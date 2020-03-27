AirAsia / AirAsia X suspends Malaysia scheduled operation from 28MAR20

AirAsia yesterday (26MAR20) announced suspension of its scheduled operation, to/from Malaysia. For AirAsia (AK), the airline suspends scheduled service from 28MAR20 to 21APR20, while AirAsia X scheduled service suspended from 28MAR20 to 31MAY20.
Following service is based on weekly frequency listed for the week of 03MAY20. Note certain routes to/from Mainland China has been cancelled since February 2020.
AirAsia
Ipoh – Singapore 7 weekly
Johor Bahru – Alor Setar 4 weekly
Johor Bahru – Bangkok Don Mueang 4 weekly
Johor Bahru – Guangzhou 7 weekly
Johor Bahru – Ho Chi Minh City 7 weekly
Johor Bahru – Ipoh 7 weekly
Johor Bahru – Kota Kinabalu 14 weekly
Johor Bahru – Kuching 21 weekly
Johor Bahru – Langkawi 7 weekly
Johor Bahru – Miri 3 weekly
Johor Bahru – Penang 32 weekly
Johor Bahru – Sibu 10 weekly
Johor Bahru – Tawau 4 weekly
Kota Kinabalu – Bangkok Don Mueang 3 weekly
Kota Kinabalu – Bintulu 14 weekly
Kota Kinabalu – Guangzhou 7 weekly
Kota Kinabalu – Hangzhou 7 weekly
Kota Kinabalu – Hong Kong 10 weekly
Kota Kinabalu – Kota Bharu 3 weekly
Kota Kinabalu – Kuching 24 weekly
Kota Kinabalu – Kunming 4 weekly
Kota Kinabalu – Miri 14 weekly
Kota Kinabalu – Penang 14 weekly
Kota Kinabalu – Sandakan 28 weekly
Kota Kinabalu – Shenzhen 7 weekly
Kota Kinabalu – Sibu 14 weekly
Kota Kinabalu – Singapore 14 weekly
Kota Kinabalu – Taipei Taoyuan 7 weekly
Kota Kinabalu – Tawau 44 weekly
Kota Kinabalu – Wuhan 7 weekly
Kuala Lumpur – Alor Setar 28 weekly
Kuala Lumpur – Banda Aceh 10 weekly
Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan 9 weekly
Kuala Lumpur – Bandung 11 weekly
Kuala Lumpur – Bangkok Don Mueang 53 weekly
Kuala Lumpur – Bangalore 4 weekly
Kuala Lumpur – Bhubaneshwar 4 weekly
Kuala Lumpur – Bintulu 21 weekly
Kuala Lumpur – Cam Ranh/Nha Trang 7 weekly
Kuala Lumpur – Can Tho 4 weekly
Kuala Lumpur – Chennai 14 weekly
Kuala Lumpur – Chiang Mai 14 weekly
Kuala Lumpur – Colombo 7 weekly
Kuala Lumpur – Da Lat 4 weekly
Kuala Lumpur – Da Nang 21 weekly
Kuala Lumpur – Denpasar 21 weekly
Kuala Lumpur – Dhaka 7 weekly
Kuala Lumpur – Guangzhou 25 weekly
Kuala Lumpur – Guilin 4 weekly
Kuala Lumpur – Hanoi 14 weekly
Kuala Lumpur – Ho Chi Minh City 35 weekly
Kuala Lumpur – Hong Kong 14 weekly
Kuala Lumpur – Hua Hin 4 weekly
Kuala Lumpur – Hyderabad 8 weekly
Kuala Lumpur – Jakarta 44 weekly
Kuala Lumpur – Johor Bahru 56 weekly
Kuala Lumpur – Kaohsiung 7 weekly
Kuala Lumpur – Kochi 17 weekly
Kuala Lumpur – Kolkata 7 weekly
Kuala Lumpur – Kota Bharu 50 weekly
Kuala Lumpur – Kota Kinabalu 91 weekly
Kuala Lumpur – Krabi 21 weekly
Kuala Lumpur – Kuala Terengganu 42 weekly
Kuala Lumpur – Kuantan 11 weekly
Kuala Lumpur – Kuching 81 weekly
Kuala Lumpur – Kunming 10 weekly
Kuala Lumpur – Labuan 8 weekly
Kuala Lumpur – Langkawi 61 weekly
Kuala Lumpur – Macau 7 weekly
Kuala Lumpur – Makassar 7 weekly
Kuala Lumpur – Male 10 weekly
Kuala Lumpur – Manila 14 weekly
Kuala Lumpur – Medan Kualanamu 24 weekly
Kuala Lumpur – Miri 28 weekly
Kuala Lumpur – Nanning 7 weekly
Kuala Lumpur – Padang 21 weekly
Kuala Lumpur – Palembang 10 weekly
Kuala Lumpur – Pekanbaru 18 weekly
Kuala Lumpur – Penang 82 weekly
Kuala Lumpur – Phnom Penh 21 weekly
Kuala Lumpur – Phu Quoc 7 weekly
Kuala Lumpur – Pontianak 4 weekly
Kuala Lumpur – Quanzhou 7 weekly
Kuala Lumpur – Sandakan 17 weekly
Kuala Lumpur – Semarang 7 weekly
Kuala Lumpur – Shantou 7 weekly
Kuala Lumpur – Shenzhen 25 weekly
Kuala Lumpur – Siborong-Borong 3 weekly
Kuala Lumpur – Sibu 35 weekly
Kuala Lumpur – Siem Reap 11 weekly
Kuala Lumpur – Sihanoukville 7 weekly
Kuala Lumpur – Singapore 59 weekly
Kuala Lumpur – Surat Thani 4 weekly
Kuala Lumpur – Tawau 39 weekly
Kuala Lumpur – Tiruchirappalli 21 weekly
Kuala Lumpur – Utapao 4 weekly
Kuala Lumpur – Vientiane 3 weekly
Kuala Lumpur – Vishakhapatnam b4 weekly
Kuala Lumpur – Yangon 14 weekly
Kuala Lumpur – Yogyakarta 14 weekly
Kuching – Bintulu 35 weekly
Kuching – Kota Bharu 3 weekly
Kuching – Miri 32 weekly
Kuching – Penang 14 weekly
Kuching – Pontianak 7 weekly
Kuching – Sibu 43 weekly
Kuching – Singapore 12 weekly
Langkawi – Singapore 3 weekly
Miri – Singapore 7 weekly
Penang – Ho Chi Minh City 7 weekly
Penang – Jakarta 4 weekly
Penang – Langkawi 14 weekly
Penang – Malacca 7 weekly
Penang – Medan Kualanamu 10 weekly
Penang – Singapore 35 weekly
AirAsia X
Kuala Lumpur – Ahmedabad 4 weekly
Kuala Lumpur – Amritsar 4 weekly
Kuala Lumpur – Avalon 14 weekly
Kuala Lumpur – Beijing Capital 7 weekly
Kuala Lumpur – Busan 6 weekly
Kuala Lumpur – Changsha 4 weekly
Kuala Lumpur – Chengdu 7 weekly
Kuala Lumpur – Chongqing 4 weekly
Kuala Lumpur – Delhi 4 weekly
Kuala Lumpur – Denpasar 10 weekly
Kuala Lumpur – Fukuoka 2 weekly
Kuala Lumpur – Gold Coast 4 weekly
Kuala Lumpur – Hangzhou 6 weekly
Kuala Lumpur – Jeddah 6 weekly
Kuala Lumpur – Jeju 4 weekly
Kuala Lumpur – Osaka Kansai – Honolulu 7 weekly
Kuala Lumpur – Perth 7 weekly
Kuala Lumpur – Sapporo New Chitose 2 weekly
Kuala Lumpur – Seoul Incheon 14 weekly
Kuala Lumpur – Shanghai Pu Dong 11 weekly
Kuala Lumpur – Singapore 14 weekly
Kuala Lumpur – Sydney 7 weekly
Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan 6 weekly
Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan – Okinawa 4 weekly
Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan – Osaka Kansai 4 weekly
Kuala Lumpur – Tokyo Haneda 7 weekly
Kuala Lumpur – Tokyo Narita 2 weekly
Kuala Lumpur – Wuhan 7 weekly
Kuala Lumpur – Xi’An 7 weekly
AirAsia / AirAsia X suspends Malaysia scheduled operation from 28MAR20
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AirAsia yesterday (26MAR20) announced suspension of its scheduled operation, to/from Malaysia. For AirAsia (AK), the airline suspends scheduled service from 28MAR20 to 21APR20, while AirAsia X scheduled service suspended from 28MAR20 to 31MAY20.