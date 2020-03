Ural Airlines Feb – June 2020 International/Regional service cancellations as of 30MAR20

Russian carrier Ural Airlines in the last few days continue to file service changes for International and Regional routes. The following is a list of cancellation as of 30MAR20.



Adler/Sochi – Tel Aviv 07APR20 – 30APR20 (Selected dates also cancelled in March/April)

Adler/Sochi – Yerevan 30MAR20 – 30APR20

Chelyabinsk – Dushanbe 18MAR20 – 01MAY20

Ekaterinburg – Almaty 20MAR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Barcelona 01MAY20 – 31MAY20

Ekaterinburg – Beijing Daxing 07FEB20 – 27JUN20 (Beijing Capital until 28MAR20)

Ekaterinburg – Beijing Daxing – Phuket 29MAR20 – 28JUN20 (Beijing Capital until 28MAR20)

Ekaterinburg – Bishkek 20MAR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Dubai 25MAR20 – 31MAY20

Ekaterinburg – Dushanbe 17MAR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Harbin 13FEB20 – 24OCT20

Ekaterinburg – Irakleion 24MAY20 – 31MAY20

Ekaterinburg – Khudzhand 18MAR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Larnaca 26APR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Munich 29JAN20 – 27JUN20

Ekaterinburg – Namangan 17MAR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Osh 25MAR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Paris CDG 29JAN20 – 27JUN20

Ekaterinburg – Prague 31MAR20 – 31MAY20

Ekaterinburg – Rimini 30MAY20 – 26SEP20 (Except selected dates)

Ekaterinburg – Rome 29JAN20 – 28JUN20

Ekaterinburg – Tashkent 17MAR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Tel Aviv 12MAR20 – 30APR20

Ekaterinburg – Xi’An – Phuket 09FEB20 – 27JUN20

Ekaterinburg – Yerevan 21MAR20 – 30APR20

Irkutsk – Beijing Daxing 10MAY20 – 27JUN20

Kazan – Dushanbe 18MAR20 – 30APR20

Krasnodar – Dushanbe 18MAR20 – 30APR20

Krasnodar – Khudzhand 18MAR20 – 30APR20

Krasnodar – Larnaca 21MAR20 – 30APR20

Krasnodar – Prague 19MAR20 – 31MAY20

Krasnodar – Rimini 25APR20 – 31MAY20

Krasnodar – Tashkent 17MAR20 – 30APR20

Krasnodar – Tel Aviv 02APR20 – 30APR20

Krasnodar – Yerevan 28MAR20 – 30APR20

Krasnoyarsk – Dushanbe 18MAR20 – 30APR20

Krasnoyarsk – Harbin 10FEB20 – 24OCT20

Krasnoyarsk – Khudzhand 18MAR20 – 30APR20

Krasnoyarsk – Osh 18MAR20 – 30APR20

Mineralnye Vody – Tel Aviv 29MAR20 – 30APR20 (Except certain dates)

Moscow Domodedovo – Barcelona 29MAR20 – 31MAY20

Moscow Domodedovo – Bishkek 20MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – Bordeaux 12MAR20 – 31MAY20

Moscow Domodedovo – Eilat 15MAR20 – 24MAY20

Moscow Domodedovo – Ekaterinburg – Ordos – Bangkok 02FEB20 – 24OCT20

Moscow Domodedovo – Ferghana 17MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – Karshi 16MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – Kulyab 18MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – Larnaca 17MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – London Stansted 25MAR20 – 31MAY20

Moscow Domodedovo – Mumbai Planned service launch from 31MAR20 cancelled

Moscow Domodedovo – Munich 21MAR20 – 28MAR20

Moscow Domodedovo – Namangan 16MAR20 – 01MAY20

Moscow Domodedovo – Navoi 17MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – Novosibirsk – Harbin 02FEB20 – 24OCT20

Moscow Domodedovo – Nukus 17MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – Osh 20MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – Rimini 14MAR20 – 31MAY20

Moscow Domodedovo – Tivat 29MAR20 – 26MAY20

Moscow Domodedovo – Urgench 17MAR20 – 30APR20

Moscow Domodedovo – Venice 12MAR20 – 31MAY20

Moscow Sheremetyevo – Barcelona 25MAR20 – 28MAR20

Moscow Zhukovsky – Almaty 17MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Amsterdam 21MAR20 – 31MAY20

Moscow Zhukovsky – Baku 21MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Bishkek 18MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Budapest 24MAR20 – 31MAY20

Moscow Zhukovsky – Dushanbe 17MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Karshi 17MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Khudzhand 19MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Kulyab 18MAR20 – 01MAY20

Moscow Zhukovsky – Milan Malpensa 25APR20 – 31MAY20 (Service launch delayed)

Moscow Zhukovsky – Osh 19MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Prague 31MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Rome 14MAR20 – 31MAY20

Moscow Zhukovsky – Samarkand 16MAR20 – 01MAY20

Moscow Zhukovsky – Tashkent 16MAR20 – 30APR20

Moscow Zhukovsky – Tel Aviv 29MAR20 – 30APR20

Nizhnevartovsk – Osh 18MAR20 – 30APR20

Nizhnevartovsk – Tashkent 01APR20 – 30APR20

Novosibirsk – Harbin 02FEB20 – 24OCT20

Perm – Prague 18MAR20 – 31MAY20

Rostov-on-Don – Prague 20MAR20 – 27MAR20

St. Petersburg – Barcelona 24MAY20 – 31MAY20

St. Petersburg – Dushanbe 18MAR20 – 30APR20

St. Petersburg – Khudzhand 19MAR20 – 30APR20

St. Petersburg – Namangan 16MAR20 – 30APR20

St. Petersburg – Osh 22MAR20 – 30APR20

St. Petersburg – Tel Aviv 12APR20 – 30APR20 (Selected dates also cancelled in March/April)

St. Petersburg – Urgench 17MAR20 – 30APR20

St. Petersburg – Yerevan 28MAR20 – 30APR20

Samara – Baku 30MAR20 – 15APR20

Samara – Dushanbe 18MAR20 – 30APR20

Samara – Khudzhand 18MAR20 – 30APR20

Ufa – Dushanbe 18MAR20 – 30APR20

Vladivostok – Beijing Capital 08FEB20 – 28MAR20

Vladivostok – Beijing Daxing 29MAR20 – 27JUN20

Vladivostok – Harbin 09FEB20 – 24OCT20

Vladivostok – Sapporo New Chitose 29JAN20 – 24OCT20

Voronezh – Dushanbe 18MAR20 – 30APR20