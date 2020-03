AirAsia / AirAsia X suspends Malaysia scheduled operation from 28MAR20

AirAsia yesterday (26MAR20) announced suspension of its scheduled operation, to/from Malaysia. For AirAsia (AK), the airline suspends scheduled service from 28MAR20 to 21APR20, while AirAsia X scheduled service suspended from 28MAR20 to 31MAY20.



Following service is based on weekly frequency listed for the week of 03MAY20. Note certain routes to/from Mainland China has been cancelled since February 2020.



AirAsia

Ipoh – Singapore 7 weekly

Johor Bahru – Alor Setar 4 weekly

Johor Bahru – Bangkok Don Mueang 4 weekly

Johor Bahru – Guangzhou 7 weekly

Johor Bahru – Ho Chi Minh City 7 weekly

Johor Bahru – Ipoh 7 weekly

Johor Bahru – Kota Kinabalu 14 weekly

Johor Bahru – Kuching 21 weekly

Johor Bahru – Langkawi 7 weekly

Johor Bahru – Miri 3 weekly

Johor Bahru – Penang 32 weekly

Johor Bahru – Sibu 10 weekly

Johor Bahru – Tawau 4 weekly

Kota Kinabalu – Bangkok Don Mueang 3 weekly

Kota Kinabalu – Bintulu 14 weekly

Kota Kinabalu – Guangzhou 7 weekly

Kota Kinabalu – Hangzhou 7 weekly

Kota Kinabalu – Hong Kong 10 weekly

Kota Kinabalu – Kota Bharu 3 weekly

Kota Kinabalu – Kuching 24 weekly

Kota Kinabalu – Kunming 4 weekly

Kota Kinabalu – Miri 14 weekly

Kota Kinabalu – Penang 14 weekly

Kota Kinabalu – Sandakan 28 weekly

Kota Kinabalu – Shenzhen 7 weekly

Kota Kinabalu – Sibu 14 weekly

Kota Kinabalu – Singapore 14 weekly

Kota Kinabalu – Taipei Taoyuan 7 weekly

Kota Kinabalu – Tawau 44 weekly

Kota Kinabalu – Wuhan 7 weekly

Kuala Lumpur – Alor Setar 28 weekly

Kuala Lumpur – Banda Aceh 10 weekly

Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan 9 weekly

Kuala Lumpur – Bandung 11 weekly

Kuala Lumpur – Bangkok Don Mueang 53 weekly

Kuala Lumpur – Bangalore 4 weekly

Kuala Lumpur – Bhubaneshwar 4 weekly

Kuala Lumpur – Bintulu 21 weekly

Kuala Lumpur – Cam Ranh/Nha Trang 7 weekly

Kuala Lumpur – Can Tho 4 weekly

Kuala Lumpur – Chennai 14 weekly

Kuala Lumpur – Chiang Mai 14 weekly

Kuala Lumpur – Colombo 7 weekly

Kuala Lumpur – Da Lat 4 weekly

Kuala Lumpur – Da Nang 21 weekly

Kuala Lumpur – Denpasar 21 weekly

Kuala Lumpur – Dhaka 7 weekly

Kuala Lumpur – Guangzhou 25 weekly

Kuala Lumpur – Guilin 4 weekly

Kuala Lumpur – Hanoi 14 weekly

Kuala Lumpur – Ho Chi Minh City 35 weekly

Kuala Lumpur – Hong Kong 14 weekly

Kuala Lumpur – Hua Hin 4 weekly

Kuala Lumpur – Hyderabad 8 weekly

Kuala Lumpur – Jakarta 44 weekly

Kuala Lumpur – Johor Bahru 56 weekly

Kuala Lumpur – Kaohsiung 7 weekly

Kuala Lumpur – Kochi 17 weekly

Kuala Lumpur – Kolkata 7 weekly

Kuala Lumpur – Kota Bharu 50 weekly

Kuala Lumpur – Kota Kinabalu 91 weekly

Kuala Lumpur – Krabi 21 weekly

Kuala Lumpur – Kuala Terengganu 42 weekly

Kuala Lumpur – Kuantan 11 weekly

Kuala Lumpur – Kuching 81 weekly

Kuala Lumpur – Kunming 10 weekly

Kuala Lumpur – Labuan 8 weekly

Kuala Lumpur – Langkawi 61 weekly

Kuala Lumpur – Macau 7 weekly

Kuala Lumpur – Makassar 7 weekly

Kuala Lumpur – Male 10 weekly

Kuala Lumpur – Manila 14 weekly

Kuala Lumpur – Medan Kualanamu 24 weekly

Kuala Lumpur – Miri 28 weekly

Kuala Lumpur – Nanning 7 weekly

Kuala Lumpur – Padang 21 weekly

Kuala Lumpur – Palembang 10 weekly

Kuala Lumpur – Pekanbaru 18 weekly

Kuala Lumpur – Penang 82 weekly

Kuala Lumpur – Phnom Penh 21 weekly

Kuala Lumpur – Phu Quoc 7 weekly

Kuala Lumpur – Pontianak 4 weekly

Kuala Lumpur – Quanzhou 7 weekly

Kuala Lumpur – Sandakan 17 weekly

Kuala Lumpur – Semarang 7 weekly

Kuala Lumpur – Shantou 7 weekly

Kuala Lumpur – Shenzhen 25 weekly

Kuala Lumpur – Siborong-Borong 3 weekly

Kuala Lumpur – Sibu 35 weekly

Kuala Lumpur – Siem Reap 11 weekly

Kuala Lumpur – Sihanoukville 7 weekly

Kuala Lumpur – Singapore 59 weekly

Kuala Lumpur – Surat Thani 4 weekly

Kuala Lumpur – Tawau 39 weekly

Kuala Lumpur – Tiruchirappalli 21 weekly

Kuala Lumpur – Utapao 4 weekly

Kuala Lumpur – Vientiane 3 weekly

Kuala Lumpur – Vishakhapatnam b4 weekly

Kuala Lumpur – Yangon 14 weekly

Kuala Lumpur – Yogyakarta 14 weekly

Kuching – Bintulu 35 weekly

Kuching – Kota Bharu 3 weekly

Kuching – Miri 32 weekly

Kuching – Penang 14 weekly

Kuching – Pontianak 7 weekly

Kuching – Sibu 43 weekly

Kuching – Singapore 12 weekly

Langkawi – Singapore 3 weekly

Miri – Singapore 7 weekly

Penang – Ho Chi Minh City 7 weekly

Penang – Jakarta 4 weekly

Penang – Langkawi 14 weekly

Penang – Malacca 7 weekly

Penang – Medan Kualanamu 10 weekly

Penang – Singapore 35 weekly



AirAsia X

Kuala Lumpur – Ahmedabad 4 weekly

Kuala Lumpur – Amritsar 4 weekly

Kuala Lumpur – Avalon 14 weekly

Kuala Lumpur – Beijing Capital 7 weekly

Kuala Lumpur – Busan 6 weekly

Kuala Lumpur – Changsha 4 weekly

Kuala Lumpur – Chengdu 7 weekly

Kuala Lumpur – Chongqing 4 weekly

Kuala Lumpur – Delhi 4 weekly

Kuala Lumpur – Denpasar 10 weekly

Kuala Lumpur – Fukuoka 2 weekly

Kuala Lumpur – Gold Coast 4 weekly

Kuala Lumpur – Hangzhou 6 weekly

Kuala Lumpur – Jeddah 6 weekly

Kuala Lumpur – Jeju 4 weekly

Kuala Lumpur – Osaka Kansai – Honolulu 7 weekly

Kuala Lumpur – Perth 7 weekly

Kuala Lumpur – Sapporo New Chitose 2 weekly

Kuala Lumpur – Seoul Incheon 14 weekly

Kuala Lumpur – Shanghai Pu Dong 11 weekly

Kuala Lumpur – Singapore 14 weekly

Kuala Lumpur – Sydney 7 weekly

Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan 6 weekly

Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan – Okinawa 4 weekly

Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan – Osaka Kansai 4 weekly

Kuala Lumpur – Tokyo Haneda 7 weekly

Kuala Lumpur – Tokyo Narita 2 weekly

Kuala Lumpur – Wuhan 7 weekly

Kuala Lumpur – Xi’An 7 weekly