Bergamo 4 weekly

Dusseldorf – Naples 4 weekly

Dusseldorf – Palermo 3 weekly

Dusseldorf – Palma Mallorca 38 weekly

Dusseldorf – Rhodes 3 weekly

Dusseldorf – Seville 2 weekly

Dusseldorf – Stockholm Skavsta 3 weekly

Dusseldorf – Tenerife South 4 weekly

Palma Mallorca – Dresden 5 weekly

Palma Mallorca – Erfurt 2 weekly

Palma Mallorca – Friedrichshafen 4 weekly

Palma Mallorca – Hannover 7 weekly

Palma Mallorca – Klagenfurt 2 weekly

Palma Mallorca – Knock 2 weekly

Palma Mallorca – Muenster 7 weekly

Palma Mallorca – Munich 17 weekly

Palma Mallorca – Nuremberg 7 weekly

Palma Mallorca – Salzburg 7 weekly

Palma Mallorca – Stuttgart 24 weekly

Palma Mallorca – Vienna 23 weekly

Stuttgart – Alghero 2 weekly

Stuttgart – Bologna 3 weekly

Stuttgart – Budapest 4 weekly

Stuttgart – Copenhagen 4 weekly

Stuttgart – Gothenburg 2 weekly

Stuttgart – Kyiv Borispol 3 weekly

Stuttgart – Krakow 3 weekly

Stuttgart – Malaga 4 weekly

Stuttgart – Milan Bergamo 4 weekly

Stuttgart – Naples 4 weekly

Stuttgart – Palermo 2 weekly

Stuttgart – Podgorica 2 weekly

Stuttgart – Porto 2 weekly

Stuttgart – Seville 2 weekly

Stuttgart – Split 3 weekly

Stuttgart – Valencia 3 weekly

Stuttgart – Venice 3 weekly

Stuttgart – Vienna 11 weekly

Stuttgart – Zadar 2 weekly

Vienna – Alghero 2 weekly

Vienna – Alicante 3 weekly

Vienna – Antalya 4 weekly

Vienna – Athens 7 weekly

Vienna – Banja Luka 2 weekly

Vienna – Barcelona 12 weekly

Vienna – Beirut 2 weekly

Vienna – Billund 2 weekly

Vienna – Birmingham 3 weekly

Vienna – Bodrum 2 weekly

Vienna – Bologna 5 weekly

Vienna – Bordeaux 3 weekly

Vienna – Brindisi 5 weekly

Vienna – Bristol 2 weekly

Vienna – Brussels South Charleroi 6 weekly

Vienna – Bucharest 7 weekly

Vienna – Burgas 2 weekly

Vienna – Cagliari 3 weekly

Vienna – Catania 3 weekly

Vienna – Chania 2 weekly

Vienna – Copenhagen 7 weekly

Vienna – Corfu 2 weekly

Vienna – Dalaman 2 weekly

Vienna – Dortmund 6 weekly

Vienna – Dublin 11 weekly

Vienna – Dubrovnik 4 weekly

Vienna – Edinburgh 3 weekly

Vienna – Faro 3 weekly

Vienna – Gothenburg 3 weekly

Vienna – Helsinki 7 weekly

Vienna – Ibiza 5 weekly

Vienna – Irakleion 2 weekly

Vienna – Kalamata 1 weekly

Vienna – Kefallinia 1 weekly

Vienna – Kherson 2 weekly

Vienna – Kos 2 weekly

Vienna – Kyiv Borispil 7 weekly

Vienna – Lamezi Terme 2 weekly

Vienna – Lappeenranta 2 weekly

Vienna – Larnaca 4 weekly

Vienna – Lisbon 6 weekly

Vienna – Liverpool 2 weekly

Vienna – London Stansted 12 weekly

Vienna – Madrid 13 weekly

Vienna – Malaga 5 weekly

Vienna – Malta 7 weekly

Vienna – Marrakech 1 weekly

Vienna – Marseille 3 weekly

Vienna – Milan Bergamo 7 weekly

Vienna – Milan Malpensa 7 weekly

Vienna – Muenster 4 weekly

Vienna – Mykonos 1 weekly

Vienna – Palermo 3 weekly

Vienna – Paris Beauvais 4 weekly

Vienna – Perugia 2 weekly

Vienna – Porto 4 weekly

Vienna – Preveza 2 weekly

Vienna – Rhodes 2 weekly

Vienna – Riga 5 weekly

Vienna – Rimini 1 weekly

Vienna – Rome 12 weekly

Vienna – Sandefjord 4 weekly

Vienna – Santander 2 weekly

Vienna – Seville 2 weekly

Vienna – Skiathos 1 weekly

Vienna – Sofia 5 weekly

Vienna – Stockholm Skavsta 4 weekly

Vienna – Stuttgart 11 weekly

Vienna – Tallinn 3 weekly

Vienna – Tel Aviv 11 weekly

Vienna – Tenerife South 2 weekly

Vienna – Thessaloniki 4 weekly

Vienna – Thira 2 weekly

Vienna – Valencia 2 weekly

Vienna – Varna 3 weekly

Vienna – Vilnius 3 weekly

Vienna – Zadar 1 weekly

Vienna – Zakinthos 1 weekly

Vienna – Zaragoza 2 weekly